Três momentos que o Galaxy J7 Neo fará a diferença nas férias

Nas férias, muitas pessoas preferem curtir um dia de descanso em casa e aproveitar para colocar os programas de TV em dia. A Samsung sempre atenta aos anseios de seus clientes traz em seu portfólio o Galaxy J7 Neo que apresenta entre seus destaques o receptor de TV Digital HD integrado. Abaixo confira alguns momentos que o Galaxy J7 Neo será um importante aliado nas férias.

Não deixar de assistir o programa preferido

Acompanhar seu programa favorito ou o time de coração são prioridades para algumas pessoas, mesmo nas férias. A TV do Galaxy J7 Neo é perfeita para estes momentos e o smartphone ainda conta com processador de oito núcleos que garante fluidez na hora de assistir. Além disso, é possível gravar o programa preferido, fazer capturas de tela e assistir televisão enquanto navega por outros aplicativos.

Entretenimento em qualquer lugar

Nesta época do ano, as atrações direcionadas ao público infantil costumam ter muitas filas, o que acaba chateando os pequenos. Com uma distração como a TV Digital no smartphone, as esperas com as crianças serão mais tranquilas ainda mais com uma tela de 5.5” HD Super AMOLED e que reproduz imagens com cores vibrantes e uma qualidade inigualável.

Maratona na TV

Tem dias que o usuário se dedica a assistir os seus programas preferidos e não quer se preocupar em ficar carregando o dispositivo a todo momento. Além do receptor de TV Digital HD, o Galaxy J7 Neo possui 3.000 mAh, que permite o uso confortável do aparelho por longos períodos, e o Modo de Economia de Bateria aumenta ainda mais o tempo longe da tomada.

O Galaxy J7 Neo apresenta ainda com 2GB de memória RAM e possui espaço de armazenamento interno de 16GB¹, expansíveis com mais 256GB, com o uso de cartões MicroSD.

Além de flash LED nas duas câmeras – traseira de 13MP e frontal de 5MP –, o Galaxy J7 Neo conta com funções que garantem selfies com mais qualidade – acionamento por gestos para selfies, troca de câmera frontal para traseira, efeitos e modos.