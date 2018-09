O humorista Thiago Ventura vem à Curitiba especialmente para a gravação do DVD de seu novo show solo “Só Agradece”. Realizado em duas únicas apresentações no Teatro Positivo, dia 21 de setembro, o show, que tem mais de uma hora de duração, promete muita interação com a plateia e gargalhadas.

Neste segundo show solo, inédito na capital paranaense, Thiago Ventura faz piadas e conta histórias engraçadas sobre os seus últimos anos como comediante de stand up. Do início da carreira até a recente turnê, além de momentos da vida pessoal e viagens internacionais, sempre com seu inconfundível estilo da quebrada.

“Será uma honra gravar este DVD em Curitiba, uma das cidades onde fiz mais shows e que sempre me acolheu tão bem”, afirma o humorista.

Administrador de empresas e ex-bancário, Thiago Ventura se dedica à comédia stand up desde 2010. Desde maio de 2016 está em cartaz em São Paulo no Teatro Shopping Frei Caneca com o show solo “Isso é tudo que eu tenho” (show que gerou um DVD homônimo) e agora com novo show “Só Agradece”, Ventura é fenômeno de público e crítica por onde passa, já participou dos maiores festivais de comédia do Brasil. Faz parte do elenco dos grupos: 4 Amigos, Comédia ao Vivo e a Culpa é do Cabral, em 2017 e 2018 fez turnê internacional no Japão, Estados Unidos e Europa (Lisboa, Dublin, Galway, Amsterdã, Bruxelas, Londres e Paris).

O show “Só agradece” será no grande auditório do Teatro Positivo, na sexta-feira 21 de setembro, com início às 21h e com sessão extra 23h. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos no site do Disk Ingressos.

SERVIÇO

Dia: sexta-feira, 21 de setembro

Horários: 21h e 23h

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório – R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300

Ingressos: www.diskingressos.com.br