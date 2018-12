Muito justamente, o constitucionalista Clèmerson Merlin Clève está comemorando um feito especial da sua UniBrasil, centro universitário de que é reitor e foi fundador: a instituição passará a oferecer em 2019 o Curso de Doutorado em Direito. A área de concentração: Direitos Fundamentais e Democracia.

A decisão da CAPES, aprovando o Doutorado na sua 181ª Reunião, neste Dezembro, foi capitaneada pelo professor Bruno Lorenzetto, doutor em Direito no Paraná. A decisão do Conselho Técnico e Científico da Coordenação da Educação Superior daquela coordenação “foi resultado do excelente conceito do Curso de Mestrado que o mestre coordena, assim como da qualidade dos demais professores do Programa”, diz Clèmerson Clève.

“GRANDE PORTA-VOZ”

O constitucionalista Clèmerson Merlin Clève foi escolhido “Grande Porta-Voz do Paraná”, na promoção de 2018, título outorgado pela Coleção Vozes do Paraná, Retrato de Paranaenses, Editora Alma Mater.

Clève foi parte de um restrito grupo de notáveis da vida paranaense, como Jaime Lerner, Cida Borghetti, Luiz Fernando e Elin de Queiroz, Mário Petrelli, João Elísio Ferraz de Campos e René Dotti…

TUDO CONTOU

Na análise do mérito do pedido do Curso de Doutorado são levados em conta: infraestrutura institucional, produção acadêmica do corpo docente, as avaliações quadrienais, o tempo dedicado ao Programa, as parcerias efetivadas, o conceito da comunidade externa, diversos aspectos que se mostraram positivos, permitindo a formulação da proposta e, agora, sua aprovação.

DIREITO E DEMOCRACIA

A área de concentração é em Direitos Fundamentais e Democracia, enquanto as linhas de pesquisa são duas: Constituição e Condições Materiais da Democracia; Jurisdição e Democracia.

Tais linhas definem o Programa como um todo, e a diferença se coloca na especificação de cada uma dela: enquanto a primeira cuida da materialidade da democracia e dos direitos fundamentais no plano da Constituição, a segunda trata da efetividade dos direitos fundamentais na perspectiva das interdependências, correlações, projeções e implicações entre eles.

IMPORTÂNCIA DO DOUTOR

Ao comemorar, o UniBrasil tem consciência de que o impacto do doutorado vai além do plano interno do curso de Direito, coloca o Centro Universitário em lugar especial no cenário acadêmico nacional.

Segundo o professor doutor Bruno, “o doutorado é o último degrau a ser alcançado para a formação acadêmica. A pessoa que possui o título de doutorado deve ter condições de não apenas desenvolver pesquisas acadêmicas de qualidade, mas, de igual modo, ser capaz de orientar outros pesquisadores, bem como auxiliar em todos os aspectos da formação universitária”.

QUALIFICAR OS QUADROS

Ainda em suas palavras, “é fundamental a discussão a respeito da qualidade de ensino. Uma vez que a democratização do acesso às universidades teve políticas públicas frutíferas nos últimos anos, precisamos avançar no sentido da qualificação dos quadros universitários e, para tanto, o doutorado é peça chave para que tenhamos uma produção acadêmica de maior qualidade no país”.

Certamente a nova etapa trará também desafios a todos os demais cursos do UniBrasil, elevando de modo significativo a expectativa de qualidade e inovação que já são marca da Instituição.

Prêmio TOPVIEW homenageia grandes nomes de 2018

Uma festa de gala na Ópera de Arame, com a presença das mais importantes personalidades locais e nacionais, vai marcar a entrega do Prêmio TOPVIEW | Grupo RIC 2018 na noite desta terça-feira (11).

Com o tema “O Triunfo do Trabalho”, o prêmio vai homenagear os profissionais que mais se destacaram em suas áreas de atuação, em 39 categorias, nos grupos de Sociedade; Justiça, Negócios e Gestão; Cultura, Estilo e Entretenimento; Saúde e Bem-estar; e Educação, Sustentabilidade e Ação Social.

Entre os finalistas, estão nomes como Sérgio Moro, Karol Conka, Rafael Greca, René Dotti, Aníbal Tacla, Ana Rosa Tezza e Deltan Dallagnol. Os vencedores serão conhecidos pelos mais de 700 convidados ao vivo, com transmissão também pela internet, e premiados com o troféu Mário Petrelli.

Homenagem especial a quem dá o nome à premiação, o fundador da RIC, Mário Petrelli, por sua contribuição histórica à vida do país.

Mário Petrelli dá nome ao troféu Personalidades TOPVIEW

Fundador e presidente emérito do Grupo RIC, Mário Petrelli, dá nome ao troféu do Prêmio Personalidades TOPVIEW/Grupo RIC

(Por Redação TOPVIEW | 9 de dezembro de 2018)

Mário Petrelli reconhece que, desde moço, viveu em uma estrutura familiar com fortes relações com o trabalho. O pai – um engenheiro vindo da Itália – e a mãe – a primeira mulher a ser nomeada funcionária pública em Santa Catarina – o ensinaram desde cedo que o trabalho é uma necessidade para o indivíduo e uma forma de ele ser útil à sociedade.

Com essas premissas, Petrelli fundou o Grupo RIC, em 1975, e fez dele o maior conglomerado de comunicação do sul do país, com forte atuação no Paraná e em Santa Catarina. Hoje, é o presidente emérito da empresa.

SAIR DAS CRISES

Ao criar o Prêmio Personalidades TOPVIEW/Grupo RIC, foi natural, por parte da comissão organizadora, escolher o nome de Mário Petrelli para dar título ao troféu, pela aderência ao tema que a premiação celebra: O Triunfo do Trabalho.

“Este prêmio é dedicado à cidadania, ao produtor, àquele que dá exemplo para que se construa um Brasil melhor.” – Mário Petrelli

“O prêmio idealizado pela RICPR me emociona, mas é apenas uma homenagem a quem teve uma ideia de lançar um produto que defende o regionalismo”, explica Petrelli. “Fico feliz em saber que o prêmio será outorgado a pessoas e empresas que se destacam e se destacaram naquilo que fizeram e que vão fazer, neste momento em que o Brasil precisa sair das crises e dos combates entre um e outro.”

PRÊMIANDO A CIDADANIA

Na opinião do empresário, o trabalho é aquilo que dignifica o ser humano e a sociedade. “É o que dá as condições – não só para o indivíduo, mas para a estrutura de uma nação”, completa. “O Estado tem que se preocupar com saúde, educação e segurança, não pode ser um empregador. No Estado empregador, o emprego vira muito mais atividade política, paternalista e não desenvolvimentista”, alfineta, para concluir: “Este prêmio é dedicado à cidadania, ao produtor, àquele que dá exemplo para que se construa um Brasil melhor”.

Gazeta: À direita, volver?

O jornal “Gazeta do Povo” está de novo na berlinda nacional: o site Intercept, em matéria assinada por Rafael Moro Martins, vai direto na ‘garganta’ do quase centenário jornal: diz que o diário, hoje basicamente digital, teria virado porta-voz da direita e das teses de Bolsonaro, desde 2015.

Federação Espírita diz que João de Deus não é seu afiliado

Está se repetindo com o caso João de Deus – médium goiano de fama internacional – o que aconteceu meses atrás com outro líder espírita, professor Maury Cruz, em Curitiba: os dois são acusados de assédio sexual de que teriam sido vítimas pessoas que os procuraram para atendimento espiritual.

INTERNACIONAL

No caso de João de Deus – que já atendeu notáveis internacionais, como Oprah Winfrey -, as acusações são de 13 mulheres, algumas delas se queixando até de agressão sexual. No caso do paranaense, as acusações só envolveram homens.

PORTAS ABERTAS

A Federação Espírita do Brasil, que nunca – ao que me lembre – se manifestou sobre Maury Cruz, foi rápida no caso do médium goiano: divulgou nota dizendo que João de Deus não trabalha sob a égide da FEB (Federação Espírita do Brasil). Recomendou, ao mesmo tempo, que todos os atendimentos mediúnicos sejam feitos a portas abertas.

Dentre os notáveis brasileiros que passaram pelo espaço de João de Deus em Abadiânia estão os ex-presidente Lula e Dilma, o presidente Temer, o ministro Barroso, Ronaldo Nazário.

Kaingangs do PR têm terras em mãos irregulares

Um amplo levantamento feito pelo Estadão na edição desta segunda, 10, aponta que 22 reservas indígenas do país possuem exploração irregular por produtores externos. Quer dizer: não índios exploram a terra.

O Brasil tem 13% de seu território definidos como reservas indígenas. Os índios são os donos da terra.

Uma dessas reservas, no Mato Grosso, abriga só 1.576 índios, numa área total imensa – 538.536 hectares. É a dos índios Kawidéus, no Mato Grosso do Sul.

A reserva do Ivaí, no Paraná, da etnia Kaingang, com 1.687 índios, tem 7.306 hectares. Lá, “brancos” plantam soja, feijão e milho.

Damares tem enorme “upgrade”

A pastora Damares Alves, não tem salário alto no gabinete de Magno Malta no Senado. Ganha R$ 5,5 mil como assessora do senador que foi colocado escanteio pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. No Ministério da Mulher e Direitos Humanos, a partir de 2019, ela receberá R$ 30,9 mil mensais.

TAKAYAMA ALFINETA MAGNO MALTA

Na semana que passou, o pastor e deputado Takayama, presidente da Bancada Evangélica na Câmara, alfinetou o senador Magno Malta, do Espírito Santo, alegando que o novo presidente ‘não passou o senador para trás’. Mas que aconteceu o contrário, pois Malta é que recusou ser vice do capitão, disse.

Destino comum está reservado a Malta e ao deputado paranaense: os dois não se reelegeram.

Joice Hasselmann confia na indicação para liderar

A paranaense Joice Hasselmann, a segunda deputada federal mais votada do Brasil, está muito confiante – e tem dito isto – de que será escolhida líder do Governo na Câmara. Acredita que, hoje, teria 85% de chances de que será escolhida. E nem está aí com o rol de polêmicas que vai criando, a partir de suas declarações em redes sociais e em contatos com o mundo político.

Para conseguir seus objetivos, não estaria dando ouvidos às broncas que já fez até no núcleo familiar do presidente eleito. E “colou” em Ônix Lorenzoni, o chefe da Casa Civil, a quem tomou como padrinho.

Não se sabe até aonde vai o poder de fogo do gaúcho, outro estopim curtíssimo, às voltas que está com a tal doação de R$ 100 mil em caixa dois da Odebrecht.

Alunos da Etec criam aplicativo para entrega de comida para cães

Desenvolvido por estudantes do curso técnico de Logística da Etec Parque da Juventude, de São Paulo, app aposta no nicho de alimentação natural para pets

Um grupo de estudantes do curso técnico de Logística da Escola Técnica Estadual (Etec) Parque da Juventude, localizada na zona norte da Capital, desenvolveu um aplicativo de entrega de comida para cães. O Serv Pet tem como proposta facilitar o acesso a refeições frescas e balanceadas, a partir de cardápios indicados por veterinários e nutricionistas, em contraponto ao consumo de rações industrializadas.

PRIMEIRA EDIÇÃO

O app venceu a primeira edição do Startup Varejo, competição que busca proporcionar uma experiência educacional inovadora para alunos dos Ensinos Médio e Técnico de escolas públicas da zona norte de São Paulo.

É um programa experimental de empreendedorismo tecnológico, aplicado ao varejo, uma das principais portas de entrada do jovem no mercado de trabalho.

UM PROBLEMA REAL

A ideia do Serv Pet surgiu no início de 2018 como atividade em sala de aula, desenvolvida durante o primeiro semestre, com possibilidade de se tornar Trabalho de Conclusão de Curso. O desafio era planejar a solução de um problema real, que envolvesse o setor de logística e/ou mobilidade urbana.

Ratinho Junior recebe o futuro Ministro da Justiça Sérgio Moro

O governador eleito do Paraná, Ratinho Junior, se encontrou com o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz federal Sérgio Moro. A reunião foi informal, mas trataram de assuntos relevantes no âmbito estadual e federal. Ratinho e Moro trocaram ideias sobre projetos, falaram sobre as transições dos governos, sobre segurança pública, governança e transparência. Este foi o primeiro encontro entre os dois depois das eleições de outubro.

Para Ratinho Junior, esse encontro é a representação de uma nova maneira de fazer política. “Assim se faz a nova política, com pessoas comprometidas em acabar com o velho jeito do toma lá dá cá, de escolher a equipe baseada na meritocracia e qualificação técnica”, disse.

Ratinho Junior destacou, ainda, a importância da abertura desse diálogo para a melhoria da segurança pública no estado. “Tenho a certeza que o futuro ministro, Sérgio Moro, vai contribuir muito com o nosso estado e vai ser o nosso porta voz em Brasília ao lado do presidente Bolsonaro. Vamos trabalhar juntos para implantar projetos que reforcem a segurança das nossas fronteiras e também no combate ao crime organizado”, destacou Ratinho Junior.

(por Assessoria de Imprensa do governador eleito)

Governo troca parte da frota por transporte de aplicativo

O novo sistema será adotado para deslocamento em serviços administrativos, inicialmente em Curitiba. Os veículos destinados a esses deslocamentos serão remanejados para atividades-fim do Estado, em Saúde e Segurança. Com o serviço, o Estado deve economizar em média 50% por quilômetro rodado.

AEN-PR

A governadora Cida Borghetti implantou nesta segunda-feira (10) o projeto-piloto que visa reduzir custos com transporte no Governo do Estado. Nesta primeira etapa, alguns órgãos deixarão de usar carros oficiais que fazem tarefas administrativas em Curitiba e passarão a contar com o serviço de transporte individual externo.

Os veículos atualmente destinados a esses deslocamentos serão remanejados para atividades-fim do Estado, particularmente em Saúde e Segurança.

Com o serviço, o Estado deve economizar em média 50% por quilômetro rodado. “O objetivo da administração estadual é a redução de despesas da máquina pública, controle e melhor gerenciamento no uso de transporte”, disse Cida. “O novo modelo garante o controle e gerenciamento dos gastos de transporte, que está de acordo com uma gestão moderna e eficiente”, afirmou.

PATRULHAS MARIA DA PENHA

Os veículos substituídos serão usados no atendimento direto da população, a exemplo do que já acontece com as Patrulhas Maria da Penha, em que alguns veículos utilizados pelos secretários de Estado foram destinados aos municípios para atender as ocorrências de violência doméstica.

Até agora, Paranavaí, Guarapuava e Colombo já receberam a viatura da Patrulha Maria da Penha. “Os veículos que foram tirados da frota especial estão agora atendendo ações de extrema importância. Os carros que eram usados no gabinete ou pelas outras secretarias hoje estão nas ruas para garantir mais proteção às mulheres vítimas de violência”, afirmou a governadora.

ECONOMIA

Os contratos foram assinados por cada um dos órgãos participantes com a empresa Mega Táxi Brasil, vencedora do processo licitatório. O sistema prevê o uso de aplicativo para registro das chamadas, o TaxiGov.

De acordo com o secretário estadual da Administração e da Previdência, Fernando Ghignone, a nova medida é inspirada no modelo usado em São Paulo e vai reduzir custos com combustível, manutenção, motorista e impostos, além do gasto a aquisição de veículos e posterior depreciação.

“O controle dos deslocamentos também otimiza os recursos e torna mais ágil o serviço prestado pelos servidores públicos”, afirmou. “É a certeza de que o servidor terá carro disponível no momento em que precisa fazer qualquer deslocamento, o que garante também economia de tempo”, reforçou.