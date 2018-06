UMA BOA EQUIPE É O SEGREDO PARA UMA EXELENTE STARTUP

Crescemos nosso time. Analisamos as demandas internas, encontramos os melhores funcionários e ampliamos a nossa gama de atendimento. Seguimos em crescimento e buscando a formação do melhor time. Fim. O parágrafo acima pode ser inserido no contexto de empresas de diversos segmentos, e de toda natureza. No entanto, enquanto startup, nosso processo precisa ser um pouco diferente. O conceito de inovação precisa ser aplicado em todos os detalhes: desde levá-la aos supermercados, como fazemos com excelência, até trazê-la para nossas atuações internas. A dinâmica de cargos, obviamente, ainda está presente. Temos funcionários encarregados da administração, tecnologia da informação, marketing, vendas e relacionamento. No entanto, temos um mindset diferente. Valorizamos a formação da nossa equipe, mas também buscamos aqueles que possam agregar ao time. As hard skills, com certeza, sempre serão nosso norteamento. Aqueles que trabalham na parte técnica precisam saber o que estão fazendo. Os profissionais que estão na nossa comunicação devem ter noções claras das tarefas que exercem. No entanto, acredito que as soft skills tenham um papel importante na hora de montarmos uma equipe mais completa. É clichê, mas é um fato: nenhum ser humano é igual ao outro. Cabe a nós, gestores, entendermos isso e extrair o potencial desse conceito. Segundo pesquisa realizada pelo LinkedIn em janeiro deste ano, com dados de 39 países, 78% dos 9 mil recrutadores entrevistados afirmaram que a diversidade é a tendência mais ressaltada na hora das contratações ultimamente. Uma equipe plural e composta por funcionários competentes pode garantir uma maior sensibilidade na atuação do dia a dia. Vivências e histórias diferentes possuem bagagens totalmente diversificadas. O que para alguém possa ser uma situação complicada, para outra pessoa isso é a oportunidade de atuar em áreas inexploradas. Enquanto CEO de startup posso garantir que a chave para a construção de um bom grupo deve ser feita de dentro para fora. Analisar as dores internas primeiro, com cautela, e elencar o que o funcionário para esta função precisa. No entanto, manter a mente aberta pode ser um bom negócio. Por que uma pessoa que atuava no direito, mais precisamente na mediação de conflitos, não poderia transferir suas habilidades para o segmento de atendimento ao cliente? Temos este exemplo nos nossos colaboradores. Todos esses fatores contribuem para que possamos construir uma cultura de empresa forte e que norteie nossos colaboradores para o melhor caminho. Pessoas parceiras que tenham cada vez mais senso de dono, ou seja, profissionais que caminhem conosco para o crescimento da startup e desenvolvimento do time. Isso faz toda a diferença. Seguimos aprendendo. Como empresa com um quadro de funcionários em constante ampliação, creio que cada um que adicionamos traz mais um pouco para a nossa história total. E ela, modéstia à parte, está ficando bem interessante.