Para compor a nova vitrine da Inove Design do Jardim Social, em Curitiba, a arquiteta Soraya Surdi optou pelo estilo contemporâneo para destacar o último lançamento da marca: o sofá Zephyr. “O desafio de compor um espaço que fica em exposição é muito interessante porque temos a oportunidade de ser mais conceitual. Algo bem diferente do nosso trabalho do dia a dia. É uma oportunidade de ousar”, comenta a arquiteta.

O espaço apresenta duas ambientações – estar e jantar – que se complementam. A composição de móveis, texturas, diferentes objetos, materiais e acabamentos dão um toque de modernidade. Sutilmente, linhas retas em estantes e nichos, prologam o olhar, ora para o teto, ora para dar destaque para pontos focais secundários.

Outro conceito que Soraya Surdi trouxe para o espaço foi a contraposição do lançamento, o sofá Zephyr, com um clássico da Inove, a Slow Chair Vitra. Obras de arte, como a da artista plástica Marilene Zancchett e do escultor Clécius Coser trazem sofisticação. As cores sóbrias ganham conforto com uma iluminação vinda de pendentes e pontos de cores quentes isoladas.