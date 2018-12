O Governo do Paraná viabilizou mais de R$ 29 milhões em investimentos na infraestrutura de União de Vitória, no Sul do Estado, em 2018. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) está aplicando R$ 24,5 milhões na construção da nova ponte sobre o Rio Iguaçu e a Secretaria de Infraestrutura e Logística liberou R$ 4,8 milhões em três convênios de pavimentação asfáltica.

“Com uma gestão municipalista, atendemos cidades em todas as regiões do Estado com obras e investimentos que vêm melhorando a vida dos paranaenses”, declara a governadora Cida Borghetti.

Em visita a União da Vitória no dia 23 de maio, ela confirmou o início da obra da ponte e anunciou os recursos para a reforma do Aeroporto José Cleto. No segundo semestre, foram assinados os convênios para revitalização de duas vias urbanas no município.

PONTE – Iniciada no último mês de junho, está em andamento a construção da ponte que ligará a Rua Coronel Amazonas à Avenida Paula Freitas. A fundação atingiu 40% de execução e já começou a concretagem das vigas. O prazo para conclusão é de dois anos.

Com 492,8 metros de extensão, a obra fiscalizada pelo DER-PR desafogará o trânsito no ponto de maior fluxo, que liga o Centro da cidade ao distrito de São Cristóvão. Além disso, criará uma nova alternativa para acesso a outros cinco bairros.

Com investimento total de R$ 1,1 milhão, dos quais R$ 997,1 mil repassados pela Secretaria da Infraestrutura, foi concluída no fim de novembro a restauração e sinalização do Aeródromo José Cleto. A obra abrangeu a pista de 814 metros, o pátio de manobras e o acesso.

Além de beneficiar o deslocamento de empresários, favoreceu principalmente o atendimento à saúde. As melhorias permitiram o pouso de aeronaves e helicópteros de serviços médicos, para resgate de pessoas em situação de urgência e emergência.