A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)recebe a partir desta quarta-feira, 1º, até o dia 31 de agosto, as inscrições para o vestibular 2019. As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, em formulário disponível na página eletrônica do Vestibular da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). O Vestibular Unicamp 2019 oferece 3.340 vagas distribuídas em 69 cursos.

A taxa de inscrição é de R$ 170 e deverá ser paga até o dia 3 de setembro. A primeira fase do vestibular será realizada no dia 18 de novembro e a segunda fase acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de janeiro de 2019.

Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (no período de 10 a 17 de setembro – Etapa I e de 14 e 15 de outubro – Etapa II). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), as provas de Habilidades Específicas ocorrerão no período de 21 a 25 de janeiro de 2019.

Mudanças

As cidades de Curitiba e Salvador serão duas novas capitais brasileiras a receber as provas do Vestibular Unicamp a partir da edição deste ano. No ano passado, a universidade do interior paulista já havia ampliado a aplicação das provas de seu vestibular para outras duas capitais: Belo Horizonte e Fortaleza.

Com a inclusão de Curitiba e Salvador, fora do Estado de São Paulo, passam a receber o Vestibular Unicamp cinco capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

No Estado de São Paulo, a Unicamp aplica as provas de seu vestibular em 29 cidades: Araçatuba, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos.

Cotas

A partir deste ano serão reservadas 15%, no mínimo, de vagas em cada curso e turno para candidatos autodeclarados pretos e pardos. Além do vestibular, haverá cotas também no ingresso via Enem (10%), cujo edital será divulgado pela Unicamp em breve, na página da Comvest.

Esse ano, a Comvest está lançando um aplicativo gratuito para celulares e dispositivos móveis, a partir do qual os estudantes podem receber alertas sobre as datas importantes do vestibular, além de ter acesso rápido às informações mais relevantes.

O Manual do Ingresso 2019 já está disponível para consulta na página eletrônica da Comvest. Ele traz todas as informações e orientações necessárias para os estudantes em relação ao processo de inscrição, às provas e demais etapas do vestibular.