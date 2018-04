Nada mais tragicômico do que ver os esforços do governo brasileiro para justificar algumas medidas econômicas, como se conseguissem disfarçar que vestem o cobertor curto entre conter a inflação e não deixar o crescimento cair a um ritmo vergonhoso. O resultado para o contribuinte, claro, é o mesmo de sempre: um custo de vida cada vez mais alto, com cada vez mais impostos para pagar. E outros efeitos colaterais perversos, como o desemprego e a queda da renda trabalhador.

Ou melhor, há algo mais tragicômico, sim: é ler nos jornais que o senador Aécio Neves tinha uma mesada de R$ 50 mil por mês paga pelo Joesley Baptista, o chefe da quadrilha da JBS. Isso fora os quase R$ 150 milhões que levou por conta de doações para a campanha presidencial. Sinistro é ver Dilma Rousseff a fazer discursos contra a corrupção. Ela que foi denunciada por tantas falcatruas em seu governo, embora a mídia petista jure que ela promoveu uma “faxina” na corrupção federal. Trocar uma sujeira por outra é limpar?

Degenerou

Não é demais repetir. A verdade é que a vida pública no Brasil degenerou a tal ponto que ficou criada a seguinte situação: os sócios-proprietários do governo, divididos em bandos rivais que tentam se exterminar uns aos outros, perderam a capacidade de tomar qualquer decisão certa, seja ela qual for. Só conseguem errar.

Cogumelos

Há dúvidas sobre o que cogumelos podem provocar no senador Requião, já que alguns posts depois da refeição ele assim escreveu: “Lula preso, Aécio será imolado no altar a Mamom. Enquanto o estado social e a soberania do nosso Brasil são liquefeitos no interesse dos bancos e do capital financeiro.

Paulo Bernardo e a delação

Com o escândalo do Ministério das Comunicações e o empréstimo fraudulento a aposentados públicos, Bernardo se tornou um recluso. Diferente da mulher, a senadora Gleisi Hoffman (PT), que continua gritando nos palanques pró-Lula, ainda que já tenha virado ré na Lava-Jato, assim como Bernardo. O ex-ministro tem dito a amigos próximos que não ficará muito tempo na cadeia, caso seja mandado ao Complexo Médico Penal em Piraquara. Sua tendência é mesmo a delação premiada. A justificativa? Há filhos pequenos para criar, etc., informa o professor Aroldo Murá.

Régua imunda

Renan Calheiros, senador que é réu por peculato e responde a outros 15 inquéritos e aparece sorridente na foto de outros tempos com Rodrigo Janot, publicou vídeo no Twitter para comentar a candidatura de Janot ao Conselho Superior do Ministério Público. Ele diz que o ex-PGR quer nivelar a instituição usando sua “régua imunda”.

Cida e o reajuste

Há um esforço na equipe de Cida Borghetti para incluir no orçamento do ano que vem o reajuste de salários dos servidores públicos. O trabalho agora é estudar como modificar a LDO que foi preparada no governo de Richa. “Estamos recalculando, fazendo um esforço. A LDO não precisa ser votada já”, disse Pedro Lupion, líder do Governo, que também deixou claro que a Lei de Diretrizes Orçamentárias só será votada em setembro.

Senador denuncia Gleisi

O Conselho de Ética do Senado examinará a representação por quebra de decoro feita por José Medeiros contra a colega Gleisi Hoffmann. O motivo é o vídeo enviado pela senadora à TV Al-Jazira em que ela diz que a prisão de Lula é política e pede ajuda do ‘mundo árabe’. O senador João Alberto, presidente do conselho, já sinalizou que vai dar seguir com o pedido.

Os novos do governo

A governadora Cida Borghetti apresentou três novos nomes de sua equipe de governo. O jornalista Alexandre Teixeira foi confirmado como o secretário de Comunicação Social. O engenheiro Fernando Camargo é o novo diretor-geral da Paraná Edificações e Paulo Tadeu Dzidricki assume o comando do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR).

Visitas de ‘amigos’

A juíza Carolina Moura Lebbos, da 12.ª Vara Federal, proibiu que amigos, aliados e apoiadores visitem Lula em sua cela especial enquanto continuar na PF em Curitiba. Por enquanto só a família e advogados poderão privar de um bate papo com o ex-presidente.

Personal stylist

O Coronel Lima era tão chegado de Temer que entre suas preocupações estava a aparência do amigão. O personal stylist trocou mensagens sobre o assunto durante o desfile de 7 de setembro de 2015:

CNJ pode julgar Moro

Está na pauta da sessão de amanhã do Conselho Nacional de Justiça pedidos do PT, do PSB e do PCdoB para que o juiz Sergio Moro seja punido pelo vazamento do áudio, em 2016. A gravação é aquela em que a então presidente Dilma Rousseff combina com Lula a entrega do termo de posse como ministro da Casa Civil “em caso de necessidade”.

Reforma trabalhista

Encaminhada ao Congresso como uma garantia, por parte do governo Michel Temer, de que a reforma trabalhista seria modificada após sua aprovação, a Medida Provisória 808/2017 perde validade hoje. Para continuar valendo, a MP deveria ter sido aprovada na Câmara e no Senado. Mas não passou sequer pela análise dos deputados. O fracasso se deve, sobretudo, ao desinteresse da base governista em levar o assunto adiante.

Prisão de corruptos

Um a cada seis inquéritos de corrupção concluídos pela Polícia Federal levou algum acusado à prisão no País entre 2013 e 2017. O ápice ocorreu em 2015, foram 293 prisões naquele ano ante 65 em 2013, ano imediatamente anterior ao início da operação. Os dados indicam, no entanto, arrefecimento no último ano. Em 2017, esse número caiu para 116 prisões no País. Foram analisadas informações de 3.018 inquéritos abertos pela PF em todo Brasil, envolvendo os crimes de concussão e corrupção ativa e passiva, nos cinco anos entre 2013 e 2017. Do total, 1.729 (57%) foram concluídos. Leia Mais »

Ridículo

“O mais eficiente governo da história”, Carlos Marun, o escudeiro de Michel Temer, não tem medo do ridículo. Em artigo publicado n’O Globo, o ministro da Secretaria de Governo, elogiou o governo de Temer “o mais eficiente da história”, a figura do chefe “discreto, sutil, porém obstinado” e ainda deu uma voltinha pelo assunto presidente-estrategista “demonstrou o seu principal canal de convencimento e argumentação ao abrir o diálogo com o Congresso Nacional”.

Mesmo time

Erika Kokay: “Os grandes assessores de Temer foram presos. A imprensa não fala sobre isso”. Augusto Nunes: “Erika Kokay, deputada federal pelo PT do Distrito Federal, na tribuna da Câmara dos Deputados, sem explicar por que não fala que “os grandes assessores de Temer” presos também foram grandes assessores de Lula e Dilma Rousseff, como Geddel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves e Sergio Cabral, fora o resto”.

A impulsividade de Barbosa

O temperamento explosivo e impulsivo de Joaquim Barbosa preocupa o PSB. Depois de ter lidado com a inflexibilidade de Marina Silva em 2014, a legenda sabe dos riscos que um candidato com essa personalidade pode trazer. “Todo mundo tem essa preocupação de que ele perca a calma e bote tudo a perder. Ou que seja inflexível demais. Mas ele não é mais o ministro do Supremo que todos conheceram. Ele largou a toga”, disse um dos defensores do projeto presidencial de Barbosa no PSB ao jornal.

Deputados gastam milhões

O trabalho na Câmara só começou mais de 100 dias após o início do ano, com a indicação dos membros das comissões permanentes, mas os deputados federais já consumiram este ano mais de R$14 milhões somente na “divulgação da atividade parlamentar”. Eles têm uma verba extra de até R$45 mil mensais para ressarcimento de qualquer despesa, inclusive divulgar o trabalho que praticamente não houve.

Farra é gigante

“Divulgação de atividades” é a maior valor das despesas ressarcidas. É mais do dobro dos R$6,8 milhões já gastos com passagens em 2018.

Imbatível

O campeão, segundo dados da Operação Política Supervisionada, é o deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB-MA): R$127,1 mil.

Trio gastador

Entre os partidos, o MDB já não tem a maior bancada, mas gastou como gente grande, seguido pelo PT e o PP.

Não deixam por menos

Desde que voltaram do recesso, os deputados federais já apresentaram 3.124 notas fiscais pedindo ressarcimento de despesas.

Começou bem

A Terracap, do governo do DF, abriu processo para interessados em explorar o autódromo e, já em outubro, um consórcio foi habilitado.

Falta destravar

Já está pronto e homologado o projeto de reforma do autódromo de Brasília, incluindo a pista. Só falta destravar os entendimentos.

Plano Único

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse que se recusa a fazer plano B para a candidatura do partido a presidente da República. Para ele, o Plano Único é Joaquim Barbosa na cabeça.

Preso comum

Para Roberto Freire, presidente nacional do PPS, Lula é um preso comum. E lembra: “tratamento dado ao preso Lula não sofreu nenhuma crítica dos senadores da Comissão de Direitos Humanos do Senado”.

Quem ganhou

Há os que perderam como Aldo Rebelo, que até deixou o partido, mas há no PSB que venceu com a filiação de Joaquim Barbosa. Casos do seu presidente, Carlos Siqueira, e do deputado Júlio Delgado (MG).

IDP em alta

O IDP, fundado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi faculdade de Direito com maior número de aprovados no Exame da Ordem, o oitavo em todo o País.

Neri da Silveira

Há dias, Edson Fachin citou como “saudoso” o ministro Neri da Silveira, um dos mais admirados da história do STF. Dias Toffoli reagiu: “Não, ele está vivo”. Fachin pediu mil desculpas, constrangido. Aos 85 anos, Neri mora em Porto Alegre. Foi sucedido pelo ministro Gilmar Mendes.

Em campanha

Cresce a adesão à candidatura do deputado Laércio Oliveira (PP) à presidência da Confederação Nacional do Comércio (CNC), entidade presidida por Antonio da Oliveira Santos há inacreditáveis 36 anos.

Já era

Sem alarde, porque todos pareciam obcecados pelas idas e vindas do Supremo Tribunal federal, caduca nesta segunda-feira (23) a medida provisória que altera pontos da reforma trabalhista.

Apenas

Agora são “apenas” 24 os pré-candidatos a presidente.

PSDB expulsa pedófilo

A situação vai de mal a pior em Bariri, no interior de São Paulo. Ex-prefeito e seu vice foram barrados na Lei da Ficha Limpa após as eleições de 2016. Assumiu o presidente da Câmara, Paulo Henrique Barros de Araújo, que desde então já acumula dois processos por improbidade administrativa.

Preventiva

No sábado, a Justiça decretou a prisão preventiva de Araújo, após agentes da Polícia Militar o encontrarem tentando se esconder no meio do mato. Ele havia raptado uma menina de 8 anos e se dirigido a uma área de mata, onde seu carro ficou preso em um buraco, a criança fugiu e conseguiu pedir socorro. O PSDB informou que Araújo foi desligado de forma sumária do partido e pede punição severa.

Tempos perigosos

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), participou de um evento no Recife com uma fala muito perigosa. Pediu a executivos que anunciem em veículos de comunicação e patrocinem projetos e produtos de entidades que defendam bandeiras liberais. Para Marchezan, “eles”, turma onde se inclui, são “responsáveis pelo que chega à cabeça do brasileiro”. A seleção que o prefeito pretende com sua censura é, segunda ele, para evitar gastos com “comunistas”, caminho já adotado em tempos sombrios do país.

Sucesso entre jovens

Jair Bolsonaro cercado por alunos do Colégio Militar, recebendo inúmeros pedidos de selfies, depois da cerimônia do Dia do Exército. Bolsonaro ganha ares de astro pop também entre os jovens.

Nuvens negras

As projeções fiscais do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que constam em um anexo do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), enviado há dias ao Congresso, revelam que, se não houver reforma na Previdência, o déficit do RGPS alcançará nada menos que R$ 8,5 trilhões em 2060. O valor seria equivalente a 11,4% do PIB. O déficit projetado para o ano que vem é de R$ 214,7 bilhões ou 2,81% do PIB.

Mais um

O ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PP), além de denunciar a PGR que Aécio Neves tentou alterar o curso da Lava Jato tentando nomear um delegado da PF, também afirma que sofreu pressões de Renan Calheiros (PMDB), quando na presidência do Senado. O senador se defende garantindo que Serraglio foi nomeado por Eduardo Cunha.

Três na cadeia

José Dirceu tem 10 dias para apresentar um último recurso ao TRF-4, enquanto Sérgio Moro apronta a caneta que o levará de volta a prisão (30 anos). Antonio Palocci não consegue habeas corpus, permanece preso e sua delação anda devagar. E o ex-presidente Lula acaba de debutar numa cela da PF de Curitiba. Eram os três poderosos do primeiro mandato de Lula e poderão acabar se reencontrando no Benfica.

Agora, livro

Ainda José Dirceu: ele escreveu na cadeia com letra miúda, de próprio punho, quase 700 páginas que poderão se transformar em cerca de 500 páginas de seu livro de memórias, que ele espera lançar em junho. Mais: ele acha que sairá da cadeia depois de uns sete anos, quando estiver com 80 anos. Título do livro: “Minha Vida”.

Tudo de propósito

O pronunciamento do presidente Michel Temer, no dia 21, feriado de Tiradentes e aniversário de Brasília foi planejado pelo marqueteiro Elsinho Mouco. Nada de citar diretamente as denúncias. O que Mouco na verdade, queria era fazer um paralelo entre Tiradentes e Temer, teriam sido acusados injustamente por tentar defender o Brasil.

Aos detalhes

Em reunião feita entre Joaquim Barbosa, Rodrigo Rollemberg, Paulo Câmara, Márcio França e Carlos Siqueira, ficou definido que será montada uma assessoria mínima para Joaquim Barbosa, independentemente de sua candidatura ou não ao Planalto. Mais: na reunião, o ex-ministro do Supremo se demonstrou favorável ao voto distrital. Novas reuniões já foram agendadas.

No ar

Demóstenes Torres, ex-senador e procurador em Goiânia, tem um quadro diário no programa Fala Goiás, onde responder perguntas e explica questões jurídicas em um minuto e meio. Vai ao ar de segunda a sexta e se chama Papo Legal com Demóstenes. Está tentando recuperar a imagem e será candidato ao Senado pelo PTB de Goiás.

Novo caminho

A defesa de Joesley Batista prepara um documento para tentar convencer ministros do STF a não anularem o acordo de delação dos executivos da JBS. Já sabem que Raquel Dodge não deverá revisar seu posicionamento. E tentarão defender que o valor da delação é dado pela eficiência de provas. Entregarão, então, todo o material entregue dado a PGR, mais os inquéritos abertos por conta dessas informações.

Nova série

Emílio de Mello, o Henrique da novela O outro lado do paraíso, vai dirigir o curta 3×4 de Isadora Cecatto e Natasha Sierra. É sobre uma mulher que quer tirar férias dela mesmo. A ideia é que o curta possa ser transformado em série de TV.

Frases

“Eu deveria usar óculos escuros.”

Michel Temer

“Não combatem corrupção, apenas anestesiam a Nação!”

Requião