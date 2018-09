O acordo de delação premiada de Tony Garcia tem 56 páginas. O suficiente para causar um terremoto na política nativa. Já foi homologado pela Justiça e uma das consequências imediatas foi a prisão de Fernanda, Beto e Pepe Richa pela operação que investiga o programa Patrulha no Campo. Por tudo que entregou ao Ministério Público, Tony Garcia conseguiu o perdão pelos crimes praticados e revelados aos promotores. O acordo prevê que o MP não oferecerá denúncia sobre qualquer outra irregularidade cometida em que Tony Garcia ainda não é alvo de investigação.

Para chegar a isso, Tony teve que entregar provas, identificar participantes e a divisão de tarefas de cada um, apontar como funcionava o esquema e ajudar na recuperação dos recursos desviados.

Fernanda envolvida

Segundo o Ministério Público, Fernanda Richa tem participação na lavagem de dinheiro desviado do programa Patrulha no Campo. Os promotores afirmam que Fernanda é sócia de empresas do ramo imobiliário que eram usadas para legalizar o dinheiro desviado, comprando e vendendo imóveis. Tony Garcia, em sua delação, falou sobre a compra de um lote abaixo do valor e vendido dentro das regras do mercado. Neste lote, dois terrenos eram da família Richa.

Malucelli no Gaeco.

O empresário, que deixou o comando do grupo JMalucelli, composto por 80 empresas, em 2012, afirma que as acusações são injustas, nega qualquer irregularidade e que sempre esteve à disposição das autoridades para esclarecimentos. A JMalucelli Equipamentos se manifestou, através de nota, negando a participação em qualquer irregularidade e informou que não firmou qualquer contrato com o Governo do Paraná relacionado às Patrulhas Rurais.

Lula quer Adnet

Lula escreveu nova carta. Gleisi leu. Na missiva do chefe, a convocação do humorista Marcelo Adnet para participar da campanha: “Esse Adnet foi um dos maiores achados do meu governo. O Brasil precisa, neste momento histórico, que ele encarne o Lula nos palanques e na propaganda eleitoral. É a maneira mais rápida de transferir popularidade para o companheiro Haddad”.

Virou chacota

Gleisi gostou, disse que já mandou preparar “uma barba branca, uma faixa de presidente e um pedalinho” para compor o personagem. Na quarta-feira, Marcelo Adnet participou, junto com outros artistas, de uma reunião festiva com Ciro Gomes na casa de Mariza Leão, produtora de cinema.

Não afeta

João Arruda, candidato ao governo do Estado pelo MDB, perguntado se a prisão de seu sogro, Joel Malucelli, afetaria sua candidatura, respondeu: “Não afeta em absolutamente nada. Eu nunca fiz política junto com o meu sogro. Eu não conheço detalhes sobre esse processo. Eu ouvi algumas pessoas falarem sobre essas gravações que envolvem o Joel Malucelli. Eu tenho que acreditar na sua inocência. Me surpreendi, sim, com o fato de saírem acusações contra ele”.

De outro partido

Arruda aproveitou a ocasião para lebrar: “Meu sogro é de outro partido, o Podemos. Foi do PSD, partido do Saciara, do Ratinho Jr. Acho muito estranho que o Ratinho venha dizer que não sabia de nada. Se ele não sabia de nada, trabalhando junto, governando lado a lado com o Beto Richa, ele não tem condições de governar.

Virou piada

O candidato do PT ao governo do Estado, dr Rosinha, diz ter sido vítima de um atentado à bomba na rua XV, Centro de Curitiba. Segundo nota divulgada pela campanha do petista, ele panfletava no local quando um desconhecido teria jogado um traque de São João no candidato. Apesar do susto, dr Rosinha passa be.

Meirelles usa Lula

A coligação do PT entrou com um pedido no TSE para que Henrique Meirelles, candidato à Presidência da República pelo MDB e ex-ministro do governo Lula, para impedir que o emedebista use a imagem de Lula em sua campanha eleitoral. O TSE negou, Meirelles pode incluir em sua campanha o que segundo ele, é “um testemunho do seu trabalho”.

Patrulha concluiu 62%

O programa Patrulha do Campo, do Governo do Paraná, concluiu 62% das obras de conservação de estradas rurais previstas, de acordo dados da Secretaria de Agricultura. Há, também, obras que não saíram do papel. Suspeitas de fraudes no programa são investigadas na Operação Rádio Patrulha, pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Paraná (Gaeco). Quatorze pessoas foram presas nesta semana, entre elas o ex-governador Beto Richa (PSDB).

É pau, é pedra…

A disputa política entra na fase mais acirrada. A intolerância é a tônica. Neste país que insiste em errar muito e quase nada aprender com seus erros, a barbárie cometida contra Jair Bolsonaro servirá como freio de arrumação. Ao contrário: os opostos que se digladiam e com incivilidade e ódio recarregaram suas baterias.

Nas redes sociais dominam a belicosidade e as acusações sem pé, cabeça e muito menos lógica, incluindo até promessas de revanche feita por fiéis. Fora delas, mais absurdos. Aqui, na terrinha, todos os candidatos se apressam a atribuir aos adversários a responsabilidade pelos desmandos da Era Richa. Mesmo aqueles que integraram seu governo.

As pesquisas de opinião ainda não avaliaram o impacto da prisão de Beto Richa et caterva. Estamos, portanto, novamente no breu das trevas. Sem saber a quantas anda a corrida eleitoral.

Casagrande no Gaeco

Edson Casagrande, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do Governo do Paraná, se apresentou na sede do Gaeco. Casagrande, até então considerado foragido pelo Ministério Público, é um dos quinze investigados que tiveram mandados de prisão expedidos durante na Operação Rádio Patrulha. Casagrande passa por exame de corpo delito e as indicações são de que passe a noite no Complexo Médico Penal e preste depoimento somente amanhã.

Retribuição do varejo

O relator da reforma trabalhista, o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), recebeu dezenas de doações de empresários do setor de varejo no País, informa o Valor. O total é três vezes superior ao que ele recebeu do seu partido. A publicação cita outras estratégias de apoio de grupos de interesse aos candidatos nesta eleição, como visita nas sedes das empresas ou financiamento de sites e aplicativos que listam aqueles com ficha limpa, considerando que a legislação atual não permite doações empresariais a campanhas.

No ataque

Sem ter muita a perder nesse final de mandato (o mesmo não se pode dizer sobre o próximo ano, devido aos processos que responderá), o presidente Michel Temer não quer deixar passar em branco o comportamento de muitos políticos que hoje lhe viram as costas. O vídeo que ele postou sobre Geraldo Alckmin é um exemplo: o PSDB participou do governo dele em ministérios. Agora, quando vê João Doria atacar Paulo Skaf dizendo que “ele é candidato de Temer”, no mau sentido, manda um aviso ao tucano que poderá ganhar um brinde especial. O presidente ameaça contar detalhes das conversas que teve com Doria quando o tucano queria seu apoio para a Presidência enquanto ele apoiaria Skaf.

Quem não quer

Muitos tucanos do primeiro time estão insistindo com Geraldo Alckmin para que convide o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a participar do horário eleitoral gratuito do PSDB. O candidato até promete que conversará com FHC sobre isso, mas vai empurrando com a barriga. A surpresa é que, do outro lado, Fernando Henrique torce para não ser convidado: não teria como escapar.

Tiro torto

Marina Silva, candidata da Rede à Presidência, anda afirmando que acabará com o déficit primário de R$ 139 bilhões em 2019 e com os refinanciamentos de dívidas de empresas, o Refis, para dar fôlego ao caixa do Tesouro. Alguns assessores estão lembrando que empresários que apostaram e continuam apostando em Marina estão reclamando da promessa de acabar com o Refis. Grande parte deles aderiu ao refinanciamento ainda este ano.

Não conhece

Em sabatina no Rio de Janeiro, o candidato Ciro Gomes resolveu atacar Fernando Haddad, agora o poste oficializado de lula, que poderá ganhar votos que, supostamente, iriam para o presidenciável do PDT. E, de cara, usa o argumento mais simples – e mais verdadeiro: diz que Haddad “não conhece o Brasil” (ele só conhece cinco capitais e conheceu Caetés na semana passada). O passado condena o petista: em seus anos na prefeitura de São Paulo, conseguiu conhecer 11 bairros da cidade, que tem 1.735.

Mais partidos

Enquanto muitos analistas acreditam que Geraldo Alckmin irá para o segundo turno com Jair Bolsonaro (as pesquisas dizem que o tucano vencerá), o presidenciável do PSDB continua empacado nos últimos levantamentos. Alguns aliados acham que, com a proximidade das eleições, Alckmin poderia negociar o apoio de outros candidatos que não decolaram e que correm na centro-direita. Ou seja: recomendam que ele converse com Álvaro Dias, Henrique Meirelles e João Amoedo, tarefa complicada.

“Baixar a bola”

José Antônio Dias Toffoli assume a presidência do Supremo com o objetivo de “baixar a bola” (a expressão é dele) do tribunal. Não apenas para diminuir as disputas internas, mas também para atenuar o protagonismo assumido pelo Judiciário nos últimos anos, em que o Poder acabou avançando sobre prerrogativas do Executivo e Legislativo (o que ele reconhece). E Toffoli avisa: “O Judiciário não pode ser o superego da sociedade. Não pode se achar acima de outros Poderes, até moralmente ou da sociedade em geral”.

Alguns advogados que já conversaram com Dias Toffoli, novo presidente do Supremo, até podem testemunhar: em seu gabinete, repleto de livros (ele usa uma escadinha para alcançar altas prateleiras), o ministro trabalha, quase sempre, de camisa esporte, blazer (gosta de paletós azul Royal), calças de algodão e tênis ou sapatênis. Para sessões no plenário, troca tudo: terno escuro e gravata e togas (tem duas iguais para qualquer imprevisto).

Remédio de fora

Francisco Deusmar Queiróz afastou-se da presidência do conselho da rede de drogarias Pague Menos. Ele foi condenado por crimes contra o sistema financeiro e deve cumprir 9 anos e dois meses de prisão por conta da Renda Corretora de Valores. A rede de farmácias está fora e faturou líquido no ano passado R$ 5,9 bilhões e no primeiro semestre de 2018 outro R$ 1,5 bilhão.

Outros tempos

Os petistas e muitos integrantes do QG da campanha de Fernando Haddad lembram que, quando ele era prefeito de São Paulo, vivia brigando com as lideranças do partido. Muitos acusavam o prefeito de dar prioridade à construção de ciclovias, que agradavam a classe média, a intervenções em bairros mais distantes, onde vive o eleitorado identificado com a sigla. Os três novos hospitais prometidos em campanha só foram concluídos depois que ele deixou a prefeitura.

Deu troco

Ainda Fernando Haddad: certa vez foi ironizado por Lula por causa da redução de velocidade e dando o troco, a se usar linguagem popular, convidou FHC para assistir uma ópera no Theatro Municipal de São Paulo. No dia seguinte, aparecia em jornais ao lado do ex-presidente, sabendo que Lula sempre detestou óperas e nunca engoliu Fernando Henrique Cardoso, fã de Verdi e Leoncavallo.

Tem para todos

Governador do Ceará e candidato à reeleição, o petista Camilo Santana anda se dividindo entre Fernando Haddad e Ciro Gomes, o que provocou uma dura mensagem de Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Ele sacudiu os ombros: Santana lidera uma coligação que, além de seu próprio partido, inclui o PDT, de Ciro e até o MDB, de Eunício Oliveira e tem viajado pelo interior cearense de braços dados com Cid Gomes, irmão de Ciro.

Para agradecer

Jair Bolsonaro confidenciou a aliados íntimos que o visitaram na UTI do Albert Einstein sua intenção de ir à Aparecida do Norte dia 12 de outubro, data dedicada à padroeira do Brasil. Sua intenção é agradecer seu restabelecimento e – pelo menos, é o que ele espera – sua passagem para o segundo turno das eleições. De quebra, gravar imagens com forte apelo para o segundo round.

No passado

Dias Toffoli, novo presidente do STF, estudou em colégio católico em Marília, e depois mudou-se para São Paulo, onde entrou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em sua mesa, há uma Bíblia sempre aberta. Na faculdade, tinha ajuda do pai nos gastos e comia no bandejão. Para complementar, trabalhava de caixa na Oficina das Pizzas, na Vila Madalena. Em 1988, fez campanha para Luiza Erundina e no ano seguinte, abraçou a primeira candidatura de Lula à Presidência.

Chegando

A varejista de moda sueca H&M faz planos para se instalar no Brasil, com a abertura de sua primeira loja em shopping center que está sendo escolhido. A decisão final será tomada depois da entrada do novo governo.

Promessa

Se Ciro Gomes quer zerar a dívida dos inadimplentes pendurados na lista do SPC, o candidato Fernando Haddad já voltou a pregar que, vencendo, controlará a taxa de juros usada pelos bancos privados, fixando até juros dos cartões de crédito e cheque especial, o que anda assustando a banca. Haddad já conversou com Lula sobre isso e o ex-presidente teria dado o sinal verde.

Segurança

Está funcionando grande esquema de segurança do Albert Einstein onde o candidato Jair Bolsonaro (foi operado pela segunda vez) se recupera de um atentado: há homens espalhados na porta e nas imediações do hospital, nos corredores próximo da UTI e na sua antessala e outros que circulam até entre os andares. Detalhe: muito disfarçados. Todos os familiares do capitão aposentado contam com segurança e agora, até o advogado Fernando Magalhães, um dos quatros de Bolsonaro, avisou que já contratou seguranças para proteger sua família.

Pai e filho

O juiz Fernando Bardelli Fischer que mandou prender o ex-governador Beto Richa e sua mulher e outros funcionários, é filho de Felix Fischer, ministro que é relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça.

Mais uma

O ex-governador Sérgio Cabral foi condenado agora a 12 anos e 10 meses de prisão por fraudes em licitações na reforma do Maracanã e no PAC das favelas. No total, as sentenças do ex-governador ultrapassam 182 anos de prisão.

Desesperados

Parte dos partidos que integram o Centrão, que apoiam a candidatura de Geraldo Alckmin à Presidência, estão desesperados. Não por terem abandonado suas candidaturas, porque sabiam que não teriam chances de vitória, mas sim por terem apoiado Alckmin, que mantém-se empacado nas pesquisas. Antes de fecharem com o ex-governador de São Paulo, o Centrão chegou a cogitar o apoio a Ciro Gomes.

Mudança de opinião.

Flávio Rocha, herdeiro das lojas Riachuelo, antes de abandonar sua candidatura ao Planalto, atacava de várias formas Jair Bolsonaro, chegando até a chamá-lo de “iceberg no caminho do Brasil”. Depois da renúncia da candidatura, mudou de opinião e chegou a dizer, não oficialmente, que apoia Jair Bolsonaro, já que seu partido havia firmado aliança com o PSL.

Cotado

Ainda Flavio Rocha: mesmo sem assumir publicamente seu apoio a Jair Bolsonaro, o herdeiro das lojas Riachuelo encontrou-se com o candidato juntamente com outros empresários. E gostou do que viu e conversou. Seu nome está até cotado para assumir o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços em caso de vitória de Bolsonaro.

Ironia do destino

O destino é irônico, Jair Bolsonaro que tem apoio, não oficial, de Flávio Rocha, foi atacado quase em frente a uma loja da Riachuelo em Juiz de Fora (MG).

Armação

Circulam na internet notícias que o atentado sofrido por Jair Bolsonaro não passa de uma armação. Em alguns posts em redes sociais existem até fotos onde mostra o rosto de sofrimento e dor de Bolsonaro, mas na região abdominal onde recebeu a facada, nenhuma gota de sangue. Os mais cruéis dizem que tudo é um disfarce para ele não participar mesmo, como era de seu interesse, dos debates.

Não querem

O vice-candidato à Presidência,general Hamilton Mourão, na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro, quer propor que ele substitua o capitão nos debates que acontecerão no primeiro turno. O problema é que o PSL não quer que isso aconteça. Outro ponto contra também é que a legislação não prevê substituições de candidatos por seus vices em debates eleitorais.

Não gastou

O palhaço e deputado federal Tiririca, que anunciou que não faria mais parte da política no final do ano passado, mas que voltou atrás e tenta sua reeleição, recebeu de seu partido, o PR, a verba de R$ 600 mil. Até agora o deputado, pelo menos pela prestação de contas, não gastou nenhum centavo sequer. Não existe registro também de doações para sua campanha. Ou seja: o deputado sabe que será reeleito e não se esforça, ou não quer, em sua campanha e deverá embolsar o dinheiro.

Secretaria

Correm boatos nos corredores políticos que caso Paulo Skaf seja eleito governador do estado de São Paulo, Michel Temer teria uma secretaria. Que poderia ser do Governo ou Justiça e Defesa da Cidadania, já que é formado em Direito.

Arrependido

O senador Aécio Neves achou melhor não arriscar e não quis tentar sua reeleição. Tenta uma vaga para a Câmara Federal e deverá ser eleito. Só que diante das pesquisas de intenções de voto ao Senado de Minas, que tem direito a duas vagas e onde aparecia em segundo, percebeu que poderia ter chances. Sem seu nome, Dilma Rousseff (PT) aparece disparado na frente com 28% da intenções de voto, seguida por Carlos Viana (PHS) com 12¨; Dinis Pinheiro (SD), 7%; Rodrigo Pacheco (DEM), também com 7% e Fábio Cherem (PDT), Coronel Lacerda (PPL) e Rodrigo Paiva (Novo) empatados com 5%.

Outro acidente

Setembro é um mês desastroso para a Globo, pelo menos quando se fala de áreas fluviais. Há dois anos, morria no rio São Francisco o ator Domingos Montagner. Agora, outra morte, em um dos rios na Amazônia um barco que dava apoio a série Aruanas colidiu com outro barcos e dois ocupantes caíram e foram socorridos, só que um não sobreviveu. As gravações foram suspensas. Fazem parte da série Débora Falabella e Leandra Leal entre outros.

Prostitutas feministas

O nome dela é Monique Prada, se diz trabalhadora sexual e ativista dos direitos das prostitutas e num momento que movimentos feministas ganham força, ela garante existir espaço para a prostituição e lança o livro Putafeminista, assim mesmo tudo junto, pela Veneta. Foi idealizado por ela e outras profissionais da área como Amora Moura, travesti e doutora em crítica literária pela Unicamp. Reclama sobre o machismo dos homens e diz que o empoderamento financeiro das prostitutas não é aceito pela sociedade quando o dinheiro é ganho em troca de sexo.

Tatuagens poderosas

Neymar virou herói de histórias em quadrinhos: na revista Inked ele é um personagem que enfrenta um cartel de vilões sobrenaturais e usa suas tatuagens para evocar superpoderes. De largada, será produzido para plataformas digitais e serão publicadas em inglês, português, espanhol e francês. O estúdio responsável pelo projeto é o americano Fan The Flame. No ano passado, Neymar virou personagem de Maurício de Souza.

E mais tatuagens

Neymar Jr. tem grande parte do corpo coberto por tatuagens, incluindo o dorso das mãos e dedos e até atingindo parte do pescoço no lado de trás. Agora, já avisou que pretende levar suas tatuagens a parte do rosto. A namorada Bruna Marquesini não tem nada contra: ela também já começou a colecionar tatuagens.