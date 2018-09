Ao comemorar seus 10 anos, e depois de um breve período fechado para obras, o Armazém Dom Carmino (r. Jacarezinho, 21, Mercês, um casarão histórico de Curitiba) se apresenta aos seus clientes com ambientes inteiramente renovados, com novas saladas e pizzas, assinadas pela chef Dayse Paparoto, vencedora do programa Masterchef Profissionais, e uma carta de drinks de autoria do renomado bartender Laércio Zulu. Sempre no jantar de todos os dias.

O ambiente: o salão superior, ganhou adega, lareira, lustres de cristal e reproduções de obras de arte, além de um telão de 100 polegadas e sonorização de última geração. Numa das paredes, um enorme espelho emoldurado. O restaurante ganhou um novo lobby, com poltronas para quem aguarda mesa ou para os que encomendam pizzas para levar para casa. O porão, aconchegante, ganhou novo piso e manteve as paredes em pedra.

O cardápio: a consultoria da chef Dayse Paparoto é parte do projeto do Armazém Dom Carmino de ampliar seu cardápio com uma proposta mais leve. No ítem saladas, estão a Da Chef (quinoa com hortelã fatiado, cenoura assada, mini cebola assada, beterraba assada, queijo feta e molho balsâmico com alho assado); Mediterrânea (mix de folhas, carne marinada, fitas de cenoura assada, mandioquinha palha, tomate cereja e molho secreto da casa); Amêndoas Tostadas (mix de folhas, lascas de parmesão, lâminas de amêndoas tostadas e molho de cebola caramelizada no balsâmico); e a que tem o nome do restaurante, Dom Carmino (compota de mix de tomates, manjericão, mozarela de búfala, azeitona preta, pão italiano tostado, berinjela assada, rúcula).

Entre as pizzas, os carros-chefes são a Caprese, com base de molho de tomate italiano, mussarela, fatias carnudas de tomate caqui, rodelas de mussarela de búfala, folhas de manjericão gigante e pesto de azeitonas pretas; a Dom Carmino, com fatias de abobrinha refogadas em alho e azeite de oliva, molho de tomate italiano, salpicadas de mussarela e gratinada com queijo parmesão; e a Cinco Queijos, combinação de mussarela, gorgonzola, provolone, parmesão e requeijão Catupiry sobre molho de tomate italiano. Em breve, o restaurante vai servir almoço, também com o timbre da chef Dayse Paparoto.

Os drinks: o bartender Zulu criou vários, como o Throwing Shade (gin, abacaxi, geleia de pimenta, licor de amora e água de coco); o Banzeiro (cachaça, limão, açúcar, camada de vinho tinto e creme de gengibre), o Berry 75 (gin, blueberry, espumante rosé e limão), o Mate Fiz (cachaça branca, mel, mate, limão e cerveja) e o Cori (rum claro, purê de manga, infusão de raiz de coentro, espumante e bitters chocolate).

O nome: é uma homenagem ao imigrante napolitano Carmino Corvino, que chegou ao Brasil no início do século 20, radicou-se em São Paulo e é considerado o primeiro pizzaiolo do Brasil.