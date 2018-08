Foi novamente adiada a audiência de conciliação do processo de dissídio coletivo envolvendo a Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde (FEAES) e os médicos da rede pública de saúde de Curitiba. A próxima sessão está marcada para o dia 27 de setembro às 14h30min.

Logo após a abertura dos trabalhos, presidente da audiência, desembargadora Thereza Cristina Gosdal, concedeu a palavra às partes. O representante da FEAES afirmou que, embora estivesse representando a Fundação que faz parte da administração municipal, não tinha poderes para negociar, informando que teria que submeter ao Conselho Administrativo da Instituição.

O Simepar, por sua vez, aceitou a proposta de adiamento, o que foi deferido pela desembargadora Thereza Gosdal.

O Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (Simepar) e a fundação negociam os termos da nova convenção coletiva de 2018/2019. As principais discussões são a respeito do reajuste salarial de 1,69% do INPC, proposto pela fundação, e o percentual de hora extra, que seria reduzido de 100% para 50%.

A audiência ocorreu na sede da Justiça do Trabalho do Paraná – Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 528, Centro. A seção foi transmitida ao vivo pelo Canal do TRT-PR no Youtube.

Fonte: www.trt9.jus.br