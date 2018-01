Terremoto de 7 graus atinge Peru

Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu neste domingo (14) a região de Arequipa, no sul do Peru, e deixou ao menos um morto e mais de 60 feridos. Inicialmente a informação era de que havia dois mortos, mas o número foi corrigido. O tremor foi registrado às 4h18 (horário local, 7h18 de Brasília), a 42 km ao sudoeste de Acari, na costa sul do Peru, e a uma profundidade de 12 km, informou o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com a presidente do Conselho de Ministros, Mercedes Aráoz, a vítima fatal foi registrada na cidade de Arequipa. Entre as pessoas que sofreram ferimentos, 20 tiveram apenas escoriações leves.

O chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), Jorge Chávez, declarou à emissora RPP Noticias que os feridos foram registrados na província de Caravelí e em Nazca, da região vizinha de Ica. Em decorrência do tremor, a província de Nasca se encontra sem eletricidade e Ica também está parcialmente sem fornecimento.

O centro de alerta de tsunami, por sua vez, descartou a possibilidade de ondas gigantes na costa do Peru e do Chile, mas as autoridades estão monitorando a situação e o efeito das réplicas.