Destinado à indústria automotiva, de autopeças, setor de transporte, seguradoras de frotas e também ao setor ambiental, o grande diferencial do projeto é oferecer novo item de segurança, que visa prevenir e preservar a perda das empresas em relação ao fator humano, material e ao meio ambiente. Com o propósito de evitar problemas e acidentes nas rodovias, hidrovias, ferrovias, as seguradoras e transportadoras poderão trabalhar com baixo risco de desastres nas cidades e estradas.

Segundo Luiz Henrique Alves, empresário e mentor do projeto, o sistema de segurança para o transporte de produtos inflamáveis ou químicos, vem atender especialmente uma demanda de mercado. Luiz explica que o projeto consiste em instalar um sistema de proteção para evitar acidentes de transporte que realizam a logística de produtos inflamáveis ou químicos como é o caso de caminhões, trens, barcos e até aviões. “O projeto PROTANK poderá ser utilizado em qualquer meio de transporte e o principal diferencial é oferecer proteção, com maior segurança evitando graves danos em três instâncias: meio ambiente, fator humano e material. Nosso objetivo é atuar junto a prevenção de acidentes logísticos”.

CONHEÇA O SISTEMA – O empresário curitibano, da empresa Plena Hera Participações, informa que por meio de cilindros, tubos e difusores instalados em posições estratégicas na carroceria do veículo, um kit de sensores e uma central gerenciadora, o sistema de segurança PROTANK poderá ser acionado, via controle remoto, no caso de acidentes; por tombamento do veículo, colisão, calor e outras situações.

“No ato do acidente, após a batida, o motorista aciona o sistema de forma remota, apenas com um clique no botão, que libera o produto isolante, como se fosse um grande extintor, evitando que o líquido antichama ou anticorrosivo se espalhe e provoque novos incidentes, como possíveis explosões ou contaminação do meio ambiente e das pessoas que estão no local. E ainda, independente da atitude do motorista que poderá estar sem condições físicas ou emocionais, o sistema é acionado através de diversos sensores, como; calor, inclinação, impacto e outros.” explica Alves.

O custo da nova tecnologia ainda não foi divulgado, pois depende da escala de produção e da quantidade de peças produzidas. O que já está certo é que o PROTANK estará disponível para todo o Brasil e será chancelado pelos órgãos responsáveis nacionais. “Estamos otimistas, pois o Brasil é um país continental que atua concentrado no setor de transporte rodoviário”.

USUÁRIOS DO SISTEMA – Caminhoneiros que trabalham no setor de transporte de inflamáveis e conheceram a proposta aprovaram o projeto PROTANK como uma solução inovadora que chega para evitar acidentes e trazer mais qualidade e segurança no trabalho. Segundo o caminhoneiro José Ribeiro “No caso de incêndios o sistema PROTANK é ideal porque pode ser acionado à distância, de forma remota, o que reforça a vida e a segurança do trabalhador”.

Valdecir Batista também concorda e é favorável aos benefícios do novo sistema. Ele explica que “em acidentes de grandes proporções, o atual sistema de segurança dos extintores convencionais não dá conta de resolver o problema e o sistema PROTAK seria uma alternativa melhor mais rentável e segura”.

LANÇAMENTO – O PROTANK – projeto paranaense de segurança em transporte será oficialmente lançado em outubro, na 22º edição da FISP – Feira Internacional de Segurança e Prevenção, em São Paulo, no São Paulo Expo Exhibition and Convention Center. No dia 4/10 (quarta-feira), às 14 horas, na palestra “Inovação no Transporte de Inflamáveis e Químicos”. O evento reunirá cerca de 700 empresas expositoras que apresentarão o que existe de mais moderno na área de inovação, segurança e proteção. Mais informações sobre a feira disponíveis no site http://www.fispvirtual.com.br/16/