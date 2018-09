A TIM reabre hoje uma de suas lojas do Shopping Palladium, em Curitiba, com mudanças no atendimento, na estrutura, no merchandising e no design, alinhadas com o novo posicionamento da marca. Com mais atrativos para os clientes, o espaço oferece experiências e interatividade com os produtos e serviços da operadora.

Dentro da loja, os clientes poderão ainda experimentar serviços da TIM como o TIM music by Deezer, TIM Banca Virtual e o app de autoatendimento MEU TIM, que estará em um espaço exclusivo para que os consumidores entendam como agilizar suas demandas utilizando a solução. A reabertura da loja com esse novo conceito marca também a entrada de acessórios para celular como fones de ouvido, capas e carregadores: tudo para que os clientes tenham uma experiência mais completa da marca, líder em cobertura 4G no Brasil.