Superprodução circense que tem Dedé Santana como mestre de cerimônia, Circo da Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo terá duas apresentações no Teatro Positivo neste fim de semana. É o maior espetáculo já produzido nos estúdios da Mauricio de Sousa Produções.

Vem a Curitiba após sucesso de público e críticano Teatro Opus, em São Paulo. Com supervisão geral de Mauricio de Sousa, além da participação mais que especial de Dedé, conta também com Rodrigo Robleño, reconhecido internacionalmente por seu trabalho no espetáculo Varekai do Circo Du Soleil.

O espetáculo conta que o fim do circo coloca em risco o poder de imaginação das pessoas e, para que as gerações continuem sonhando, é preciso montar um novo circo que resgate a vocação de imaginar, brincar e se divertir. Para isso, a coragem de Mônica, a inteligência de Cebolinha, a doçura de Magali e o humor do Cascão, mais os quatro inseparáveis amigos o Louco, o Jotalhão, o Franjinha e o Astronauta, vão se unir para salvar a alegria.

“É uma honra e uma grande responsabilidade trocar experiências e dirigir pessoas como Dedé Santana e Rodrigo Robleño, além de um brilhante time de elenco e bailarinos. Recebemos na primeira temporada em São Paulo mais de doze mil pessoas e isso significa que o espetáculo está cumprindo o seu papel de entreter e emocionar, que são características intrínsecas da Turma da Mônica. Esperamos que os curitibanos também se emocionem e curtam muito esta superprodução”, diz Mauro Sousa, diretor geral do Circo da Turma da Mônica.

O espetáculo, com duas dezenas de pessoas em cena, vai a muitas cidades, adianta Ângela Beatriz de Assis, diretora comercial da Brasilprev, empresa patrocinadora do espetáculo. Diz ela: “O musical é um programa voltado a toda família, uma excelente oportunidade para os pais levarem os filhos para conhecer o resultado dessa parceria tão especial entre Mauricio de Sousa e Dedé Santana, que transcende gerações”.

Divirta-se: Sábado 1 e domingo 2 de setembro, no Teatro Positivo, às 16h. Ingressos de 75 a 120 reais, vendas em www.circoturmadamonica.com.br e Disk Ingressos e no teatro. Duração de 1h20 e 15 minutos de intervalo. Classificação livre, recomenda-se para maiores de 3 anos.