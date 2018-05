Terry Gilliam sofre AVC e deve ser ausência no Festival de Cannes

O cineasta Terry Gilliam, de 77 anos, sofreu um acidente vascular cerebral e foi hospitalizado neste final de semana em Londres. Sendo assim, o diretor é desfalque certo no Festival de Cannes, que começou nesta terça-feira, 8. Segundo informações da família, Gilliam passa bem e está fora de perigo.

Ainda não se sabe, no entanto, se o novo filme de Terry Gilliam, sobre Don Quixote, poderá ser exibido no festival. Na última segunda-feira, 7, um tribunal de Paris ouviu uma ação civil pedindo o cancelamento da exibição. O pedido foi feito pelo produtor português Paulo Branco que afirma deter os direitos de The Man Who Killed Don Quixote (ainda sem título em português). A corte informou que a decisão só será tomada nesta quarta-feira, 9.

Terry Gilliam dirigiu filmes como Os Bandidos do Tempo (1981), Brazil: O Filme (1985) e Os Doze Macacos (1995). Jonathan Pryce, Adam Driver e Olga Kurylenko integram o elenco de The Man Who Killed Don Quixote.

Projeto antigo

Este episódio judicial prolonga um pouco mais a “maldição” que atinge há quase duas décadas The Man Who Killed Don Quixote. No ano 2000, Gilliam precisou interromper a filmagem de sua adaptação livre da célebre obra de Miguel de Cervantes, na época com Jean Rochefort, Johnny Depp e Vanessa Paradis, devido a uma série de infortúnios, como inundações no set de gravação e uma hérnia de disco sofrida pelo já falecido ator francês. Ele tentou reviver o projeto em várias ocasiões, mas se deparou com a falta de financiamento.