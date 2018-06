UFPR entre as melhores universidades do mundo segundo o Center For World University Ranking

A Universidade Federal do Paraná é uma das 20 instituições de ensino superior brasileiras incluídas entre as melhores do mundo pelo Center for World University Ranking (CWUR), organização de pesquisa e consultoria educacional que elabora o ranking anual desde 2012. Situada em décimo lugar entre as brasileiras, a UFPR é a única universidade do Paraná incluída no ranking.

No ranking geral, formado por mil universidades do mundo todo, a UFPR subiu 229 posições em relação a 2017, passando da 938ª para a 709ª posição. A universidade é a 436ª em resultados de pesquisa e a 657ª em qualidade de publicações.

Para elaborar o ranking o CWUR leva em conta dados relacionados a qualidade do ensino, empregabilidade dos ex-alunos, relevância, impacto e influência das pesquisas desenvolvidas na instituição.

Sete indicadores são empregados para avaliar e classificar as universidades:

– Qualidade do ensino, que considera o número de ex-estudantes que ganharam prêmios internacionais.

– Empregabilidade do ex-estudante, medido pelo número de ex-alunos da instituição que se formaram e ocupam a posição de CEOs nas maiores empresas do mundo.

– Qualidade do corpo discente, avaliada pelo número de professores que ganharam prêmios internacionais.

– Resultado de pesquisa, mensurado pelo número de trabalhos de pesquisa.

– Publicações de qualidade, medidas pelo número de trabalhos de pesquisa aprovados em periódicos altamente influentes.

– Influência: medida pelo número de pesquisas que aparecem em veículos de grande influência.

– Citações: avaliada pelo número de vezes que as pesquisas da universidades são citadas como base para outros trabalhos acadêmicos.

No ranking mundial, das 1000 universidades, a UFPR é a 436ª em resultados de pesquisa e a 657ª em qualidade de publicação, ocupando a 709ª posição geral. No ano de 2017 a instituição estava na 938º posição.ão.