Tupperware desenvolve produto para a NASA

A Tupperware Brands em parceria com a NASA e a TechShot (empresa especializada em engenharia espacial) acaba de desenvolver um produto inovador para o cultivo de vegetais no espaço. A novidade se chama “PONDS” (Passive Orbital Nutrient Delivery System) e foi implementada a partir de um sistema já existente, o “Veggie”, que foi criado em 2014 pelos astronautas da ISS (Estação Espacial Internacional) que tinham a necessidade de plantar os vegetais e folhas para consumo no espaço.

A proposta das empresas com o PONDS visa manter a estrutura da planta mais segura, diminuir a necessidade de recursos e também reduzir os esforços dos astronautas em acompanhar o crescimento e irriga-las em um ambiente hostil. No total, seis PONDS viajaram a bordo da nave SpaceX nessa semana, direto para a Estação Espacial Internacional para serem instalados no sistema Veggie e mais seis módulos serão enviados em maio.

A Tupperware aplicou seu profundo conhecimento e sucesso no design de seus produtos para a criação do sistema que substitui a gravidade. O resultado é um produto que cultiva plantas no espaço em um ambiente de crescimento quase equivalente ao da terra, dividido em dois níveis, um compartimento preto inferior onde fica a planta e uma tampa transparente removível para o controle da água.

“O objetivo sempre foi atender às necessidades dos consumidores, seja por produtos para micro-ondas ou processadores de alimentos que não necessitam de eletricidade e, agora, estamos orgulhosos em dizer que isso inclui também produtos que contribuem para o crescimento da vegetação no espaço”, comemora o Vice-Presidente de Pesquisa e Inovação da Tupperware Brands, David Kusuma.