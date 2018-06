Três derrotas da Lava Jato

Nos últimos seis dias, o STF absolveu Gleisi Hoffmann e seu marido Paulo Bernardo, acusados de corrupção, recebimento de propinas e lavagem de dinheiro. Além disso, tomou outras duas decisões que contrariam posições defendidas pelos procuradores da República que atuam na Lava Jato.

Na semana passada, a maioria do plenário definiu que as conduções coercitivas não podem ser usadas para tomar interrogatórios, como foi feito como o ex-presidente Lula entre outras 227 vezes ao longo da operação. E para diminuir ainda mais o papel dos procuradores, os ministros decidiram que a Polícia Federal pode fechar acordos de delação premiada, contrariando pedido da Procuradoria Geral da República.

Não bastassem as recentes derrotas, alguns dos ministros — em especial Gilmar Mendes — não poupam críticas às investigação durante os julgamentos. “O reforço de provas materiais é raquítico e inconclusivo. A presunção de inocência impõe à acusação o ônus de comprovar as acusações”, disse Mendes. Não é a primeira vez que as acusações de delações são consideradas frágeis: de acordo com números da Agência Brasil, 25 políticos acusados em delações tiveram as investigações contra eles suspensas ou arquivadas nos tribunais superiores, incluindo o caso de Gleisi e do marido.

Radar faz pesquisa

A empresa de pesquisas Radar se autocontratou para divulgar pesquisa eleitoral no Paraná. Chama a atenção que não faz o cenário presidencial e que nas quatro primeiras simulações de segundo turno para o governo é com a Cida Borgheti. O instituo acredita em Cida no segundo turno. Os candidatos Osmar Dias e Ratinho Jr só aparecem nos dois últimos cenários.

Maré do contra

A maré contra a Lava Jato no Supremo, que é ainda mais forte na Segunda Turma — composta por Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli — animou os petistas para o julgamento de mais um pedido de liberdade de Lula, marcado para a próxima terça-feira. Em carta divulgada por Lindbergh após a absolvição de Gleisi, Lula diz que “pela primeira vez o STF reagiu claramente diante da indústria das delações em um caso concreto, desmoralizando o discurso e a prática da Lava Jato”. Não está claro, contudo, se o novo pedido de habeas corpus de Lula será aceito desta vez.

Vibrando duas vezes

Gleisi Hoffmann, que foi absolvida pelo STF comemorou duas vezes. A primeira, é claro, por sua absolvição e a segunda por um tapa na cara de alguns petistas que já sonhavam em ocupar a presidência do PT em caso de sua condenação.

Dilma governadora

O novo pensamento do PT: lançar Dilma para o governo de Minas Gerais. Ela aceitará? Os aliados no estado aceitarão? O assunto é tratado nos bastidores, da porta para fora, Pimentel continua sendo o candidato.

Continuidade de obras

A governadora Cida Borghetti assinou projeto proposto por Ademar Traiano e Luiz Claudio Romanelli que trata da transferências voluntárias de recursos de até 20% do valor das obras públicas, desde que devidamente ajustados nos termos dos seus convênios com o Estado e comprovados os seus efetivos planos de trabalho. Mil convênios que estavam parados poderão ter continuidade, chegando ao montante de R$ 500 milhões em investimentos.

Diagnóstico rápido

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou projeto de lei que estipula o prazo máximo de 30 dias para a realização de exames complementares necessários à confirmação do diagnóstico de câncer. Segundo a proposta, do deputado Nereu Moura, a contagem do prazo se dará a partir do laudo médico que especifique as manifestações clínicas que indicaram o primeiro diagnóstico da patologia.

Marisa, Marisa

Élcio “Maradona” Vieira, caseiro do sítio em Atibaia, declarou para Sergio Moro que nunca recebeu ordens diretas de Lula, que o dono do sítio é Fernando Bittar (que é ele quem paga seu salário), mas que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, conduziu reformas de banheiro e cozinha, “ela ia ao sítio durante a semana e o Paulo Gordilho (ex-diretor da OAS) ia nesses mesmos dias para discutirem a reforma”, e que ela comprou animais e os levou para a propriedade. No depoimento, o caseiro ainda afirmou que depois de 2013 Lula e família passaram a frequentar o sítio com muita assiduidade, mesmo quando Bittar não estava lá.

Bolsonaro vai a Trump

Há esforços do pessoal de campanha de Jair Bolsonaro em marcar uma agenda com Donald Trump. O pré-candidato utiliza como mote as críticas ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela para pavimentação do encontro. As chances de algo assim acontecer não são grandes, mas as tentativas se espalham em diferentes frentes, desde contatos com funcionários de escalão intermediário no Departamento de Estado dos EUA até a imprensa conservadora que pode servir de ponte.

Novo depoimento de Lula

Está marcado para o dia 11 de setembro o novo depoimento de Lula a Sergio Moro. A conversa é no âmbito da ação penal em que Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido propina das empresas Odebrecht, OAS e Schain Engenharia por meio de reformas feitas no sítio de Atibaia.

MP força a barra

A denúncia do MP, composta por depoimentos, documentos, dados bancários e fiscais, diz que Lula seria o responsável por comandar “uma sofisticada estrutura ilícita para captação de apoio parlamentar, assentada na distribuição de cargos públicos na Administração Pública Federal” e que por isso teria recebido vantagens indevidas em forma de benfeitorias na propriedade.

Convidado VIP

E daí que a Fifa proibiu seu ex-presidente Joseph Blatter de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol? Vladimir Putin convidou e ele aceitou. As despesas correm por conta do anfitrião: passagens, hotel com diárias que variam entre R$ 2 mil a R$ 38 mil, serviços especiais para ver partidas, algumas entrevistas e muito paparico. A Fifa não quer comentar o assunto. Blatter foi suspenso do futebol por causa de escândalos de corrupção e era ele o presidente da Fifa quando a Rússia foi escolhida para sediar a Copa de 2018.

Cadê o Alvaro?

Está a circular na rede vídeo de pré-campanha de Geraldo Alckmin. Intitulado ‘Coerência na política’, a equipe do tucano tratou de listar todos os partidos pelos quais já passaram Jair Bolsonaro, Marina Silva, Ciro Gomes e Henrique Meirelles. Alvaro Dias, que trocou de sigla oito vezes não apareceu. Por quê? Ou Alckmin despreza o adversário ou ainda costura possibilidades para leva-lo como vice.

Desfaçatez

Vicente Ferreira traz até o blog conversa ouvida ontem entre dois deputados na Alep. Um deles, ao ser questionado sobre quando descerá do muro a respeito das eleições para o governo do Paraná, respondeu: “Só apoio quem estiver na frente, no último minuto, com a pesquisa mais recente, decido e comando minha base”. É o vale tudo para tentar um galho a partir do ano que vem.

Ritmo de campanha

Enquanto a seleção estiver na Rússia, o interesse pela campanha política entre a população brasileira continuará rasteiro. Mas isso não impede os pré-candidatos de irem à luta. O ritmo continua forte em conversas, acordos, alianças e todos os pormenores que não precisam de público. Em dia de jogo, a camisa amarela e as frases de sempre…

As estradas do Brasil

Estudo da Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transportes da escola de negócios Fundação Dom Cabral aponta que depois de 2025 mais da metade das estradas brasileiras estarão em péssimas ou inaceitáveis condições de rodagem. Solução? Temos possibilidades de ferrovias, hidrovias e, claro, investimentos responsáveis nas rodovias.

Pelo auxílio-moradia

A agenda dos ministros do Superior Tribunal Federal está concorridíssima, agora as entidades que representam juízes de todo o Brasil pedem audiências para tratar do auxílio-moradia. A reivindicação é para que a Corte aceite um reajuste de salários para incorporar o valor do benefício.

Rosto do goleiro

Não são apenas as dores (e os cabelos também, agora novamente cortados) de Neymar que chamam a atenção dos torcedores brasileiros. A pele do rosto do goleiro Alisson, embaixador do Empório Armani, anda em discussão: parece ser rosácea agravada por sol, vento, exercícios físicos e estresse. E também pode ser resultado da suspensão de algum medicamento incluído na lista dos exames antidoping.

Apoio em bloco

Integrantes do chamado “bloco do centro” que reúne DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB já decidiram que só definirão qual candidato apoiarão no mês que vem. Duas exigências: a vaga de vice e apoio à reeleição de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Estão conversando com o bloco Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e Álvaro Dias (Podemos). Se o escolhido for Ciro, o PR de Valdemar Costa Neto estará fora. Detalhe: esse bloco significa seis minutos diários no horário da propaganda eleitoral.

Limpeza total

Candidato ao governo do Rio, o deputado Índio da Costa (PSD) promete uma limpeza geral nos cargos de confiança caso seja eleito. Fala que os cortes atingirão secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas estaduais. E dá um exemplo do excesso: só na Secretaria do Governo e na Casa Civil existem 941 pessoas em postos livres de nomeação.

Jardim do Éden

O pedido de liberdade é parecido com o outro que já foi negado pelo plenário do STF, o que joga contra ele. A diferença, agora, é que o pleito foi enviado para julgamento da Segunda Turma, onde a maioria tem perfil garantista. Apelidada jocosamente de “Jardim do Éden”, a Segunda Turma tem tomado decisões favoráveis a investigados, principalmente no que diz respeito a pedidos de habeas corpus.

Desequilíbrio

Levantamento mostrou que de 2015 a 2017 a Primeira Turma do STF foi favorável total ou parcialmente a 16% dos pedidos de habeas corpus que julgou, enquanto a Segunda decidiu em favor do réu em 40% dos casos. Foram os ministros dessa turma, aliás, que tiraram das mãos de Sérgio Moro parte da delação da Odebrecht que dizia respeito a Lula.

Comprometido

Roberto Freire resiste aos acenos do bloco de Marina Silva que gostaria de vê-lo na vice. O presidente do PP volta a reafirmar que ele (e seu partido) está comprometido com a candidatura de Geraldo Alckmin.

Liquidação 1

Dia 26 de julho, em São Paulo, o governo vai leiloar seis distribuidores de energia que atendem o Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Rondônia e Roraima. Cada uma delas será a R$ 50 mil. Elas são responsáveis por 29% do abastecimento nacional de eletricidade e integram a rede de 178 subsidiárias da Eletrobras, cujas dívidas somam mais de R$ 30 bilhões. Se não forem vendidas, essas estatais serão liquidadas e as concessões vendidas ainda este ano.

Liquidação 2

Ainda as estatais que serão leiloadas: elas perdem perto de R$ 1 milhão por dia, à média de R$ 690 por minuto. Para vendê-las o preço simbólico, o Tesouro precisou engolir R$ 11,2 bilhões em dívidas e já há outros R$ 8 bilhões pendentes. Mantê-las funcionando tem custado R$ 7,4 milhões por dia, nos últimos 18 meses. Abrigam 11 mil empregados que recebem gordas remunerações, prêmios e participações nos lucros. Atrás de tudo, manobras de partidos (MDB, PT, PSDB, PCdoB, PR, PP e outros), mais corporações associadas à CUT e Força Sindical e integrantes da política regional.

Festa de drogas

Dados do relatório anula do Observatório Europeu de Droga e Tóxico Dependência: no ano passado, 24 milhões de europeus consumiram maconha, 3,5 milhões usaram cocaína, 2,6 milhões consumiram ecstasy e 1,7 milhão fez uso de anfetaminas. Detalhe: o número de mortes no continente em confrontos entre traficantes e policiais é baixíssimo.

Ciúmes

Bruna Marquezine conseguiu alguns dias de folga das gravações de Deus salve o rei, voou para a Rússia para ficar ao lado de Neymar, assiste Brasil e Costa Rica e volta na segunda-feira próxima. Ela tem incentivado o namorado com textos bíblicos. Neymar, contudo, anda ressabiado: é que também está por lá o produtor de eventos Raphael Sumar, ex-namorado de Bruna Marquezine (foi titular quando o jogador e atriz romperam no passado).

New look

O craque português Cristiano Ronaldo está deixando crescer um cavanhaque. Os amigos acham que ele não vai aguentar e raspará toda a barba à qualquer momento.

Olho na telona

Relatório da Ancine revela que 163,8 milhões compraram ingressos de cinema de produções estrangeiras no ano passado, somando 90,4% de todos os espectadores de 2017. Já 17,3 milhões procuraram filmes nacionais, o que representa apenas 9,6% da amostra total. O setor apresentou 160 filmes nacionais no período nas salas de exibição, só que o número de espectadores brasileiros é o menor desde 2009.

Complicado

A 2ª Turma do STF sabe que será complicado soltar Lula no próximo dia 26. Anteriormente, o plenário da Corte foi contra em placar apertado de seis votos a cinco. Na época, ficaram vencidos Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. Na 2ª Turma os ministros serão: o relator Edson Fachin (favorável à prisão em segunda instância), Toffoli, Lewandowski, Gilmar e Celso de Mello (esses são contra). O problema maior será derrubar uma decisão do plenário. Façam suas apostas.

Explicações

Depois de um ano da reforma trabalhista, as mudanças serão alvo de uma série de debates no país, as “Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho”, com 16 eventos nas capitais. Ronaldo Fonseca, ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, que dá apoio institucional ao evento, diz que a reafirma foi “uma ação estratégica” de “um governo reformador” – só que precisa ser explicada à sociedade.

Eletrodomésticos

O Senado vai gastar R$ 350 mil para manutenção de eletrodomésticos por ano. R$ 87 mil serão para pagar dois técnicos que ficarão à disposição por 40 horas semanais. E quase R$ 262 mil será para o custeio de peças. Fazendo as contas: com esse mesmo valor, daria para comprar 5,8 mil liquidificadores, 320 geladeiras ou até mesmo 290 máquinas de lavar louça.

Desmembrar

Os advogados da Rodrimar, Fábio Tofic e o ex-ministro José Eduardo Cardozo, pediram ao Supremo Tribunal Federal que o inquérito dos portos fosse desmembrado. Eles alegam que a empresa não está envolvida em nenhum fato no período do atual presidente da República. Mais: pediram que a investigação que envolve o nome da empresa seja enviada à primeira instância.

Poluentes

A Audi Brasil teme que a prisão do presidente mundial, Rupert Stadler, por conta do escândalo chamado de “deslegante”, chame a atenção para as operações da empresa no país. A Volkswagen, controladora da marca, recentemente foi condenada pela justiça brasileira por fraudar dados de emissão de poluentes da picape Amarok. Em primeira instância, foi condenada a pagar uma multa de mais de R$ 1 bilhão.

Em São Paulo

Pesquisa do instituto Paraná em São Paulo: no cenário sem Lula, Bolsonaro (21,4%), Alckmin (18,4%), Marina Silva (11,7%), Ciro Gomes (8,3%), Fernando Haddad (5,1%) e Álvaro Dias (3,9%). E no cenário com Lula, Bolsonaro (20,6%), Lula (19,5%), Alckmin (16,7%), Marina Silva (9%), Ciro (5,6%) e Álvaro Dias (3,5%).

“Prostituto”

O vice-líder do DEM, Sóstenes Cavalcanti chamou Ciro Gomes de “prostituto de partido” (até semana passada, Rodrigo Mais, presidente do DEM, cogitava se aliar a Ciro) e emendou chamando o candidato de “racista e homofóbico”. E mais: “Fui olhar na dívida ativa e ele está positivado. É caloteiro querendo ser presidente do Brasil”.

Barrado no baile

A pesquisa encomendada pelo PR para ver se Josué Gomes da Silva seria um bom candidato à Presidência apresentou resultados pífios. Quem votou acha que Josué não é um nome elegível e só ganhou um pouco mais de apreciação quando era apresentado como “filho de José Alencar, vice-presidente de Lula”.

Vai ter que reverter

Apesar de se manter otimista o pré-candidato ao Planalto, Geraldo Alckmin levou um balde de água fria com o levantamento da Paraná Pesquisa que mostra que 58,5% dos paulistanos acham que ele não merece ser presidente do Brasil.

Não é bem assim

O Palácio do Planalto acaba de divulgar um vídeo onde um ator defende o governo em relação aos aumentos dos preços, afirmando que o governo não tem como tabelar os preços. Certo trecho diz: “Também tem aquela coisa né, não dá para o governo controlar tudo. Tem preço que depende do que acontece lá fora. ‘Ah, mas o governo podia tabelar os preços’. Tá louco! Não é assim que as coisas funcionam. Se o governo congela o preço, o produtor pode se recusar a vender ou parar de produzir. Se decide bancar a diferença, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E não tenha dúvida, vai sair da grana dos impostos… Um dinheiro que já tá contadinho”.

Isenção da taxa de lixo

Ano passado causou alvoroço na Câmara de Curitiba alguns itens do pacote de ajuste fiscal. Um deles foi a desvinculação do IPTU da cobrança da taxa de coleta de lixo. No momento da aprovação do pacotaço ficou estabelecido que imóveis com acabamento simples, de até 70 m² de área e valor venal máximo de R$ 140 mil teriam 50% de desconto na taxa de lixo.

Baixa renda

Agora os vereadores aprovaram novo projeto de Rafael Greca que isenta pessoas de baixa renda da taxa. Para isso, os moradores têm que estar inscritos no cadastro único da Fundação de Ação Social. O pedido para a isenção deverá ser feito anualmente. A prefeitura afirma que abrirá mão de uma receita de R$ 343.291,50 com a medida.

Uma escolha

O pré-candidato Ciro Gomes, tem sido apontando como uma opção para o PT, que lhe apoiaria caso de não conseguirem registrar a candidatura de Lula e o plano B não emplacar. Agora o seu nome também tem sido apontado como um possível apoio do bloco centro-direita. Só que se isso acontecer, Ciro terá que fazer uma escolha: ou fica com o PT ou como o bloco, com os dois é impossível, se um apoiar o outro certamente cairá fora.

Não vai ser candidato

O ex-ministro Nelson Jobim, avisou que não tem nenhuma pretensão política nas próximas eleições, nem para presidente, nem para vice, nem para nada e desautoriza qualquer conversa que envolva seu nome.

Sem bater

O pré-candidato Geraldo Alckmin, tenta evitar ataques ao presidente Michel Temer. Ao ser questionado se ele acha o governo de Temer ilegítimo, limitou-se a responder que “era um governo que não teve votos e por isso dificultava sua aprovação”. Mesmo negando, qualquer tipo de negociação, Alckmin sonha com o apoio do MDB, partido do presidente.