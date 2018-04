The Soft Hardening

Este título é uma homenagem à origem geográfica do processo por que passa o Brasil. É conhecido o poema de Brecht que alude a sucessivas prisões de uma gente a que ele não pertencia e com a qual não se importava, mas um dia a polícia bateu à sua porta, era tarde. Como ele não se importara com ninguém; ninguém se importou com ele também. A característica do soft hardening, descrita por este poema, é justamente a de ser progressivo, aparentemente dentro da ordem legal, alegadamente em defesa dela e, quando já desfigurada, ela adquire a aparência de normalidade.

O ponto a que chegamos do soft hardening não é o final, esperem para ver. Mas tudo começou com a alegação de que “primeiro, tiramos a Dilma, depois os outros”. A corrupção era o motivo para tirar a Dilma e os outros que, pelo andar da carruagem, não serão tirados, salvo algum escolhido para sustentar a imagem pública da bandeira moralista – e tautológica, caso contrário não seria lei – de que “a lei é para todos”.

Entretanto, engana-se quem pensa que a bandeira do combate à corrupção é um raio em céu azul, uma repentina tomada de consciência da população brasileira do mar de lama que ameaçava inundar as impolutas instituições da república. Diversos eventos convergiram para gerar uma comoção social cujo combustível é a sensibilidade à corrupção, não por acaso, mas por efeito de coordenação desde o império do Norte.

Citemos alguns exemplos desses eventos: 1) em junho de 2013, diante da ineficácia da repressão à explosão de revolta popular nas manifestações convocada pelo MPL em torno da questão dos transportes urbanos, iniciada em 06/06/13, a imprensa corporativa substitui a abordagem de repercutir a versão governista (disfarçada de jornalismo) pela da luta contra a corrupção, pautando os manifestantes com a bandeira contra a PEC 37, a partir de 15/06/13; 2) em 18/12/14 a Assembleia Geral da ONU adota uma resolução de combate à corrupção, da qual o Brasil se torna signatário; 3) em reunião da OCDE, realizada em Paris, em 2014, os EUA decidem ampliar a equipe de combate à corrupção no Brasil, através do Departamento de Justiça, política alinhada com a diretriz do Departamento de Estado daquele país, segundo o qual, a corrupção é o principal entrave ao desenvolvimento da democracia na américa Latina (pausa para gargalhar), como se a corrupção não fosse uma prática regular nos EUA, só ignorada pelos brasileiros que passam férias em Miami; 4) realização de seminários com funcionários do aparato jurídico brasileiro, aqui e nos EUA, para prepará-los para o combate à corrupção; 5) por fim, não dos eventos, mas dessa breve lista, intercâmbio de informações sensíveis à soberania e aos interesses estratégicos do Brasil entre procuradores e policiais brasileiros com seus colegas estadunidenses, inclusive fora do controle da AGU e do Itamarati. Vale lembrar que os EUA punem com prisão funcionário público que forneça informação sensível aos interesses daquele país para outros governos, mas aqui eles são tratados como heróis na cruzada do bem contra o mal.

O efeito visado e conquistado por este processo moralista, nada moralizante, é capturar a agenda política pelo combate à corrupção, com a alegada urgência de passar a limpo o país, o que, segundo o TRF4, em resposta à representação do PT contra o juiz Moro, requer medidas excepcionais, eufemismo para fora da lei. Com a agenda política capturada pelo combate à corrupção, mantém-se o funcionamento das instituições em suspenso, vale dizer, em Estado de exceção. Um judiciário fora da lei, legitimado por uma opinião pública manipulada e apoiado pelas forças armadas, tem as mãos livres para todo arbítrio em nome do combate à corrupção e legitima as ações de violência contra aqueles que insistem na agenda dos direitos e da soberania popular.

Por tudo isso, o soft hardening ainda não produziu todos os efeitos deletérios nele implícitos. Interrompê-lo é o desafio, antes que adquira a aparência de normalidade e a polícia bata à sua porta.

* Professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da FFC/UNESP/Marília.