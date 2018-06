The Palm Beaches para brasileiros

Para orientar brasileiros que pretendem viajar àqueles destinos da Flórida, Estados Unidos, neste segundo semestre, o Discover The Palm Beaches, organização oficial de promoção de turismo das 39 cidades e vilas conhecidas como The Palm Beaches, preparou uma agenda de eventos da região, dotada de mais de 75 quilômetros de praia.

Já em julho, por exemplo, de 12 a 15 e de 19 a 22, haverá o Shakespear by the Sea, no Seabreeze Amphitheater, Jupiter, com a peça Antony e Cleopatra. A plateia deve levar seus próprios bancos ou cadeiras e cestas de piquenique.

Todos os sábados, até 28 de julho, o Delray Beach Summer GreenMarket reúne produtos ‘farm-to-fork’ (da fazenda ao garfo, em tradução livre); de terça a sábado, em West Palm Beach, serão realizados tours a pé, nos quais os participantes terão a oportunidade de encontrar com chefs, provar iguarias, aprender sobre gastronomia e ouvir histórias do bastidores do setor.

De 1º a 7 de agosto, será desenvolvida a Dine Out Downtown Delray Restaurant Week, na qual os restaurantes oferecerão almoço com menu fixo por 20 dólares e jantares a 40 dólares. Durante todo setembro, os melhores restaurantes de diversas cidades do Condado oferecerão um conjunto de três pratos por preços fixos em alguns dos restaurantes mais estrelados da área.

Para 8 de setembro, em Boca Raton, está programado o Brazilian Beat, com música e dança para celebrar mais um aniversário da Independência. Terá samba, capoeira, bateria, gastronomia e coquetéis com receitas brasileiras. Uma das atrações será o cantor e compositor Diogo Nogueira. O evento é gratuito.