Tottenham vence e garante vaga na Liga dos Campeões; Chelsea empata e se complica

O Tottenham garantiu vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada nesta quarta-feira ao vencer o Newcastle por 1 a 0 e contar com um tropeço do Chelsea, que empatou por 1 a 1 com o Huddersfield, em casa.

A uma rodada do término do Campeonato Inglês, o Tottenham assumiu a terceira colocação na tabela com 74 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Chelsea, que tem 70 pontos. O Liverpool aparece entre os dois times, com 72, e deixa ainda a equipe do brasileiro Willian com chance de alcançar um lugar no principal torneio de clubes da Europa.

A vitória do Tottenham veio com um gol aos cinco minutos do segundo tempo. Heung-Min Son avançou pela direita e tocou para Harry Kane na entrada da área. O craque da equipe bateu colocado no ângulo esquerdo do goleiro e abriu o placar.

CHELSEA SE COMPLICA – O Chelsea se complicou na briga pela Liga dos Campeões e quem comemorou o empate como se fosse título foi o Huddersfield, pois com o resultado se livrou do rebaixamento. De quebra, praticamente sacramentou a queda do Swansea.

O time foi a 37 pontos e não pode mais ser alcançado pelos que brigam contra a degola. O Swansea, que abre a zona de rebaixamento com 33 pontos, ainda tem a possibilidade de alcançar a pontuação do Southampton, mas precisa tirar uma diferença de 11 gols de saldo.

O Huddersfield saiu na frente do placar aos cinco minutos do segundo tempo. O brasileiro Willian perdeu a bola na intermediária e possibilitou o contra-ataque do adversário. Depoitre arrancou livre, dividiu com o goleiro e depois tocou para as redes.

O Chelsea buscou o empate aos 17, em um lance de sorte. Após cruzamento da direita, a zaga do Huddersfield tentou cortar, mas a bola bateu na cabeça de Fàbregas e entrou. O time anfitrião então foi com tudo para cima, passou a cruzar as bolas na área e não conseguiu a virada. Após o apito final, houve grande festa dos visitantes e dos poucos torcedores que estiveram no estádio.

MANCHESTER CITY RUMO AOS CEM – Campeão antecipado da competição, o Manchester City venceu o Brighton & Hove Albion por 3 a 1, em casa, e foi a 97 pontos na tabela, com 20 a mais do que o Manchester United, o segundo colocado.

A vitória contou com dois gols brasileiros. O lateral-direito Danilo abriu o marcador e o volante Fernandinho deu números finais. O português Bernardo Silva fez o outro e Leonardo Ulloa descontou.

Ainda nesta quarta-feira, o Arsenal perdeu por 3 a 1 para o Leicester, fora de casa, e permaneceu na sexta colocação, com 60 pontos, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. O Leicester é o nono colocado, com 47 pontos, e chegou à vitória com gols de Iheanacho, Vardy e Mahrez. Aubameyang descontou.

Ainda falta uma partida adiada do Inglês antes da rodada final. O Manchester United, que é o atual vice-líder com 77 pontos, visita nesta quinta-feira o West Ham, que ocupa o 15º lugar, com 38 pontos. A competição termina no domingo, com todos os jogos marcados para acontecer, às 11h (de Brasília).

Confira todos os jogos da 38ª rodada do Inglês:

Burnley x Bournemouth

Crystal Palace x West Bromwich Albion

Huddersfield Town x Arsenal

Liverpool x Brighton & Hove Albion

Manchester United x Watford

Newcastle United x Chelsea

Southampton x Manchester City

Swansea City x Stoke City

Tottenham Hotspur x Leicester City

West Ham United x Everton