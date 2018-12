A Tetra Pak, empresa global de soluções para processamento e envase de alimentos, inicia projeto de realidade aumentada em suas embalagens. Os mercados do Brasil e dos Estados Unidos são os primeiros a adotar a tecnologia que visa estabelecer novos canais de interação com os consumidores e, de forma lúdica, esclarecer sobre a tecnologia contida nas embalagens cartonadas. Aqui, a partir deste mês, a novidade poderá ser conferida nas caixinhas de suco das marcas Maratá e Tial.

O projeto dá continuidade à campanha “Não é mito, é tecnologia”, criada pela Heads Propaganda com o objetivo de esclarecer, por meio das embalagens, como é possível conservar bebidas e alimentos, sem colocar na geladeira ou usar conservantes.

Para vivenciar a experiência do novo projeto, o consumidor deve baixar o aplicativo “Tetra Pak – Mitos”, desenvolvido pela ROAR para as plataformas iOS e Android. Para baixá-lo, o usuário pode ler o Qrcode da embalagem, utilizando a câmera do celular ou digitar “Tetra Pak – Mitos” na Apple Store ou Google Play. Em seguida, é preciso scanear a lateral da embalagens por meio do app para dar início à animação. São personagens mitológicos como dragões e sereias projetados como se estivessem saindo da embalagem para dar acesso, de forma divertida, a parte interna da caixinha. Imagens de frutas são visualizadas neste momento junto a botões interativos que levam para conteúdos de diferentes canais digitais da empresa, todos para reforçar a proteção alimentar oferecida pelas embalagens, fabricadas para impedir a entrada de oxigênio, luz e umidade, o que permite a preservação do sabor, da qualidade e dos nutrientes das bebidas.

“Em pesquisas que realizamos no mundo todo sobre tendências e perfis de consumo, identificamos o potencial das embalagens como vetor de comunicação. Para transformar as tendências em projetos, buscamos suportar nossos clientes para aderirem à inovação em suas linhas. As animações que serão projetadas em realidade aumentada chamam atenção e conseguem criar uma experiência diferenciada e informativa para os consumidores. Esta é a primeira de outras iniciativas focadas em digitalização que temos em nossos projetos”, ressalta Vivian Leite, diretora de Marketing da Tetra Pak Brasil.

“O projeto de realidade aumentada vem de encontro com toda a nova comunicação que adotamos este ano para o nosso portfólio desenvolvida com o apoio da Tetra Pak. Agregar esta tecnologia aos nossos produtos é mais uma frente para consolidar nosso compromisso em trazer opções de qualidade e inovadoras ao consumidor”, reforça Victor Wanderley, diretor da marca Sucos Tial.

Conteúdo integrado à tecnologia

Entre as informações presentes nas embalagens digitalizadas da campanha Não é mito – é tecnologia, a Tetra Pak destaca as seis camadas de proteção da caixinha, formadas por plástico, papel e alumínio. Responsáveis por preservar o alimento, elas impedem a entrada de oxigênio, luz e umidade e permitem preservar o sabor, a qualidade e os nutrientes dos produtos mesmo sem refrigeração. Os consumidores também poderão conhecer a importância do envase asséptico, realizado sem contato manual ou com o meio externo, o que permite que os alimentos fiquem livres de microrganismos.