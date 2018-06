UMA DRAG NA UNINTER

Há 17 anos trabalhando na “Cats”, a mais antiga boate gay de Curitiba, a drag queen Tinna Simpsom surpreendeu os alunos de Direito da Uninter, na sexta (15), com uma performance improvisada na sala do primeiro período noturno, ao som de (óbvio) “I Will Survive”. A aula era de Antropologia Jurídica, com a professora Regina Reinert. O tema em discussão: a violência contra os LGBT. Na hora de responder às perguntas dos estudantes, ávidos também por uma foto ao seu lado, ela exigiu a meia-luz. “Há coisa que é melhor fazer na meia-luz, vocês não acham?”, indagou sem esperar resposta. Tinna é o nome artístico de Antonio (sem sobrenomes, por favor). O traje que escolheu lembra o de uma gueixa em interpretação muito muito pessoal. Comentário geral? “Arrasou”.