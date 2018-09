por Marcelo Toniolo*

O futuro está à nossa porta quando o assunto é automação bancária e pagamentos eletrônicos. Para se ter ideia dos avanços dos últimos anos, basta dar uma espiada nos números mais recentes da Febraban: de acordo com a 26ª edição da Pesquisa de Tecnologia Bancária, em 2017 foram realizadas 25,6 bilhões de transações por meio de canais móveis, alta de 38% em relação a 2016. A participação do mobile no total das transações bancárias cresceu 3,5 vezes desde 2011 – ou seja, se tornou o meio de acesso preferido dos brasileiros.

As transações por internet banking não deixaram de crescer, mas foram bastante tímidas frente à plataforma móvel. Ainda de acordo com a Febraban, foram realizadas 15,8 bilhões de transações por este canal, um avanço de 2%. Já o número de transações com movimentação financeira aumentou 6%, de 3,4 bilhões, em 2016, para 3,6 bilhões em 2017.

Juntos, mobile e internet banking contabilizaram 5,3 bilhões de operações com movimentação financeira em 2017. Além disso, os dois canais acumularam 58% de participação no total das operações (com ou sem movimentação financeira) no ano passado.

(*) Marcelo Toniolo é Diretor de Riscos Corporativos e Compliance do PayPal Brasil

