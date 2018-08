Conforme a próxima edição da TribalTech se aproxima, a produção do evento vem revelando as novidades que estão sendo preparados para o festival, que ocorre no dia 22 de setembro, a partir das 14 horas, na Usina 5, em Curitiba. A nova jornada foi intitulada Enlighten, fazendo alusão a ideias que vão desde do iluminismo, ao filme “2001: Uma Odisseia no Espaço”, propondo questionamentos filosóficos e a busca por mais racionalidade crítica.

O conceito já pode ser sentido pelo público por meio do line-up, que foi montado meticulosamente pela curadoria para que cada pista tivesse profundidade no conceito apresentado.

Os seis principais palcos já estão com seus artístas definidos, conheça-os abaixo:

TribalTech Stage

O palco principal será montado no maior galpão do complexo na Usina 5, que terá sua estrutura otimizada para proporcionar melhor circulação e acomodar maior número de pessoas. Neste ano, serão apresentados alguns dos principais artistas de techno do mundo, como Dubfire, ex-integrante da dupla Deep Dish, e os residentes do renomado club Berghain, Len Faki e Ben Klock.

Abrindo o leque de vertentes, o tech house e o prog house também darão suas caras no stage pelas mãos de Guy Gerber, Patrice Baumel e Solardo, duo revelação do último Tomorrowland.

Representando o nosso País, o TribalTech Stage apresenta um back-to-back inédito entre Victor Ruiz e Any Mello, o novo live de Gabe, além dos sets de Eli Iwasa e do talento local Shadow Movement.

Timetech Stage

Em 2017 o Timetech Stage foi sem dúvidas o palco mais comentado do festival. Criado para apresentar artistas inéditos e sonoridades alternativas às do TribalTech Stage, a Timetech tem, em 2018, um line-up crescente, partindo do minimalismo do SIT, projeto formado pelos romenos Cristi Cons e Vlad Caia, avançando pela versatilidade da experiente Vera e do jovem Nicolas Lutz, para culminar na intensidade do DJ set do duo Modeselektor e de Anthony Parasole, conhecidos por misturar techno, electro, breaks e outros ritmos surpreendentes.

Fazendo as honras da casa, três artistas nacionais, que figuram entre as melhores pérolas recentes da cena underground brasileira, Tati Pimont, de São Paulo, Gromma e Kultra, ambos de Curitiba.

SuperCool Stage

Com uma proposta musical completamente diferente dos dois palcos anteriores, o SuperCool Stage também surgiu em 2017 e conquistou diversos admiradores por misturar house music com influências que vão do boogie à música brasileira. Em 2018, o stage apresentará artistas internacionais pela primeira vez, sendo Medlar, revelação da Wolf Music, e o multifacetado Fred P, que também responde pelos projetos Black Jazz Consortium, Captain P e Anomaly.

O time nacional vem representado por grandes nomes, como Caio T e Gui Scott, integrantes do selo Gop Tun e responsáveis pela edição brasileira do Dekmantel Festival, os ecléticos Joutro Mundo e Carrot Green, e o histórico Renato Cohen. O line-up se completa com os artistas locais Biel Précoma, Dani Souto e Cauana.

Organic Beat

O palco de bandas da TribalTech está maior do que nunca! A presença da banda Planet Hemp é sem dúvidas a grande surpresa desta edição, que apresentará também a cantora Karol Conka e o projeto paralelo de Mano Brown, chamado Boogie Naipe, que troca a agressividade do rap que o consagrou à frente dos Racionais MC’s, pela leveza do R&B, influenciado por ritmos que vão do MPB ao jazz – uma experiência multicultural digna do conceito proposto pelo Organic Beat.

351 Stage

Como nesta edição o Organic Beat será destinado apenas às bandas, os DJs e lives de hip-hop e bass music ganharam um espaço próprio! Assinado pelo 351, tradicional casa de Curitiba que levanta a bandeira desses estilos, tem como grandes atrações o DJ Negralha, d’O Rappa, e o rapper BNegão, que irá discotecar após o show do Planet Hemp. Destaque também para a crew Damassaclan, que será representada por Ursso, Bitrinho e Chayco, e para o show de jazz Plata o Plomo, que contará com a participação de Dembeats.

Diversos talentos locais completam o line-up: Abduzidub & Subvertentes, Anaum, Bastardman, DJ Ploc, Dow Raiz, Low C x Sala, Ganesh x Korsain, Gui Hahn, Numa, Peen, Raggamonk, Samsara, Sydney e THD x Givv.

3DTTRIP

O 3DTTRIP é o mais novo palco da TribalTech, criado para abrigar o estilo que há mais tempo faz parte dos line-ups do festival: o psy trance. O nome vem do sistema de som 3D, apresentado na edição de 2014 e que estará de volta em 2018, assim como a cenografia produzida pelos holandeses do VuuV Festival.

O line-up apresenta um conceito similar ao proposto nos outros stages de música eletrônica, apostando em uma seleção que vai de renomados artistas, como Azax e Perfect Stranger, a respeitados nomes do progressive trance, como Gaudium, Flegma e Symbolic.

O 3DTTRIP também contará com a presença de Trang, projeto musical do responsável pelo Laser Beam Factory, dos brasileiros de nível internacional Element e Fabio Leal, e dos DJs Automack e Natascha.

Além dos seis palcos já divulgados, a organização promete um sétimo ambiente musical, que está sendo chamado de “pista secreta”.

A TribalTech Enlighten ocorre na Usina 5, complexo industrial que foi revitalizado e transformado em um dos principais espaços para eventos de grande porte de Curitiba. Os ingressos estão à venda em três categorias: pista, área VIP e backstage, cujas distinções podem ser consultadas pelo site oficial www.tribaltech.com.br.