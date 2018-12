Governador Ratinho Jr. disse que o Paraná precisa ser protagonista da política nacional

O Tribunal Regional Eleitoral promoveu, nesta quinta-feira, a diplomação dos senadores, deputados federais, deputados estaduais, além do governador e vice-governador, eleitos em outubro passado. A cerimônia de diplomação aconteceu no Teatro Positivo, com a presença de quase todos os eleitos. O ponto alto da cerimônia foi a diplomação do governador Carlos Roberto Massa Jr., o Ratinho Jr., que foi o único a fazer uso da palavra, ao final do evento. “O Brasil colocou muita esperança nos políticos que elegeu nestas últimas eleições. Cabe a nós retribuir esta confiança. O Paraná vive grande momento político, com a presença de senadores alinhados com as verdadeiras causas do Paraná e bancadas estadual e federal com gente preocupada com o crescimento do estado”, disse o governador eleito.

A cerimônia teve início com 45 minutos de atraso. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Luiz Taro Oyama, abriu a cerimônia e enalteceu o trabalho dos servidores e colaboradores do TRE para o bom andamento das eleições no Paraná, tanto no primeiro, como no segundo turno. “Muita se fala em fraudes das urnas eleitorais, mas em todo o período de sua existência, nunca foi comprovada alguma fraude no sistema, que não é ligado à internet e assim não é sujeito ao ataque de hackers”, disse o presidente.

Ao todo foram 148 diplomados

Ao todo foram diplomados o governador e o seu vice, dois senadores, quatro suplentes de senador, 30 deputados federais, 54 deputados estaduais, 21 suplentes de deputado federal e 39 suplentes de deputado estadual.

Alguns parlamentares não compareceram à solenidade, como o deputado estadual Nelson Justus ou a deputada federal Gleisi Hoffmann. Alguns dos eleitos fizeram alusões às suas preferências ideológicas. Os alinhados ao presidente eleito Jair Bolsonaro fizeram o gesto da arma, notabilizado por ele. Já os alinhados com o ex-presidente Lula fizeram o sinal da letra L, significando que queriam ver Lula livre. O deputado federal Boca Aberta, de Londrina, subiu ao palco com uma camisa de futebol do Londrina E.C. e fez xingamentos aos políticos, a quem chamou de ladrões. Outro deputado eleito, Paulo Roberto da Costa, o apresentador Galo, da TV Band, repetiu a dança que executa em seu programa.

A imprensa foi colocada no fosso, em frente ao palco, mas os seguranças contratados pelo TRE demonstraram muita inabilidade, praticamente mantendo jornalistas, repórteres fotográficos e cinematográficos confinados no espaço, não permitindo a saída do local até o final da sessão. Houve caso de uma repórter grávida, que precisou ir ao banheiro e foi acompanhada por um segurança, que ficou a aguardando na porta e a conduziu de volta ao fosso.

Propostas já começaram a ser apresentadas

As únicas autoridades que falaram à imprensa foram o vice-governador Darci Piana e o governador Ratinho Jr. Piana disse que pretende ser um aliado do governador eleito em todas as horas, promovendo o desenvolvimento do Paraná em todas as áreas. Já Ratinho Jr. destacou que o Brasil vivencia um momento de transformação política e econômica e que o Paraná está alinhado com o Governo Federal. Ele confirmou que tem mantido constantes contatos com o presidente eleito Jair Bolsonaro e já fez uma proposta, que é a ligação do porto de Antofagasta, no Chile ao porto de Paranaguá, no Paraná, abrindo um caminho para a exportação de produtos brasileiros no Oceano Pacífico. O governador disse também que o Paraná precisa ser protagonista da política nacional. “Chega de timidez. O Paraná fica sempre quieto e sua voz não é ouvida. Vamos fazer nossa voz ser ouvida em Brasília. Nosso estado precisa disto agora e sempre”, disse ele.

Questionado sobre atos para redução de mordomias ao cargo de governador, Ratinho Jr. confirmou que pretende transformar a propriedade da Ilha das Peças, onde há uma residência para o governador, num parque estadual, atraindo turistas e gerando renda ao povo do litoral. A chácara do Canguiri, de pouco uso nos últimos anos, também será usada para outro fim e o avião usado atualmente pelo ex-governador Beto Richa e a atual governadora, Cida Borghetti, que estava presente à cerimônia, será devolvido, uma vez que é locado. Finalizando, Ratinho Jr. disse que antes do Natal deve indicar a maior parte dos colaboradores de seu governo e que a definição completa do secretariado sai até o dia 28 deste mês. “Confirmo que vamos trabalhar com 15 secretarias no nosso governo”, destacou o governador eleito.

Conheça os principais nomes que vão compor o governo de Ratinho Junior

Guto Silva

Casa Civil

Atual vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Guto Silva é formado em Administração de Empresas com Habilitação em Comercio Exterior pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), é doutorando em Gestão de Negócios pela Universidad de Misiones (Posadas, Argentina) e tem MBA em Gestão de Negócios pela FAE Business School de Curitiba. Também é professor de pós Graduação na área de comércio exterior e de graduação na área de administração.

O futuro chefe da Casa Civil tem 41 anos, é consultor especial do SEBRAE para assuntos internacionais e autor de livros sobre logística, comércio exterior e gestão global. Tem uma ampla experiência como negociador internacional. Visitou e desenvolveu planejamentos de exportação e importação em 39 países.

Sandro Alex

Infraestrutura e Logística

O deputado federal Sandro Alex será o secretário estadual de Infraestrutura e Logística. Formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Sandro Alex fez curso de Liderança Pública na Georgetown University, em Washington, nos Estados Unidos. Eleito para o terceiro mandato de deputado federal foi o mais votado entre os deputados que buscaram a reeleição no Paraná.

Na Câmara Federal, Sandro Alex foi vice-presidente e representante do Paraná no Conselho de Ética da Câmara Federal. Foi o quarto deputado mais bem avaliado do país no Ranking da revista Veja e considerado o oitavo melhor deputado do país pelo Núcleo de Estudos do Congresso e 8º do país.

Ney Leprevost

Justiça, Família e Trabalho

O deputado estadual Ney Leprevost será o titular da pasta criada dentro do novo conceito de gestão que começa a ser implementado a partir de janeiro. A nova secretaria incorpora políticas públicas que tem sintonia e estão conectadas por demandas que tem relação.

Ney Leprevost tem, 45 anos, é formado em Administração de Empresas e tem MBA em Gestão de Cidades e Administração Pública. Foi vereador de Curitiba, onde presidiu a Comissão de Defesa do Cidadão na Câmara Municipal. Na Assembleia Legislativa do Paraná foi presidente da Comissão de Saúde, vice presidente da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Esportes e presidente da Comissão de Turismo. É o atual líder da Frente Estadual da Saúde e Cidadania. Na última eleição, elegeu-se deputado federal pelo PSD. Em sua trajetória parlamentar destaca- se por projetos importantes nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento social. Foi autor da Lei da Ficha Limpa no Paraná e da Lei da Transparência.

Hudson José

Comunicação

Hudson José é formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem especialização em Planejamento e Propaganda e em Gestão pela Universidade Federal do Paraná. Sua experiência inclui a coordenação das áreas de comunicação e marketing em grandes empresas. Foi diretor de comunicação na região Sul do grupo português Sonae, diretor de Marketing da Unimed, diretor de Comunicação da PUCPr e diretor de marketing da rede de restaurantes Madero, além de ter sido diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Paraná. Foi o coordenador de Comunicação da campanha de Ratinho Junior. Segundo Hudson José, a missão que lhe foi dada pelo governador eleito é a promoção do Paraná. Usar a comunicação para promover o estado e atrair investimentos em todas as áreas. “Nós vamos consolidar o projeto do governador e a Comunicação Social será uma das bases da promoção do estado, com transparência e inovação”.

Wilson Bley

BRDE

O advogado Wilson Bley Lipski foi indicado pelo governador eleito do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, para assumir a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Graduado em Direito pela Universidade. Formado em Direito pela Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos (IBEJ) em Direito Contemporâneo, Lipski assume com a determinação de promover e apoio o desenvolvimento econômico do estado, com atuação mais próxima ao setor produtivo.

LIpski tem uma vasta experiência em gestão pública. Foi superintendente do Paraná Cidade, secretário estadual do Desenvolvimento Urbano do Paraná e Conselheiro da Agencia de Fomento do Estado do Paraná.

Luiz Fernando Garcia da Silva

Portos

Luiz Fernando Garcia da Silva será o presidente da Administração Portuária dos Portos de Paraná e Antonina(APPA) no próximo governo. Profissional com atuação intensa nas esferas da administração pública e no planejamento dos projetos portuários, é graduado em Economia pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em gestão de empresas. Atual Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), Luiz Fernando já foi assessor especial do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, coordenador do Grupo de Trabalho, que estudou a solução para o problema da dragagem do Porto de Santos/SP e integrou o grupo de trabalho para a desburocratização e simplificação da legislação portuária que culminou com o Decreto 9.048/17, considerado um novo marco regulatório no setor portuário.

João Carlos Ortega

SEDU

João Carlos Ortega, que já assumiu a pasta por duas vezes, de abril de 2014 a fevereiro de 2015 e novamente de setembro de 2017 a abril de 2018, retorna para o posto de secretário a pedido do governador.

De acordo com Ortega, sua missão à frente da SEDU será de promover o desenvolvimento urbano nos 399 municípios do Paraná por meio de linhas de financiamento e de programas do Governo do Estado. “De maneira prática e diálogo transparente, vamos receber projetos para que possamos levar obras estruturantes, para aquisição de maquinários e equipamentos, compra de terrenos e infraestrutura para implantação de moradias e parques industriais”, afirma.

João Carlos Ortega é formado em gestão de Recursos Humanos pela UNISEB. Foi vereador em Jandaia do Sul no período de 1989 a 2000 e vice prefeito de 2001 a 2004. Atuou também como chefe de gabinete de Ratinho Junior, quando este foi deputado estadual e federal e foi diretor geral da SEDU.

Raul Siqueira

Controlador Geral

Advogado especialista em, compliance, Siqueira será o responsável também pela implantação do Programa de Integridade e Compliance na Administração Pública Estadual, com o objetivo de aumentar a transparência pública, o combate à corrupção, a gestão eficiente e adequada dos recursos públicos.

Formado em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, Raul também tem formação em engenharia civil pela PUCRS e especialização em _*compliance*_ na Society of Corporate Compliance and Ethics de Minaneapolis, Estados Unidos, e na Legal Ethics Compliance, de São Paulo. É Conselheiro da Comissão de Gestão Pública e Controle da Administração da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná; Conselheiro da Comissão de Direito da Cidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná, OAB/PR e membro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial.

Allan Costa

Celepar

O empresário Allan Costa, co-fundador da plataforma de inovação AAA, será o novo presidente da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

Bacharel em Processamento de Dados formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Allan foi diretor-superintendente, diretor de operações e _Chief Information Officer_(CIO), responsável pela tecnologia da informação do Sebrae Paraná.

Formado pelo Programa de Gestão Avançada da Harvard Business School, é mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mestre em Tecnologia e Processos de Mudança pela Universidade de Lancaster, na Inglaterra, tem MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), cursos de extensão na Universidade Católica de Milão (Itália), no Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD – França) e formação como Conselheiro de Administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Leticia F. da Silva

PGE

A procuradora Leticia Ferreira da Silva vai assumir a Procuradoria Geral do Estado. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, Letícia iniciou sua carreira em 1996.

Foi Procuradora-Chefe na Procuradoria Regional de Jacarezinho, Procuradora Regional de Maringá, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional de Londrina e responsável pela Coordenadoria da Dívida Ativa na Procuradoria Fiscal em Curitiba. Atualmente é Procuradora-Chefe na Coordenadoria de Assuntos Fiscais com atuação da área do projetos e coordenação da recuperação do créditos inscritos em dívida ativa e no contencioso fiscal.

A nova Procuradora Geral do Estado, que assumirá no governo de Ratinho Junior em 2019 também participou como titular do Conselho Superior da PGE no biênio de 2011/2013 e participa do Grupo Permanente de Análise Legislativa – GPT desde 2017, além de coordenar o Grupo Estratégico de Recuperação de Ativos criado em 2016.

General Luiz Felipe Kraemer Carbonell

Segurança Pública

O General Luiz Felipe Kraemer Carbonell, atual chefe da Assessoria de Informações da Itaipu Binacional, assumirá a coordenação da Segurança Pública no Paraná. Antes de Itaipu, o general serviu no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, e foi Chefe da Seção de Comunicação Social da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, em Porto Príncipe.

Nascido em 20 de setembro de 1955, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o futuro secretário iniciou sua carreira no exército em 1974, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), sediada em Resende (RJ). Além da AMAN, cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e a Escola de Comando e Estado-Maior. Fez o Estágio de Comunicação Social e o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Foi instrutor do Curso de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, em Porto Alegre (RS), e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro (RJ).

Como Oficial de Estado-Maior, chefiou a 5ª Seção do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande (MS) e foi Subchefe do Centro de Comunicação Social do Exército em Brasília onde também foi Chefe de Gabinete do Estado-Maior do Exército. Foi Comandante do 14º. Regimento de Cavalaria Mecanizada em Santa Catarina e Comandante da 4ª. Brigada de Cavalaria Mecanizada no Mato Grosso do Sul. Em Curitiba foi Comandante da 5ª. Região Militar e Comandante da 5ª. Divisão de Exército.

Renato Feder

Educação

Renato Feder, é CEO da Multilaser, empresa com 3 mil funcionários eque atua no segmento de eletrônicos e informática. Ele é formado em Administração na FGV e mestrado em economia na USP. À frente da empresa, ele já vem se dedicando à área da educação, por meio de patrocínios a feiras de Ciências. Sua empresa financiava a ida de estudantes brasileiros para eventos no exterior. Feder foi durante oito meses assessor voluntário da Secretaria de Educação de São Paulo.

Professor de matemática por oito anos e professor de economia no Mackeinzie por quatro anos, é pai de 3 filhos: Leonardo 6 anos, Alberto 4 e Felipe 2. Também foi diretor por oito anos do Colegio ALEF, escola de São Paulo sem fins lucrativos.

Daniel Pimentel Slaviero

Copel

O presidente Companhia Paranaense de Energia (COPEL) será o empresário Daniel Pimentel Slaviero, a diretoria financeira permanece com Adriano Rudek de Moura e a presidência da Copel Telecom fica com Wendell Oliveira. Daniel Pimentel Slaviero é formado em Administração de Empresas pela Universidade Positivo (UP), realizou cursos de especialização em gestão empresarial na Harvard Business School e Kellogg School of Management, ambos nos Estados Unidos. Atuava como diretor executivo da rede do canal de televisão SBT e foi presidente por quatro mandatos da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABERT). Na Associação Internacional de Radiodifusão (AIR), entidade que representa 17 mil emissoras de rádio e televisão nas Américas, Ásia e Europa, ocupou a vice-presidência para a América do Sul e o conselho da entidade.