Toma posse novo secretário de Esporte e Turismo do Paraná

O empresário e comunicador João Barbiero assumiu nesta sexta-feira (11) a Secretaria de Estado de Esporte e Turismo do Paraná. A posse ao novo secretário foi dada pela governadora Cida Borghetti, em cerimônia realizada na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (Acipg).

A governadora afirmou que Barbiero tem experiência e é capacitado para a nova função. “Tenho certeza do sucesso que ele alcançará nesta secretaria, pois tem o perfil e o entusiasmo que desejamos para essas áreas, dinâmicas e estratégicas, que movimentam a economia, gerando emprego e renda, e propiciam qualidade de vida aos paranaenses”, disse Cida.

Ela lembrou, também, que a posse do novo secretário aconteceu em Ponta Grossa em alinhamento com a política do Governo do Estado de descentralizar cada vez mais suas ações. “Ao trazer nossas reuniões e promover agendas nos municípios, ficamos mais perto da população. E quando mantemos o diálogo com todos os setores, a possibilidade de acertar é muito maior”, disse Cida.

DEDICAÇÃO – João Barbiero afirmou que se dedicará inteiramente à função. “É um momento muito importante em minha vida, assumir essa pasta que trata de assuntos tão relevantes e vitais para o desenvolvimento do Paraná. Minha intenção é, independente do período em que estivermos à frente da secretaria, plantar sementes que possam ser colhidas no futuro”, disse ele. “Conto com o apoio e a participação ativa da comunidade esportiva e do turismo para que, juntos, possamos construir uma gestão que atenda as necessidades e expectativas da população”, afirmou.