O prefeito Rafael Greca acompanhou, na tarde desta segunda-feira (30/7), os trabalhos de sinalização da travessia elevada na Avenida Frederico Lambertucci, entre as ruas Henrique Mattioli e Fernando de Souza Costa, no bairro Fazendinha.

“Vim ver a finalização da travessia elevada da Frederico Lambertucci, importante ligação entre a Cidade Industrial, a Fazendinha e o Portão, que eu asfaltei na minha outra gestão. Aqui passam as crianças que vão e que voltam entre suas casas e as escolas. A ideia da travessia elevada é possibilitar segurança e preservação das vidas para quem vai e volta pela larga avenida”, disse o prefeito ao lado da superintendente de trânsito, Rosângela Battistella, e do administrador regional Gerson Gunha.

Bem próximo ao local da travessia elevada estão a Escola Municipal Graciliano Ramos, o Colégio Estadual Avelino Antônio Vieira e a Escola Municipal Nova Esperança.

Os trabalhos executados pela Secretaria de Obras Públicas começaram há menos de duas semanas com a retirada do canteiro central e a implantação da travessia elevada e da ilha. Também foram implantadas rampas de acessibilidade no cruzamento com a Rua Henrique Mattioli.