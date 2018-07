O técnico Tite confirmou nesta quinta-feira o retorno do lateral-esquerdo Marcelo à formação titular da seleção brasileira para a partida com a Bélgica, nesta sexta-feira, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Recuperado de um espasmo na coluna, o jogador do Real Madrid reassume a posição, que foi ocupada por Filipe Luís contra o México e em grande parte da partida com a Sérvia.

Marcelo sentiu o problema no começo da partida com a Sérvia, não enfrentou o México e agora, contra a Bélgica, será titular novamente. “Conversei com o Marcelo e o Filipe Luís. Marcelo saiu por um problema clínico, não voltou por um problema físico no segundo jogo. Filipe Luís jogou muito nos dois jogos, competem bem os dois. E por critério, volta o Marcelo. No lugar do Casemiro, joga o Fernandinho”, afirmou Tite, ao citar a outra alteração.

O treinador brasileiro explicou que pela qualidade da seleção belga, a partida em Kazan será de alto nível técnico. “O poder criativo da Bélgica é muito forte, com qualidade. Será um grande jogo, duas equipes que primam por um futebol bonito, cada uma com suas características. A Bélgica tem valores individuais, um grande técnico”, afirmou Tite sobre o adversário, que teve a melhor campanha da primeira fase da Copa.

Tite afirmou que nesta parte final da Copa do Mundo o maior desafio não é tanto a preparação técnica, mas sim a parte psicológica. “A virtude de uma grande equipe é ser mentalmente forte e ter equilíbrio. Se me perguntarem qual é o maior desafio de um Mundial, direi que a capacidade mental. As pressões são impressionantes, extraordinárias e proliferam para a sua família”, comentou.