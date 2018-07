Trump reafirma no Twitter que imigrantes devem ser deportados ‘imediatamente’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender neste sábado em sua conta no Twitter que os imigrantes que tentam entrar no país ilegalmente devem ser deportados de imediato. “Quando as pessoas entram ilegalmente no nosso país, devemos IMEDIATAMENTE devolvê-los, sem passar por anos de manobras legais. Nossas leis são as mais tolas do mundo.”, escreveu Trump.

Domingo passado, dia 24, Trump já havia afirmado via Twitter que as pessoas que entram ilegalmente no país devem ser enviadas de volta para casa “imediatamente, sem nenhum processo judicial”.

Neste sábado, milhares de manifestantes foram as ruas de diversas cidades do país para protestar contra a política do governo Trump de deter e separar famílias de imigrantes que tentam entrar ilegalmente no País.