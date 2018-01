Terremoto de 8,2 graus atinge Alasca e gera alerta de tsunami

Um terremoto de 8,2 graus na escala Richter atingiu o Alasca, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (23), informou o Instituto Geológico do país. De acordo com a entidade, o tremor teve uma profundidade considerada rasa, com apenas 10 quilômetros, e ocorreu a 278km de Kodiak.

O movimento gerou um alerta de tsunami para toda a costa, especialmente, para o Golfo do Alasca. De acordo com a USGS, as cidades mais próximas são Chiniak, Anchorage, Eagle River, Knik-Fairview e Juneau. Ao todo, há pouco mais de 362 mil habitantes nessas localidades.

A notícia do terremoto foi dada através do boletim automático da USGS, já que as redes sociais da entidade não estão sendo atualizadas por conta do “shutdown” do governo norte-americano, que chegou ao fim na noite de ontem.

Ansa