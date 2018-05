Uma categoria inteira confirmou presença na Copa Super Paraná

A cada dia mais pilotos e equipes confirmam participação na 2ª etapa da Copa Super Paraná, dias 19 e 20 de maio, no Kartódromo Raceland. Mas dessa vez a notícia é melhor. Uma categoria inteira vai correr junto!

Uma parceria entre a APK – Associação de Pilotos de Kart de Curitiba e Região Metropolitana e a APA – Associação de Pilotos Amadores, acertou que a 3ª etapa do APA Challenge 2018, única que acontece em Curitiba, vai acelerar junto com a 2ª da Super Paraná.

A novidade amplia toda programação do final de semana, soma mais de 30 karts à pista e parque fechado e confere ao evento certeza de 100 karts participando. No sábado, 1º treino oficial, a categoria é a primeira a acelerar, com agendamento marcado das 8h às 8h20. Segundo treino das 10h20 às 10h35 e 3º das 12h50 às 13h. A tomada de tempo está marcada para começar 15h50 e terá 7 minutos. No domingo, dia de “pegas” oficiais, a APA Challenge larga 10h, com segunda bateria 13h.

Para o vice-presidente da APK, Wagner Ebrahim, abrir espaço para outra competição acontecer simultaneamente, engrandece o espetáculo para quem participa e para quem assiste. “É bom para os dois lados, demonstra também que caminhamos unidos no Paraná, pensando junto”, salientou Ebrahim, piloto experiente acostumado a vivenciar situações semelhantes em campeonatos no Brasil e Europa. Segundo o presidente da APA, Thiago Fuck, é uma honra e um grande privilegio ter a oportunidade de participar da Copa Super Paraná. “É um evento feito por pilotos, para pilotos. Todos os esforços empenhados pela diretoria da APK para realização do campeonato nos enchem de força para continuarmos lutando pelo desenvolvimento do esporte a motor”, comentou Fuck.

A 2ª etapa da Copa Super Paraná também tem grau elevado de importância porque vai definir quem são os pilotos que vão levar as 3 vagas para o Brasileiro de Kart, em julho, na Granja Viana. Além disso, a etapa também decide quem serão os campeões do Torneio de Verão, em todas as categorias.

A competição conta com patrocínio master da Intersept e ML Produções Artísticas. Apoio do Grupo Le Lac, Gráfica WL Impressões, Auxiliar Serviços, Rádio Transamérica Light e tem como hotel parceiro o Slaviero Executive Pinhais. Mais informações através do telefone 41 3149 0888 ou e-mail apk@apkrmc.com.br.

Serviço

2ª etapa da Copa Super Paraná

Com participação da 3ª etapa do APA Challenge 2018

No Raceland – Rua Bom Jesus, 710 – Pinhais

Dias 19 e 20 de maio

A partir das 8h

Entrada – 1kg de alimento não perecível

Organização APK – Associação dos Pilotos de Curitiba e Região Metropolitana

Mais informações 41 3149 0888 ou apk@apkrmc.com.br