Trabalho conjunto para captar turistas

“Iguassu. Poderoso por Natureza”; “Iguassu. Powered by Nature”, em inglês; e “Iguassu. Poderoso por Naturaleza”, em espanhol esta deverá ser a marca de promoção conjunta do turismo de Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazu (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai), cujos procedimentos estão sendo discutidos há oito meses por profissionais da hotelaria, atrativos turísticos e entidades dos três destinos.

O projeto, denominado “Visão Iguassu”, busca atrair mais viajantes nacionais e internacionais através de um planejamento estratégico com ações de médio e longo prazos. O trabalho conta com o apoio de consultorias internacionais especializadas em planos de marketing de destinos, levantamento de melhores práticas no setor de turismo e branding.

O conceito da marca leva em conta elementos como água, sustentabilidade, aventura, diversidade cultural vivendo em harmonia. Nessa fase do projeto, foram estabelecidas metas para o Destino até 2028. Entre elas, aumentar o número de visitantes em 25%; que os visitantes internacionais representem de 30 a 50% dos visitantes regionais (Brasil, Argentina e Paraguai); e, ampliar para mais dois dias o tempo de permanência do turista. Atualmente, os brasileiros permanecem, em média, três dias, enquanto os estrangeiros ficam dois dias na região.