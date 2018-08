Tomou posse na última sexta-feira (3), em cerimônia realizada na sede do TRT do Paraná, a juíza Paula Regina Rodrigues Matheus Wandelli. A magistrada assume a titularidade da 2ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, em decorrência de promoção por merecimento. A sessão solene foi transmitida pelo Canal do TRT-PR no YouTube.

A sessão foi conduzida pela presidente do Tribunal, desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu. Na mesa de honra estavam também o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Região, Gláucio Araújo de Oliveira, a juíza Camila Gabriela Greber Caldas (presidente da AMATRA IX) e a advogada Carolina Garcia Luchi da Rocha Pombo, representando a OAB-PR e a Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná – AATPR.

Já no início da cerimônia, a nova juíza titular do Regional paranaense recebeu a toga das mãos de sua mãe, Regina Helena Rodrigues Gonçalves, e do marido, o também juiz do trabalho Leonardo Vieira Wandelli.

Em seu discurso, ao traçar uma retrospectiva de sua carreira, a magistrada, natural da cidade litorânea de Santos, em São Paulo, se lembrou dos ensinamentos colhidos de sua bisavó, sua avó, sua madrinha e sua mãe. “Fui criada em uma família matriarcal, que me mostrou desde cedo o valor do trabalho e a importância que ele ocupa em nossas vidas”, disse.

Segundo Paula Wandelli, a apreensão sentida em 2007, quando ingressou na magistratura trabalhista paranaense para ficar longe de familiares e amigos, e sem conhecer bem o estado onde iniciaria a nova trajetória profissional, foi breve. “Essa angústia não durou um mês. E tudo porque fui tão bem recebida por esta casa, onde Presidência, Corregedoria, Escola Judicial e demais colegas abriram suas portas, dando todo o apoio que um juiz iniciante na carreira necessitava”, lembrou.

Em seus agradecimentos, fez questão de lembrar aqueles que a acompanharam ao longo da caminhada, pessoas que sempre estiveram próximas, segundo ela, dando suporte e motivação às suas conquistas. Emocionou-se ao falar da mãe, a quem atribuiu o fato de ter aprendido a ser uma mulher forte, determinada e perseverante.

Agradeceu ao marido pelo apoio que recebeu diante da decisão tomada e, em memória, ao pai, Paulo Roberto Rodrigues Matheus, e ao padrasto, Rui Toledo Gonçalves. “Ao meu filho, Vini, o meu muito obrigada por ter me mostrado o verdadeiro sentido da vida e o significado do amor incondicional”, completou.

E foi o Vini, o pequeno Vinícius Rodrigues Wandelli, quem protagonizou a cena mais inusitada da cerimônia. Fugindo do roteiro original, depois que sua mãe foi empossada no novo cargo, ele entrou para homenageá-la com flores, surpreendendo todos que acompanhavam a sessão.

Sobre o futuro, a juíza Paula Wandelli disse estar pronta para os novos desafios que a jurisdição de Foz do Iguaçu trará. “Ser juiz do trabalho é cuidar e contribuir para o viver melhor de todos que ganham os seus dias com o labor”, disse. E finalizou: “Diariamente, mesmo diante da pressão por metas e produtividade, proponho-me a não deixar o sentido dessa missão de cuidado pelo outro se perder”.

Ao parabenizar a nova juíza titular pela promoção, a presidente Marlene Suguimatsu ressaltou o brilhantismo de sua carreira no âmbito do TRT do Paraná. “Além do seu compromisso com o Direito, com a Magistratura, com a instituição Justiça do Trabalho, a juíza Paula construiu profundos laços afetivos em nosso estado, e sua escolha em permanecer em terras paranaenses foi certamente motivo de felicidade para a nossa gente”, pontuou. “Que seu largo sorriso seja constante na terra das cataratas. Que sua coragem permaneça presente e contributiva para com essa Justiça Laboral e que o seu entusiasmo seja uma inspiração para os que a rodeiam, na jurisdição e fora dela. Prossiga na sua missão, exercendo plenamente a magistratura que tanto engrandece este Tribunal”, concluiu a desembargadora, dirigindo-se à Paula Wandelli.

Além de familiares, amigos, magistrados e servidores, acompanharam a sessão os desembargadores Rosalie Michaele Bacila Batista, Rosemarie Diedrichs Pimpão, Altino Pedrozo dos Santos, Fátima T. Loro Ledra Machado, Ana Carolina Zaina, Marco Antônio Vianna Mansur, Eneida Cornel, Arion Mazurkevic, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca e Eliázer Antonio Medeiros.

Fonte: www.trt9.jus.br