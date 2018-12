O Tribunal Regional do Trabalho colocou um final no imbróglio jurídico que vinha sendo travado, após o resultado do leilão envolvendo o Hospital Evangélico e a Faculdade Evangélica de Medicina. A instituição que ficou em segundo lugar no leilão, a Universidade Brasil, não se conformou com o resultado e vinha tentando impedir que a vencedora, a Faculdade Mackenzie, assumisse o comando do hospital e da faculdade. Com a decisão do TRT-PR, a direção fica definitivamente com o Mackenzie.