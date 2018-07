União Europeia alerta EUA contra tarifas sobre automóveis

A União Europeia (UE) alertou os Estados Unidos de que a imposição de tarifas ao setor automobilístico pode causar sérios danos à própria economia americana, além de provocar medidas de retaliação por parte de Bruxelas.

Uma carta enviada pela Comissão Europeia ao Departamento de Comércio dos EUA, cujo conteúdo foi divulgado nesta segunda-feira (02/07), alertava sobre as consequências de novas sobretaxas que o presidente americano, Donald Trump, ameaça impor a veículos europeus, e o agravamento da crise entre os antigos aliados.

“Análises econômicas confirmam que o aumento das tarifas sobre esses produtos será prejudicial, sobretudo, para a economia americana”, afirma a carta.

Segundo a Comissão Europeia, as prováveis medidas retaliatórias da UE poderiam gerar prejuízos de até 294 bilhões de dólares à economia americana, valor que corresponde a 19% das exportações dos EUA em 2017.

Segundo a carta, enviada a Washington na última sexta-feira, as empresas automobilísticas europeias contribuem enormemente para a economia do país.

“Em 2017, as empresas da UE com base nos EUA produziram cerca de 2,9 milhões de automóveis, o que corresponde a 26% da produção americana”, diz o documento.

Essas empresas geraram 120 mil empregos diretos nas fábricas americanas, afirma a Comissão, destacando instalações nos estados da Carolina do Sul, Alabama, Mississipi e Tennessee, regiões no sul do país onde Trump conta com grande apoio.

A política americana “prejudica o comércio, o crescimento e os empregos nos EUA e no exterior; enfraquece os laços com amigos e aliados”, diz Bruxelas, ressaltando que o tema desvia a atenção dos reais desafios econômicos globais.