Unidades de saúde estarão abertas e terão vacina contra a gripe

Nesta segunda-feira (30/4), 110 unidades básicas de saúde estarão abertas. É uma boa oportunidade para se vacinar contra a gripe. Se você estiver de folga e fizer parte do público-alvo indicado pelo Ministério da Saúde para a imunização (lista abaixo), aproveite a data. No link abaixo você encontra o endereço das unidades. A vacinação é feita das 8h às 18h.

Está com dúvida?

O Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde elaborou uma lista com respostas para as principais dúvidas da população sobre a gripe.

A gripe é uma doença grave?

A gripe (influenza) ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente nos meses do outono e do inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no sul e sudeste do país. Trata-se de uma infecção viral que afeta o sistema respiratório, mais precisamente o nariz, a garganta e os brônquios.

Em alguns casos, a doença pode trazer sérias complicações e até matar. Por isso, é importante que o público prioritário busque a imunização para se prevenir, pois essas pessoas são consideradas mais vulneráveis.

Como ocorre a transmissão?

O contágio ocorre de forma direta, por meio das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar, ou de forma indireta, pelas mãos que, após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, podem levar o agente infeccioso direto à boca, aos olhos e ao nariz.

Quais são os sintomas da gripe?

Febre, tosse, mal-estar generalizado, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios.

O que fazer na ocorrência destes sintomas?

É importante buscar atendimento médico para receber orientação sobre a necessidade de tratamento medicamentoso com Tamiflu.

Qual o período de incubação do vírus e de transmissibilidade?

O período de incubação do vírus (desde o momento que a pessoa o adquire até a manifestação dos sintomas) varia de um a quatro dias. Já o período em que o vírus é transmitido pelos adultos vai desde um dia antes do início dos sintomas até sete dias depois de adoecer. As crianças podem eliminar o vírus por até duas semanas. Pessoas imunocomprometidas podem expelir o vírus por períodos prolongados, até meses.

Quais são, afinal, os vírus da gripe?

A gripe pode ser causada pelo vírus influenza A, B, C. Os vírus A e B apresentam maior importância clínica. Estima-se que as cepas A (H3N2, H1N1) causem 75% das infecções, mas em algumas temporadas, ocorre o predomínio das cepas B. Os tipos A e B sofrem frequentes mutações e são responsáveis pelas epidemias sazonais. O vírus C raramente causa doença grave.

Qual a situação atual da doença em Curitiba?

É tranquila, sem registro de óbitos e nem aumento de casos em relação ao mesmo período de anos anteriores. Mesmo assim, é importante reforçar as ações de higiene para evitar a proliferação do vírus. Além disso, é recomendável que as pessoas que fazem parte do grupo de risco se vacinem, pois elas têm maior possibilidade de passar por complicações, caso fiquem gripadas.

Quais são as orientações de higiene para evitar a gripe?

Lavar as mãos com frequência utilizando água e sabão ou passando álcool 70. Cuidar ao falar e tossir perto de outras pessoas. Ao tossir, cubra a boca com a parte interna do braço. Não coloque a mão na frente da boca, pois se você tocar em outras superfícies irá contaminá-las.

Outras dicas são utilizar lenço descartável para higiene nasal; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; evitar aglomerações e contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza. Em ambientes que permanecem fechados deve-se realizar a limpeza com álcool 70 e evitar o acúmulo de poeira. Também é importante adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Qual o período da campanha de vacinação contra a gripe na rede pública?

Começou em 23 de abril e vai até o dia 1 de junho. No dia 12 de maio, um sábado, algumas unidades estarão abertas para o Dia D de mobilização, para vacinar aquelas pessoas que não podem nos dias de semana. Importante lembrar que as vacinas não são realizadas em Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), destinadas ao atendimento de urgência e emergência.

Há alguma contraindicação para a vacina?

A vacina é contraindicada apenas para quem apresentou reação em doses anteriores ou tenha alergia grave ao ovo de galinha e seus derivados.

Há alguma orientação especial para doadores de sangue?

Recomenda-se aguardar 48 horas para a realização da doação de sangue, após a vacinação da gripe.

Como é a vacina da rede pública?

As vacinas são trivalentes, contendo duas cepas do tipo A e uma cepa do tipo B, com vírus inativos e fragmentado.

A vacina pode causar gripe?

Não, porque é feita com vírus inativos e fragmentados. Isso significa que o vírus da vacina está morto. Gripes e resfriados ocorridos após a administração da vacina podem ser coincidência e não estão relacionados a vacina.

Quem já tomou em anos anteriores, precisa tomar a vacina este ano novamente?

A vacinação anual é indicada para o público-alvo, mesmo para quem já se vacinou em ano anterior, pois o vírus da gripe sobre frequentes mutações.

Quanto tempo leva até a vacina fazer efeito?

De duas a três semanas após a vacinação.

Grupos prioritários para a vacinação na rede pública

– Crianças de 6 meses de idade a 4 anos, 11 meses e 29 dias (levar carteira de vacinação);

– Idosos com 60 anos ou mais;

– Pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais, como trissomias, doença respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesidade e transplantados (se não fizer o acompanhamento na unidade de saúde é preciso apresentar solicitação ou prescrição médica com o motivo da indicação da vacina);

– Gestantes, independente do mês gestacional;

– Mulheres em pós-parto, até 45 dias após o nascimento do bebê (apresentar certidão de nascimento do bebê, cartão-gestante ou documento do hospital em que ocorreu o parto);

– Trabalhadores da saúde (apresentar declaração do vínculo de atuação);

– Professores de escolas públicas ou privadas (apresentar documento que comprove vínculo de atuação, como crachá ou declaração da instituição em que trabalha);

– População indígena.

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/a-secretaria/localizacao-de-servicos-da-saude.html