O RUF, o ranking de avaliação das universidades brasileiros anualmente divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, expôs nesta segunda, 1, os resultados relativos ao ano de 2018.

O Paraná aparece bem no ranking geral, em que a USP é novamente a primeira colocada, com 97,52 pontos na classificação.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) subiu um estágio em relação à classificação anterior, agora ficando em sétimo lugar.

A UFPR fica atrás apenas de universidades de alto calibre, além da USP: UFRJ, UFMG, UNICAMP, UFRGS, UFSC.

O ranking avalia ensino, pesquisa, reconhecimento do mercado e internacionalização de cada universidade.

As universidades na rabeira do RUF são a do Estado do Amapá (UEAP), com 11,80pontos; Universidade Estadual de Roraima (UERR), com 8,22 pontos; e a Universidade do Tocantins (estadual), com 3,41 pontos.

DEIXANDO ATRÁS

Nossa UFPR fica na frente da paulista UNESP, da Universidade de Brasília e até da acatadíssima Universidade de São Carlos, UFSC (décimo primeiro lugar), assim como da UNIFESP (Federal de São Paulo), que aparece no décimo sétimo lugar na classificação geral.

AS PARANAENSES

As universidades estaduais paranaenses estão em boas posições, como a UEL, 22º posição e UEM, em 23º lugar.

Dentre as universidades privadas, o ranking RUF identifica também boa qualidade da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUPR), apontada como a terceira particular mais bem avaliada do Brasil. Fica atrás de outras duas PUCs: a do Rio Grande do Sul, neste ano a melhor universidade particular do Brasil, segundo o RUF; e da PUC Rio.

A Universidade Presbiteriana MacKenzie, que deve instalar-se em Curitiba, possibilidade ampliada com a compra que fez do Hospital Evangélico e da Faculdade de Medicina Evangélica de Curitiba, conseguiu o quarto lugar na avaliação geral das universidades particulares.

Observe-se: a PUCPR coloca-se adiante da PUCSP (oitavo lugar), da Unisinos, da Universidade Católica de Brasília e da PUC de Minas Gerais, assim como da conhecida instituição universitária não religiosa, Uninove, de São Paulo.

Grande susto: Vazamento de gás no Shopping Crystal

Quem estava no Shopping Crystal na noite de sábado, 29, mais corretamente no horário que foi entre 20h00 e 21h15 min, pode ter escapado até de uma tragédia: vazou gás das baterias de botijões que alimentam as cozinhas de um gigantesco restaurante daquele centro de compras.

Quem estava fazendo compras ou na área de alimentação, levou um susto enorme. O cheiro de gás escapando quase provoca uma correria. Não se viam sinal de seguranças no local.

Menor susto não tiveram os cinéfilos.

Atento leitor da coluna, que estava na Sala Um, assistindo a uma comédia inglesa, num dado momento – lá por volta das 20h40 – começou a estranhar a súbita debandada da plateia. Em poucos minutos, a sala estava vazia, sem tumultos – graças.

Todos saiam apressados, “por causa do vazamento de gás”. Era a explicação que passava de boca a boca. O filme continuou na tela.

O leitor, por estar muito gripado, não sentiu de imediato vazamento, assunto que em seguida ocupou as atenções de centenas de pessoas no “lobby” da entrada da Comendador Araujo.

Ele foi advertido da ocorrência com uma espectadora da cadeira ao lado.

NO MERCADO

No mercado existente no local, uma das caixas explicava a alguns clientes justamente apavorados: “Não é nada no mercado, os bombeiros já vieram e resolveram o problema.”

Então, estamos combinados: um assunto de tanta gravidade não afetaria os clientes do mercado… o resto…

No entanto, o cheiro de gás persistiu por muito tempo.

O amigo da coluna, assim como a maioria dos que estavam nos cinemas, tratou de garantir o ressarcimento do ingresso, o que foi feito pela validação feita nas bilheterias. Pelo menos nisso, um bom atendimento.

Em vão o leitor procurou por alguém da administração do shopping para explicações. Não achou ninguém.

“EM OBRAS”

O Shopping, que continua com a escada rolante da Rua Comendador (no sentido de quem sobe) parada há 10 dias, não se pronunciou sobre o vazamento de gás.

Para compensar, colocou enorme placa ao lado da escada “em obras”, garantindo que o incômodo rolante é passageiro.

DOS LEITORES (1)

Ao eleitor esclarecido, uma advertência

“A diferença entre o voto útil e o do desespero ou medo, para um eleitor esclarecido numa eleição de 2 turnos”

Caro Murá,

Nas eleições de dois turnos o voto útil é aquele dado por pessoas que pensam e analisam os programas, a história, as maneiras de agir e o que propõe cada um, e aí sim poderão chegar ao melhor nome, na concepção de cada um quem é o melhor, com programa, qualificação, passado, honradez e o que já fez.

É um dever de cada eleitor consciente no primeiro turno, buscando o melhor, isto é o voto útil.

DO DESESPERO

O voto do desespero ou do medo, que ocorre indevidamente no primeiro turno é daqueles que desprezando os conceitos aqui por mim exarados, antecipam no primeiro turno a cruz e o diabo.

Isso o Brasil vem fazendo e por culpa dos mais esclarecidos.

Em reuniões de pessoas de nível pensante tenho visto falarem “o melhor é o fulano, entretanto vou votar no ciclano, prefiro o menos pior”.

ENTRE EXTREMOS

Assim é o momento que vivemos, os extremistas de esquerda que não querem a direita, e os da direita que não querem a esquerda, buscam assim uma situação que poderá ser muito séria e talvez machucará o Brasil para frente.

VOTAR NO MELHOR

Útil é votar certo e no melhor, isto no primeiro turno, se não chegar no primeiro turno daí sim escolher entre o pior e o menos pior, talvez repetir Jânio, Color e Lula, que já ficaram entre o pior e melhor, e deu no que deu.

Como você está na classe dos pensantes, e sei que o seu voto é útil, passo anexo 2 matérias do Estadão, do dia 25, que acho importante uma reflexão.

MENOS RUIM

No Paraná principalmente, onde seu Newsletter é tão importante, para os que pensam numa posição sua, creio ser necessário, neste momento muito triste para o Brasil, onde deixamos o voto certo para ficar entre o ruim e o menos ruim.

Os extremos geraram tudo o que o Brasil já viveu, para nós idosos o Jânio, para os de meia idade o Collor, para os mais moços o Lula, e agora o pior e menos pior, por interpretação de cada um.

MÁRIO GONZAGA PETRELLI, Florianópolis,

Fundador e Presidente Emérito do Grupo RIC PR SC

DOS LEITORES (2)

‘Volúpia dos detalhes’ em Urban

Aroldo,

Respeito a capacidade do Urban em ir aos detalhes. Ele tem o que Aramis Millarch tinha e foi bem anotado por João Dedeus Freitas Netto: a volúpia da minudência!

MARIA LUIZA NASCIMENTO MENDONÇA(MAÍ), Curitiba

DOS LEITORES (3)

Incompetência, diz Zaruch

Prezado Aroldo

Sobre sua nota a respeito do Crystal: ou aquele shopping está mesmo em crise ou a administração é incompetente. Como você relatou, a escada rolante que sobe está parada há quase duas semanas; só a que desce funciona. Não seria de bom senso invertê-la? Privilegiar a subida?

Nos sanitários, não há sabonete ou aqueles dispositivos automáticos estão quebrados.

O tal restaurante Paris 6, que deveria ter sido inaugurado há 10 meses, continua sendo apenas um tapume colorido. Sem explicações.

No café da Kopenhagen, praticamente todas as cadeiras de couro estão rasgadas. Sorte que o café continua bom e o atendimento é simpático.

JULIO ZARUCH, Curitiba

DOS LEITORES (4)

Faltam apontamentos

Obrigado pela citação, Aroldo Murá, mas não mereço tanto. Embora tenha acompanhado bem de perto a história da cidade nos últimos 40 anos, muito perdi pela fraqueza da memória e por falta de apontamentos. ao contrário de Raul Guilherme Urban, bom de memória, disciplinado nas anotações e pesquisas, do Mazza e da Cassiana, verdadeiras enciclopédias, idem de outros citados. E, claro, também ao contrário de você, nosso estimado professor, guardião de nossa memória, referência para nossa geração.

Forte abraço

JAIME LECHINSKI, Curitiba

Igrejas contratam especialistas em acústica

É sabido que em auditório que tenha mais de 80 pessoas deve-se usar um bom sistema de som. Palestrantes experientes, tão logo chegam ao local das suas preleções, procuram imediatamente “o rapaz do som”. É dele que depende boa parte da aceitação das suas palestras. Se as palavras que estão sendo ditas não forem audíveis e compreensíveis pela plateia haverá perda de interesse e conversas paralelas. Templos e igrejas normalmente são zelosos com os seus sistemas de som.

ENGENHEIRO ACÚSTICO

Mora em Curitiba um engenheiro acústico que está reformulando o som de várias igrejas evangélicas, as do Edir Macedo, (IURD), que faz questão de não desperdiçar esforços para que seus templos sejam confortáveis e atrativos. Aos poucos este especialista vai arrumando o sistema de som de cada templo – certa vez ele ouviu do próprio Edir Macedo: “Fulano, você caiu do céu para nós, suas reformas estão nos prestando um grande favor.”

CATEDRAIS MEDIEVAIS

O escritor Ken Follett na sua trilogia – Os Pilares da Terra – discorre sobre os cuidados que se tomavam nas construções das catedrais medievais com respeito aos sistemas de som (ao vivo) e de iluminação. Tudo tinha que ser atraente e eficiente, pois, essas catedrais eram pontos de encontros das populações e algumas funcionavam como “verdadeiras lojas ancoras” de uma espécie de um shopping center” que se criava espontaneamente ao seu redor. O comércio, as trocas de mercadorias, as feiras livres e até os grandes relógios das edificações serviam de apoio aos moradores e visitantes.

JESUS DISPENSOU

Pelos relatos bíblicos o único a não precisar de um sistema de som para transmitir suas falas foi Jesus Cristo: – dizem que sua voz era perfeitamente audível a dezenas de metros de onde estava fazendo sua pregação, mesmo em ambientes não favoráveis, quase todos ao ar livre.

Brainbox 360 reconhecida no Prêmio ABRE

A empresa de consultoria estratégica desenvolveu projeto inovador para marca de alimentos integrais Vitao

O projeto de mudança de marca da Delakasa para Vitao, desenvolvido pela Brainbox 360 (empresa do Grupo OM Comunicação Integrada), conquistou o troféu de bronze no Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira, promovido pela Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) na última semana, na Villa Vérico, em São Paulo.

Inscrito na categoria Embalagem-Alimentos Doces, o projeto mostrou o processo de transição da marca Delakasa, adquirida em 2010 pela Vitao, um dos principais players nacionais do setor de alimentos integrais. Na ocasião, como uma estratégia de mercado, foram mantidos os layouts com a marca Delakasa. Seis anos mais tarde, após a realização de um minucioso projeto de branding, a Vitao identificou a necessidade de descontinuar a marca, redesenhar a sua própria identidade e, após isso, revitalizar o portfólio composto por mais de 130 embalagens em nove categorias de varejo diferentes, entre elas os doces e geleias zero açúcar.

RÓTULO-BULA

Ainda que simples, a solução escolhida é inédita na categoria de alimentos: o rótulo-bula. Na primeira camada, foi aplicada no layout das embalagens tradicionais Delakasa uma faixa amarela com a indicação “Puxe aqui e descubra o novo”. Ao destacar o primeiro rótulo, o consumidor se depara com a nova marca e identidade visual da Vitao.

DESCOMPLICADA

“O fator mais positivo é que conseguimos, de uma forma muito descomplicada e inovadora, comunicar ao consumidor no ponto de venda, apenas com a embalagem, tanto a mudança de marcas quanto o seu novo projeto gráfico”, explica Ludger Tamaoki (na foto com o troféu), Diretor de Inovação e Embalagem da Brainbox 360. “A chancela do Prêmio ABRE em um projeto com tantos desafios técnicos e estratégicos é extremamente gratificante”, conclui.

Políticos vão à justiça para notícias na internet

Os políticos brasileiros já acionaram a Justiça pelo menos 271 vezes durante as eleições para tentar ocultar informações da internet. Os dados são do Ctrl+X, projeto da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) que monitora tentativas judiciais de cercear informações na web.

BOLSONARO E DÓRIA

Os candidatos campeões das tentativas judiciais de esconder notícias negativas e posts críticos nestas eleições foram o presidenciável Jair Bolsonaro (24 vezes), João Dória Jr. (11) e Roseana Sarney (10). Entre as tentativas de remover conteúdo de Bolsonaro estão ações contra posts críticos no Facebook, contra a divulgação de pesquisa do Datafolha, e um processo para retirar da internet todas as reportagens da Folha de S. Paulo sobre o caso da sua ex-servidora que vendia açaí no período de expediente.

EXPEDITO JUNIOR

Bolsonaro é o segundo político brasileiro que mais tentou retirar informações da internet em todas as eleições monitoradas pelo projeto.

Ele só perde para o ex-senador Expedito Júnior, de Rondônia, que tentou retirar informações do ar 34 vezes durante as eleições de 2014. O Ctrl+X tem processos mapeados desde 2002.

MDB É O CAMPEÃO

Já o partido cujos candidatos mais tentaram ocultar informações é o MDB. Ele é responsável por 45 das ações até agora. Na sequência vem o PSDB (37 tentativas) e o PSL (28). Se considerarmos todos os anos cobertos pelo Ctrl+X, o partido campeão de processos é o PSDB (364 ações para remover conteúdo), seguido de MDB (352) e PT (225).

Links: http://www.ctrlx.org.br/#/infografico e https://twitter.com/ctrlx.

ESTILO DE VIDA

Como ouvir música todos os dias pode melhorar sua saúde

Desde o bem-estar geral até as condições graves, mais médicos estão se voltando para o poder de cura da música

Christin Parcerisa | Aleteia

O vínculo que a música tem com nossos sentimentos é mais forte do que qualquer outra forma de arte. Ela nos encoraja, conforta e ajuda. Seu efeito em nosso estado emocional, habilidades de pensamento e habilidades sociais é poderoso, tanto que até provou ter qualidades de cura. Rodear-se de notas musicais abrirá um caminho para um dia muito mais harmonizado.

Mas, mais do que isso, a música tem sido associada ao nosso eu espiritual há séculos, pois aumenta nossos sentimentos e a capacidade de nos unirmos com nossa fé e nossa comunidade. Não só é uma benção para nossos ouvidos, mas também pode ser a inspiração de que precisamos para construir uma vida melhor.

AS CONEXÕES

O Papa Bento XVI falou sobre a conexão vital da música com a vida cristã:

“O valor espiritual da arte musical, chamada, de modo singular, a infundir esperança no coração humano, tão marcado e por vezes ferido pela condição terrena. Há um profundo parentesco entre música e esperança, entre canto e vida eterna: não é ocasional que a tradição cristã represente os espíritos bem-aventurados no gesto de cantar em coro, arrebatados e extasiados pela beleza de Deus. Mas a arte autêntica, como a oração, não nos alheia da realidade de cada dia, mas remete-nos para ela a fim de a “irrigar” e fazer germinar, para que dê frutos de bem e de paz. As interpretações magistrais que ouvimos recordam-nos ainda o valor e a importância universal do património artístico”.

ALIADA DA MEDICINA

Na verdade, a música, de acordo com a Harvard Medical School, pode ser uma poderosa aliada para a medicina porque “a música é uma característica fundamental da espécie humana”. O cérebro humano vai além de distingui-la do ruído regular para responder ao seu ritmo, repetição, tom e afinação. Essas respostas podem ser medidas e orientadas para melhorar a saúde e o desempenho, incluindo a função cognitiva nos idosos ou aumentar a concentração e o foco – e é por isso que os cirurgiões costumam tocar música na sala de operações. Cantar ajuda pacientes afásicos (pessoas com danos cerebrais que tem a fala afetada) a recuperar a fala.

BEBÊS PREMATUROS

A pesquisa envolvendo bebês é talvez um dos indicadores mais fortes da nossa natural conexão com a música. Os bebês prematuros que foram expostos a sons musicais, como canções de ninar, ficaram mais calmos, comeram e dormiram melhor do que os bebês expostos aos sons normais do hospital, ou seja, sem música.

COMO TERAPIA

“A música toca as pessoas de uma maneira única”, compartilha Leah Morrison do The Music Therapy Center of California, que oferece terapia musical para questões emocionais, cognitivas, psicológicas e sociais. Ao contrário da “terapia de conversa” mais tradicional, a terapia musical é uma especialidade bastante nova porque ajuda a relacionar-se com o cliente em um nível estritamente emocional, ao invés de ser racional. As músicas ressoam automaticamente com diferentes sentimentos e, portanto, podem ajudar as pessoas a se acalmar, pensar com mais clareza e combater uma luta interior sem ter que colocar isso em palavras.

ILUMINA O CÉREBRO

Como exatamente a música afeta nossos cérebros de forma tão positiva? Acredita-se que a música ilumina a maioria das áreas do cérebro, provocando um efeito generalizado. Quando escutamos uma música favorita aumentamos as emoções positivas através dos centros de recompensa do nosso cérebro, estimulando o aumento de dopamina.

Além do bem-estar geral, a música está sendo usada para tratar inúmeras condições psicológicas, como depressão, raiva, ansiedade, medo e até mesmo a felicidade, e tem ajudado a melhorar as doenças físicas, como problemas de mobilidade.

MUSICOTERAPEUTA

“Normalmente, o musicoterapeuta criará músicas originais ou usará a música preferida do cliente para auxiliar suas necessidades”, explica Morrison. Os tipos de pacientes e seus problemas variam: adultos que lidam com a perda, alguém que está preso, um paciente em um hospital, um jovem em reabilitação e até uma criança com autismo. O poder de curar emoções, lidar com a resignação, dar força e autonomia é tão grande quanto o número de músicas que podem ser criadas.

CRIANÇA DEFICIENTE

Os especialistas estão começando a reconhecer a música como uma ferramenta eficaz para tratar crianças com deficiência, sendo que para elas a repetição é, muitas vezes, o centro para atingir seus objetivos específicos. Morrison fala sobre uma criança, em particular, que foi diagnosticada com ecolalia, um transtorno psiquiátrico em que a pessoa repete as palavras que outra pessoa falou. Usando frases musicais, onde a criança é convidada a inserir suas próprias palavras, os terapeutas finalmente conseguiram quebrar o ciclo de repetição.

TAMBÉM AUTISMO

O autismo é outra condição que responde bem à terapia musical, especificamente em relação às habilidades sociais e conexões com os outros. A composição, onde os clientes ajudam a criar uma “história de música social” para suas necessidades, é uma maneira que está sendo eficaz, explica Leah Morrison. “Por exemplo, se eu tiver uma criança que está com dificuldade de dizer ‘Oi’, cantamos no início de cada sessão uma música que tenha ‘Oi’. O motivo é que as pessoas geralmente dizem corretamente ‘Oi’ quando veem isso primeiro… então isso se encaixa no momento natural em que o evento ocorreria na vida real fora da sessão”.

PROBLEMAS FÍSICOS

Enquanto a música está principalmente ligada a tratamentos psicológicos e emocionais, novas pesquisas mostraram que ela também ajuda a lidar com problemas físicos, especialmente para reduzir a dor.

Alguns institutos começaram a dedicar esforços para analisar o efeito da música no corpo humano físico, como o Berklee College of Music, através do The Music Therapy Institute ou da Universidade McGill em Montreal, com a abertura do laboratório Music Perception and Cognition Lab. Um dos estudos realizados neste laboratório revelou que “a música ajuda a melhorar tanto a função do sistema imunológico do corpo quanto a reduzir os níveis de estresse. Ouvir música também pode ser mais eficaz do que medicamentos prescritos na redução da ansiedade antes de uma cirurgia”. A música aumenta o anticorpo e reduz o cortisol – o hormônio do estresse. O Prof. Daniel J. Levitin, autor do estudo, também documentou como a música pode ter um efeito neuroquímico na gestão do humor, estresse, imunidade e vínculo social.

A VIBROACÚSTICA

O uso da música como ferramenta médica vai ainda mais longe. A terapia vibroacústica realmente permite que os pacientes sintam a música. O procedimento envolve o uso de um som de baixa frequência que sai dos alto-falantes embutidos em uma esteira, cama ou cadeira. As vibrações são transmitidas ao corpo, enquanto o paciente também pode ouvir o som da melodia. Esta terapia foi recomendada para pessoas com depressão, fibromialgia e doença de Parkinson. Um estudo de Lauren King sobre os efeitos em curto prazo da terapia de vibração em deficiências motoras na doença de Parkinson encontrou uma melhoria importante nos sintomas, incluindo menor rigidez, melhor velocidade na caminhada e tremores reduzidos. Outros pesquisadores estão buscando ampliar esse tipo de terapia para outras doenças, como a doença de Alzheimer.

MÚSICA NA VIDA DIÁRIA

Nós usamos a terapia musical em nossas vidas séculos antes de se tornar uma prática clínica. Seja para te ajudar a passar pelo fim de um relacionamento ou carregar sua energia para um grande jogo, simplesmente “a música levanta sua alma”, acrescenta Morrison.

Ela sugere uma dose de música todos os dias para melhorar sua vida. “Ouvir música, tocar música, ir a concertos, dançar! Em todo lugar e o tempo todo! Encontre músicas que ressoam com diferentes sentimentos que você tem e crie uma lista de reprodução para onde você pode recorrer quando sentir determinado sentimento. A vida acontece. Coisas acontecem. Mas a música pode te ajudar a processar tudo e fazer você se sentir muito melhor”.

CINCO MANEIRAS

… de incorporar a música em sua vida

Reduza o estresse e a ansiedade ouvindo um ritmo lento e com o volume baixo. Escolha opções sem letras. Se você sabe tocar algum instrumento, isso também tem um efeito calmante. Melhore sua memória estudando com música ou cantando, pois aumenta a liberação de dopamina, que está ligada à motivação, aprendizagem e memória. Fazer exercícios físicos ouvindo música motivacional irá ajudá-lo a continuar por um longo período de tempo e fará você se sentir melhor durante o exercício e depois. Se preparar para dormir com música reduz o estresse e a ansiedade, promovendo mais qualidade no sono e, eventualmente, noites mais repousantes. Faça da felicidade um hábito saudável. A felicidade pode ser aprimorada ao ouvir música que te move, porque faz com que seu cérebro libere dopamina.

AÇÕES DE GOVERNO

Cida garante duplicação completa da Rodovia da Uva

A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) confirmou, nesta segunda-feira (01) a duplicação de mais um trecho da Rodovia da Uva (PR 417). Com a obra confirmada, Cida garantirá a duplicação completa da rodovia que liga Colombo à Curitiba.

“O novo jeito de governar já começou, com mais obras, mais infraestrutura e mais responsabilidade com os paranaenses”, disse Cida, “Imprimimos um novo ritmo na administração do Paraná e estamos desatando nós históricos como esta obra que vai trazer mais segurança e mobilidade aos usuários”, completou.

A duplicação da Rodovia da Uva foi retomada em maio deste ano, depois de quase um ano parada. Ela iniciou em 2010 e de lá para cá foi interrompida sucessivamente causando transtornos à população.

“Já estávamos desacreditados que a obra fosse ser concluída, mas nossa governadora Cida Borghetti mostrou como uma mulher governa e resolveu o problema”, afirmou a prefeita de Colombo Beti Pavin.

CANDIDATURAS (1)

Ogier Buchi trava batalha judicial para manter candidatura

O TER acatou recurso do candidato e mantém campanha. Vai também se apresentar no debate desta terça na TV Globo

A candidatura de Ogier Buchi (PSL) ao governo do Paraná acabou se transformando em um imbróglio judicial. Na metade de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) indeferiu a candidatura, acatando o pedido de impugnação feito pela própria legenda de Buchi. O PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, contestou o registro individual da candidatura e anulou o que foi decidido na convenção estadual. O próprio Bolsonaro, em um áudio divulgado em agosto pelo blog Caixa Zero, afirmou que apoiava Ratinho Junior (PSD) na disputa pelo Executivo estadual. As informações são de Giulia Fontes na Gazeta do Povo.

Mesmo concorrendo de forma solitária, após a decisão do TRE, Buchi continuava fazendo campanha. Isso porque a defesa do candidato recorreu e ainda não teve o pedido julgado. A nova reviravolta veio na sexta-feira (28), quando o desembargador Jean Leeck acatou um pedido da coligação e concedeu uma liminar para que Buchi seja impedido de participar de eventos de campanha e de utilizar o tempo no horário eleitoral gratuito. Com isso, ele ficou de fora do debate da RIC TV, que aconteceu no mesmo dia.

TRE DECIDE

No fim de semana, mais um capítulo da novela: a defesa do candidato entrou com um mandado de segurança no TRE, pedindo a suspensão da liminar. No final da tarde de ontem (30), o desembargador Gilberto Ferreira, que estava de plantão, deferiu o mandado, restabelecendo o direito de Buchi em fazer campanha. Determinou, porém, que o caso seja analisado pelo pleno do TRE. A análise aconteceu nesta segunda (1) e a decisão foi acatar acatou o mandado de segurança e manteve sua candidatura ao Governo do Paraná.

(Com informações de assessoria de imprensa e Gazeta do Povo)

CANDIDATURAS (2)

Coronel Malucelli destaca propostas para segurança pública

O candidato a vice-governador, na chapa liderada pela governadora Cida Borghetti, Coronel Malucelli destacou neste domingo (30) as principais propostas para segurança pública. Ele participou do encontro do grupo Militares e Amigos de Londrina que reuniu cerca de 600 pessoas na Associação dos Bombeiros de Londrina (Abolon).

A segurança nas áreas rurais do Estado será reforçada com a criação do Conselho de Segurança no Campo, afirmou Coronel Malucelli. O Conselho será formado por representantes dos produtores rurais e das forças de segurança locais. Ele deverá se reunir periodicamente para que os moradores apresentem as demandas do campo para a área. “O Conselho vai ser o canal direto do agricultor com as polícias do Paraná. A segurança pública é uma prioridade para a governadora Cida Borghetti”, detalhou.

CANDIDATURAS (3)

Emprego em todos os municípios do Paraná, afirma Ratinho Junior

Na região metropolitana da capital, o candidato apresentou as propostas para melhorar a infraestrutura e atrair empresas para o Paraná

Em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, centenas de moradores saíram de casa, mesmo com chuva, na noite deste domingo, 30, para ouvir as propostas de Ratinho Junior para o governo do Estado. O candidato falou dos problemas que o município enfrenta, como infraestrutura precária e falta de emprego, e se comprometeu em trabalhar para desenvolver a cidade. “Campo Magro precisa de muita pavimentação, infraestrutura, e eu quero fazer um compromisso com vocês, eu quero ficar marcado como o governador que mais trouxe asfalto para Campo Magro. Também quero trazer emprego pra cá. Esta cidade foi pouco cuidada nos últimos anos e a população precisa de emprego. Vamos trabalhar pra que as pessoas não tenham que ficar uma hora e meia dentro do ônibus para ir trabalhar. O serviço tem que estar mais perto de casa. Vamos atrair empresas e trazer emprego para os moradores de Campo Largo”, garantiu Ratinho Junior.

CANDIDATURAS (4)

João Arruda defende menos imposto e mais emprego em feiras livres de Curitiba

O candidato ao Governo do Paraná pelo MDB João Arruda percorreu várias feiras na manhã deste domingo (30), em Curitiba, conversando com comerciantes e frequentadores e comentando suas propostas sobre os tributos para os pequenos empreendedores.

A caminhada começou na Feira do Bacacheri, passou pela Feira da Praça 29 de Março, no bairro Mercês, na Feira do Prado Velho e terminou na Feira Gastronômica das Nações, na Praça Afonso Botelho, no Batel.

Parado por alguns eleitores, o candidato falou sobre algumas medidas tomadas se for eleito. “Vamos baixar as tarifas da água, luz e o ICMS do gás, para que as famílias tenham mais folga no orçamento e assim possam consumir mais, movimentando a economia como um todo”, disse”.

Para os pequenos empreendedores, João Arruda comentou que irá retomar o programa de trocar impostos por empregos e reduzir ainda mais os encargos para as micro e pequenas empresas do Paraná. O candidato, que como deputado federal foi o relator do projeto de lei do Simples Nacional na Câmara Federal, também reafirmou seu compromisso de revogar o decreto da substituição tributária, melhorando a condição do pequeno empresário.

(fonte: TNOnline)