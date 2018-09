Prestes a completar 45 anos de atividade, a Lacticínios Tirol promove uma disruptura em seus processos e apresenta ao mercado sua nova proposta de marca e posicionamento, total reformulação em suas embalagens e investimentos em novas unidades.

Tudo começou com um estudo para identificar por que a empresa não conseguia atingir uma categoria diferenciada de consumidor, formada por mulheres, mães, inseridas no mercado de trabalho, com pouco tempo para gastar na gôndola do supermercado e que devem ser impactadas rapidamente no ponto de venda. “Chegamos à conclusão de que a qualidade incomparável de nossos produtos não era refletida pelas embalagens”, explica a gerente de Marketing da Tirol, Giocéli Escorsin.

A partir desta constatação, foi iniciado um projeto de pesquisa para identificar o que esta nova persona, uma dona de casa moderna, gostaria de enxergar nas embalagens. Com o apoio de seus parceiros dos setores de comunicação e design (Fullgaz Comunicação) e pesquisa (Brain Bureau de Inteligência Corporativa), a empresa deu início à reformulação de seu slogan, que migrou de A marca do sabor para Confiança que vem do leite. A grande diretriz é estender a confiança que o consumidor nutre pelo leite Tirol ao seu vasto portfólio de mais de 200 produtos.

Momento de mudança

O ano de 2018 será lembrado pela companhia como um divisor de águas. “Estamos levando ao consumidor e ao varejista de forma mais transparente nossos diferenciais de confiança, qualidade e segurança alimentar, no maior projeto de comunicação já executado pela Tirol”, fala Giocéli. “Com esforços das áreas de trade, comercial, marketing e logística, somados a futuras ações como mudanças de personagem e lançamentos de linha voltada ao público kids, esta é a aposta da companhia para seguir inovando, surpreendendo e cativando o consumidor”, acrescenta.

“O trabalho teve como foco ampliar a visibilidade da marca no ponto de venda, fazendo com que as embalagens façam jus à qualidade ímpar dos produtos Tirol”, afirma Elan Correia, Diretor de Negócios da Fullgaz Comunicação, agência parceira da Tirol há oito anos.

Isso inclui o rebranding da marca Tirol, de todas as suas embalagens, identidade visual e campanhas de comunicação na grande mídia de massa (iniciando no segundo semestre). “Até então muito atrelada ao seu município de origem, Treze Tílias/SC, a marca precisava eliminar elementos regionais para buscar o crescimento em nível nacional”, explica Marcelo Schramm designer da Fullgaz Comunicação. “Esse pensamento também foi aplicado no redesenho das embalagens, com layout mais moderno e cosmopolita, facilitando a abertura de novos canais de venda”, adiciona.

Uma das líderes nacionais na categoria de leite UHT (com crescimento regular de dois dígitos ao ano), a Tirol quer com este projeto igualar em 3 anos o volume de vendas, ficando com 50% do volume movimentado proveniente da venda de leite e os 50% restantes da venda de derivados – entre as linhas de queijo, iogurte, achocolatado, creme de leite, requeijão, leite condensado, manteiga, leite em pó, cream cheese, creme de ricota, iogurte grego, iogurte natural, iogurte zero açúcar, doce de leite, nata, iogurte bicamadas, iogurte zero lactose, petit suisse e fermentados.

“Este processo de refresh permitirá levar ainda mais valor ao nosso público, que acompanha a marca há mais de 40 anos; mas também atingir um nicho com quem a Tirol ainda não conversava”, resume Giocéli.

Novas unidades produtivas à vista

Ainda em 2018, a empresa abriu definitivamente as portas de sua nova fábrica instalada em Pinhalzinho (SC). Com área construída de 23 mil m² (em área total de 410 mil m²) e fruto de um investimento de R$ 120 milhões, a nova estrutura tem como objetivo inicial atender a produção de leite condensado (até então terceirizado), além de suprir a necessidade da empresa de contar com um parque fabril novo e mais moderno, com flexibilidade para assumir a produção de mais itens da marca Tirol.

A nova fábrica iniciou o funcionamento produzindo aproximadamente 130 toneladas ao dia de leite condensado (com distribuição para todo o país), e passará em seguida à elaboração de todas as versões de leite em pó, que migrarão de Treze Tílias (Linha Caçador) para a recém-inaugurada unidade.

Com capacidade de produção de 2 milhões de litros de leite por dia em suas unidades, a Tirol conta com fábricas terceirizadas no Paraná e em Goiás, mas tem entre as metas a inauguração de mais uma unidade própria no Paraná nos próximos anos, com capacidade inicial de 500 mil litros por dia.

“O planejamento estratégico da Tirol tem como meta não depender apenas do commoditie leite. Ou seja, ampliar o leque do consumidor para que ele adquira mais produtos do nosso mix. A expectativa é concluir 2018 registrando crescimento até 2% maior que fechamos o ano passado, com a linha de derivados representando 40% de nosso faturamento”, conclui a gerente de marketing da companhia.

O projeto consolida um ano positivo para a empresa, posicionada entre as quatro marcas mais vendidas do país (de acordo com 19ª edição da Pesquisa Líderes de Vendas, realizada pela Nielsen com exclusividade para a revista SuperHiper), entre as 40 marcas do Brasil mais escolhidas pelos consumidores (de acordo com o ranking Brasil do Brand Footprint) e uma das líderes da Região Sul nas categorias perecíveis lácteos (requeijão, manteiga e iogurte), mercearia doce (leite condensado) e matinais (achocolatado líquido e leite em pó) na 46ª Pesquisa de Reconhecimento de Marcas, realizada pela revista Supermercado Moderno.