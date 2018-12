A prefeitura de Umuarama, no Noroeste do Paraná, vai licitar R$ 9,7 milhões em obras de pavimentação nas vias urbanas. A maior parte dos recursos (R$ 9,5 milhões) será financiada pelo programa Paraná Urbano, por meio da Fomento Paraná, e os restantes R$ 218,1 mil são de contrapartida municipal. A autorização para a licitação foi assinada pela governadora Cida Borghetti ontem, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Os contratos são executados pela Secretaria do desenvolvimento Urbanos e Paranacidade. As avenidas Ângelo Moreira da Fonseca e Ivo Shizuo Sooma (prolongamento da PR-489 – saída para Xambrê) são as vias beneficiadas. Ali serão realizados o recape de asfalto, a revitalização de calçadas, galerias de águas pluviais e sinalização.

“O retrato do nosso compromisso com a municipalidade assumido desde que estou no governo, há nove meses, está aí, com obras em todo o Estado. Investimento como este, de Umuarama, melhoram muito a qualidade de vida da população”, disse Cida. Até agora, na gestão da governadora já foram investidos R$ R$ 25, 3 milhões naquele município.

O prefeito Celso Pozzobon disse que estas obras são fundamentais para a cidade e lembrou que já está acertada uma outra grande obra para a cidade: a construção de uma nova rodoviária. “A atual está bem no centro há 40 anos. Graças ao governo a obra já foi licitada e no ano que vem ela será construída fora do centro urbano”, afirmou.

Além dos contratos assinados hoje, o governo estadual já viabilizou a aquisição de equipamentos rodoviários, no valor de R$ 1 milhão, e também foram autorizados recursos para compra de três veículos para a prefeitura.