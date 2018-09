Passageiros do transporte coletivo de Curitiba terão novas opções para a recarga de cartão-transporte. A Urbs lançou nesta semana edital para credenciamento de pontos de venda de créditos.

A ideia é ampliar para o maior número possível os locais – farmácias, supermercados, bancos, lotéricas e outros estabelecimentos – para carregar o cartão-transporte. Atualmente, a carga pode ser feita em 23 bancas de jornais e revistas.

O credenciamento prevê diversas formas de recarga, desde novos pontos físicos, como rede bancária, lotéricas, farmácias e mercados, até a venda por aplicativos de celular. “Nosso maior objetivo é credenciar pontos de venda em rede, como operadoras de cartão e até mesmo instituições bancárias”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

A principal regra do edital para os credenciados é que tenham mais de 100 pontos (máquinas para a venda do crédito) na cidade e que apresentem solução embarcada e integrada com o sistema de bilhetagem eletrônica da Urbs para que os créditos sejam liberados automaticamente nas catracas.

O prazo do credenciamento é de dois anos e basta os interessados procurarem a Urbs com a documentação necessária para avaliação e se aprovada, a integração será feita.

A modernização do sistema da Urbs se integra ao conceito do Vale do Pinhão, movimento da Prefeitura e do ecossistema de inovação para transformar Curitiba na cidade mais inteligente do país.