Último ato em Berlim

A maior crise dos quase 13 anos da era Angela Merkel mantém nesta segunda-feira (02/07) a classe política em Berlim em suspense, enquanto a chanceler federal tenta conter uma rebelião no bloco conservador de sua coalizão que pode fazer o atual governo desmoronar.

Por trás da rebelião está o veterano político bávaro Horst Seehofer, atual ministro do Interior e líder do partido União Social Cristã (CSU), que dá sustentação ao governo. Ele defende uma abordagem mais dura e mais independente de Bruxelas na questão migratória, em confronto direto com Merkel.No domingo, Seehofer ameaçou renunciar, algo que pôs em dúvida a sobrevivência do governo. Demovido por seus correligionários, ele mantém nesta segunda uma reunião com Merkel, tida como o último ato de uma queda de braço que se estende há duas semanas. Uma decisão é esperada em até três dias, mas pode já sair nas próximas horas.

No momento, há basicamente dois cenários: um é Seehofer renunciar como líder do partido e ministro, mas a CSU continuar no governo. Merkel se salvaria; o outro é Seehofer tirar sua legenda da coalizão, pondo fim a uma coligação que vigora desde a Segunda Guerra.

O segundo cenário seria um terremoto político sem precedentes na Alemanha. Merkel não teria mais maioria no Parlamento para governar – sua União Democrata-Cristã (CDU) depende da CSU para manter o poder numa coalizão que também inclui o Partido Social-Democrata (SPD).

A possibilidade de novas eleições não está descartada.

“Não me deixarei dispensar por uma chanceler que só é chanceler por minha causa”, disse Seehofer nesta segunda-feira ao jornal Die Süddeutsche Zeitung.

Mas, independentemente do resultado, as últimas duas semanas confirmaram o desgaste de Merkel, desde 2015 assombrada pela questão migratória. A crise em Berlim é o mais recente sinal de divisão na União Europeia sobre como lidar com a chegada de refugiados. Ainda que tenha caído drasticamente nos último anos, o fluxo migratório continua a dar combustível a populistas de direita na Europa, que ganham terreno do establishment político.

Há duas semanas, Seehofer deu um ultimato a Merkel para que oferecesse uma fórmula para impedir a chegada à Baviera de solicitantes de refúgio já registrados em outros países europeus. Caso contrário, ameaçou rejeitá-los diretamente, algo que iria de encontro ao que se propõe a UE.

Por trás da demanda de Seehofer há uma questão de política interna: seu partido, a CSU, perdeu espaço na Baviera para o populista Alternativa para a Alemanha (AfD) e teme encolher ainda mais. Por isso a recente guinada mais à direita no discurso.