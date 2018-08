Você sabe como anda o seu nível de estresse? Para saber, o Portal do Programa Escute o Seu Coração oferece um teste com dez perguntas que avalia se o nível de estresse na sua rotina está acima do recomendável.

O teste pode ser feito neste link e, além do resultado, o portal sugere dicas para lidar com as pressões do dia a dia. O objetivo é oferecer mais uma ferramenta no portal do Programa Escute o Seu Coração para auxiliar as pessoas a detectarem fatores que podem comprometer a saúde e incentivar a prevenção das doenças do sistema cardiocirculatório.

O estresse está entre os fatores de risco que podem levar a doenças associadas aos ataques cardíacos (infartos) e aos derrames cerebrais (os AVCs – acidentes vasculares cerebrais).

Isso acontece porque o estresse é uma resposta física e mental que coloca o corpo em alerta por causa de algum fator externo, com a liberação de hormônios e aumento de pressão e batimentos cardíacos. Mas se essa condição passa a ser permanente, passa a ser prejudicial ao organismo.

O conjunto das perguntas do teste compõe uma escala que mede o grau no qual as pessoas percebem as situações como estressantes, chamada de PSS (Perceived Stress Scale – Escala de Estresse Percebido), que pode ser usada em diversos grupos etários. Os itens das questões foram elaborados cientificamente para verificar o quão imprevisível, incontrolável e sobrecarregada a pessoa que responde ao teste avalia suas vidas.

Além do teste de estresse, o portal, que foi lançado em maio pela Secretaria Municipal da Saúde, oferece também testes de autocuidado sobre alimentação saudável, atividade física, IMC (índice de massa corporal) e de tabagismo, todos com orientações para adoção de hábitos mais saudáveis em cada área.

O programa

O Escute o seu Coração é um programa da Prefeitura que pretende cuidar do coração dos curitibanos, estimulando estilos de vida saudáveis, a promoção da saúde e a prevenção de doenças cardiovasculares.

O programa tem um portal, o www.curitiba.pr.gov.br/escuteseucoracao, em que os visitantes podem testar comportamentos e identificar o que precisa ou não ser mudado e informar-se sobre um estilo de vida mais saudável.

OS 10 MANDAMENTOS DO CORAÇÃO SAUDÁVEL

1. Evite o cigarro

2. Controle seu peso

3. Faça atividade física regularmente

4. Cuide da pressão arterial

5. Escolha bem seus alimentos

6. Controle seu colesterol

7. Reduza o estresse do dia a dia

8. Saiba se é diabético

9. Mantenha rotinas de lazer

10. Consulte o médico periodicamente