Túnel do Tempo

Fomos ao fundo de nosso baú de fotografias para buscar aquelas que marcaram época.

São festas, eventos, casamentos, aniversários e outras tantas ocasiões em que os atuais sociáveis estiveram presentes.

Confira as tendências de moda, os cortes de cabelos, as maquiagens, e ainda, confronte ontem com o hoje para ver como estão às pessoas que e ainda pontificam em nossas colunas.

Isso vai dar o que falar.

Porta Retrato

José Loreto – ator de teatro e televisão.

Álbum de família

Em concorrida pose realizada nos salões do Palácio Iguaçu, Cida Borghetti, Sra. Ricardo Barros, assumiu o Governo do Estado, sucedendo Beto Richa que renunciou para concorrer a uma vaga no Senado Federal.

Cida é a primeira mulher na história do Estado, a ocupar o cargo de governadora.

Sucesso!

Agora em São Paulo…

Depois do movimentadíssimo lançamento em CWB, que acabou por merecer uma segunda oportunidade e uma noite de autógrafos na Livraria Argumento, no Rio de Janeiro, agora chegou à vez de São Paulo.

No próximo dia 26, quinta-feira, realizaremos uma noite de autógrafos do livro – Palavras de Bolso – Editora InVerso, na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, em São Paulo.

Boca de urna

O advogado Nelson Wilians recebeu em seu escritório paulista, a visita do empresário Flávio Rocha, proprietário das Lojas Riachuelo, pré-candidato a presidência da República.

Dia de festa

Edson Mauad comemorou mais um aniversário no último domingo, com churrasco em família na residência de sua filha Daianne e o genro Alex de Souza.

Três em um…

Daniele Verboski realizou grande e animada festa em seu Buffet Collors, para comemorar mais um aniversário de seus trigêmeos – Isadora, Adnan e Maria Valentina Charif.

Foto Lúcio Lima.

Balada

Tisa Kastrup, André Luiz de Mello Lisboa, Raul Barboza, Manoel Pedro Correia, Stephan Afonso Ponestke Stefane, Gian Zanbom e Liana Soifer Zanbom e Maria Vitória Lorenzetti foram alguns dos inúmeros baladeiros que estiveram presentes ao Warung Day, na Pedreira Paulo Leminski.

Do outro lado do mundo…

O antiquário Alberto Machado e sua irmã estiveram curtindo temporada de “garimpo” de peças maravilhosas para sua loja, durante viagem ao Leste Europeu.

Alem mar

Carlise Kwiatkowski, Alita Rusch e Fernanda Richa estão em temporada de estudos na Nova School of Business and Economics – Executive Education, em Lisboa/Portugal, onde concluem o penúltimo módulo do curso de Leadership Program.

Noite de comemoração

Cris Andraus, casada com Nadin Andraus Filho, comemorou mais um aniversário durante concorrido jantar oferecido por seus sogros Nadim e Florlinda Andraus.

Save the date