Os efeitos das tarifas da nova política comercial dos Estados Unidos sobre a economia do país estão sendo enaltecidos pelo presidente norte-americano Donald Trump. “As tarifas tiveram um tremendo impacto positivo em nossa indústria siderúrgica. As usinas estão abrindo em todo o país, os trabalhadores do aço estão trabalhando novamente e muitos dólares estão fluindo para o nosso Tesouro”, escreveu Trump em sua conta no Twitter.

Ele ainda atacou os críticos ao seu estilo de negociar. “Outros países usam as tarifas, mas quando nós as usamos, pessoas tolas esperneiam! As tarifas tornarão nosso país muito mais rico do que é hoje. Apenas os tolos discordam”, afirmou.

O presidente dos EUA explicou a estratégia por traz das tarifas. “Estamos usando-as para negociar acordos de comércio justos e, se os países ainda não estiverem dispostos a negociar, eles nos pagarão vastas somas de dinheiro na forma de tarifas. Nós ganhamos de qualquer maneira”, comentou na publicação.

Para Trump, a China “está se dando mal contra os EUA pela primeira vez”. “A China está gastando uma fortuna em anúncios e em relações públicas tentando convencer e assustar nossos políticos a lutarem contra as tarifas, pois elas estão realmente prejudicando sua economia. Da mesma forma, outros países. Estamos ganhando, mas devemos ser fortes”, afirmou o presidente dos EUA.

Neste sábado, Trump participa de comício com republicanos no Estado norte-americano de Ohio. (Caio Rinaldi – caio.rinaldi@estadao.com)