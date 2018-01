Trump envia carta e diz que respeita países africanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu uma carta para os líderes africanos afirmando “respeitar” as nações do continente e prometendo uma visita do secretário de Estado, Rex Tillerson, em março.

O documento foi enviado na quinta-feira (25) para a abertura dos trabalhos da reunião da União Africana, mas só foi revelado hoje pela mídia norte-americana. A carta é uma forma de tentar amenizar as supostas palavras ofensivas usadas por ele durante uma reunião com democratas e republicanos sobre a imigração ilegal para os Estados Unidos. Trump teria se referido aos países do continente, bem como ao Haiti e El Salvador, como “buracos de merda” e a notícia estremeceu as relações diplomáticas com os africanos. Apesar do magnata negar que usou tais palavras, diversos parlamentares confirmaram os termos do encontro. (ANSA)