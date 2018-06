TENTAM SEPARAR AS CANDIDATURAS CIDA E BETO

Quem entende do riscado, como Fábio Campana, está avisando:

Beto Richa não está derrotado aprioristicamente, como “profetizam” alguns avaliadores temerários do nosso quadro eleitoral. Para Campana, e todos os que têm olhos para ver, muita água vai rolar, e Beto não deixou de estar na ponta da preferência para o Senado.

Mas será que as últimas denúncias de delatores, e o enrosco em que se envolveu seu ex-todo poderoso assessor Deonilson Roldo, às voltas com a Lava Jato, não terão consequências negativas para o ex-governador?

A possibilidade de esse quadro negativo ferir a candidatura do tucano existe. Por ora, apenas possibilidade, nada de concreto, o que só poderá ser melhor avaliado a partir de novas (e sérias) pesquisas de intenção de votos.

BETO LEONINO

Campana é dos que acreditam que esse leonino Beto Richa (nascido no dia de Santa Martha, 29 de julho, resistente lutadora por suas causas) tem lastro forte.

Esse lastro foi montado numa ampla exposição de quase oito anos de governo e como prefeito de Curitiba. Isso sem contar o legado do pai, José Richa, que ainda o bafeja.

VELHO SENADOR

Olhares mais perscrutadores da corrida ao Senado não aceitam o “decreto” de vitória de Roberto Requião. Isso não só por conta da alta notória rejeição que o velho senador tem no eleitorado, como também pela possibilidade de uma reviravolta a partir de exposição ampla dos muitos candidatos a senador.

FLÁVIO ARNS

Por exemplo: Flávio Arns, REDE, pode ser um enorme beneficiário da ampla aceitação que Marina Silva tem para presidente da República. E mais: Arns, não esqueçam, ficou conhecido por ‘comer pelas bordas’, quando se elegeu senador, anos 1990, derrotando o então “imbatível” Paulo Pimentel ex-governador e dono de veículos de comunicação.

Christiane Yared e Alex Canziani têm eleitorado forte. Devem igualmente ser considerados como competitivos.

“QUEREM SEPARAR OS DOIS”

Nesta quinta, 15, um diretor da Associação Comercial do Paraná (ACP) que pediu anonimato – “por motivos óbvios” – me dizia: “Olha o que estão fazendo, procuram dividir a aliança Cida-Beto Richa. Alguns, nessa faina, vão atrás até de Toni Garcia, a quem falta credibilidade política e empresarial”.

A tentativa de separar a dupla Beto-Cida não está tendo muito resultado. Pelo menos no comitê de Beto, na Rua Mateus Leme, onde convivem muito bem Marcello Cattani, que deverá ser o marqueteiro da campanha de Cida ao governo, e Deonilson Roldo, que foi dispensado pela governadora de expressivo cargo de diretor da COPEL.

DE COMO UM BOQUIRROTO FUSTIGOU DALTON

Há oito anos, quando os fariseus diziam que Dalton Trevisan rondava o limiar da vida – logo ele, sem um pneu furado –, o fulano de tal fez das suas. Escalado para escrever uma crítica do livro ‘Desgracida’ em revista literária, esta sim finada, fez o que sabe fazer toda peçonha sem caráter: sibilou em doze tons.

O RASTRO INDELÉVEL QUE O BODE DEIXA ATRÁS DE SI

O tal fulano se diz escritor. Se diz também professor e reitor que nunca foi. É desses acadêmicos que saem dizendo por aí: ‘minha vida é minha biblioteca’. Bem a medida do rastro indelével que o bode deixa atrás de si. Assim caminha a mediocridade. Pois fulano de tal vaticinou: “Dalton, pois sim, é vampiro quando lhe convém. Em outros tempos cultivou vida literária intensa. Na década de 40, foi um dos centros periféricos da cultura nacional”. Centro periférico?

BARATINHA LEPROSA

Entenda-se a década de 40 do tal fulano por anos 40 – de 41 a 50, pois não. Dalton, então com 22 anos, desembarcou no II Congresso Brasileiro de Escritores, em Belo Horizonte, e pronto, fez-se mais rente que pão quente em saraus. Fulano de tal fala de si mesmo. Fala do personagem que ele é, baratinha leprosa dormitando no vão dos assoalhos. Roendo migalhas. Regurgitando.

AH, O ESPOCAR DOS FLASHES

Há então, e o artigo diz, um vão no espaço-tempo de duas décadas, mas o tal fulano o ignora. Lá está ele, lembrando que, aos 43, Dalton concedeu entrevista ao Jornal da Tarde e insistiu para que o repórter incluísse no texto o nome das duas filhas. Gostou também do espocar dos flashes e do resultado das fotos. “Puxa, não é que estou bacana aqui?”

RECLUSO POR CONVENIÊNCIA

Sugere então que, a partir do sucesso de ‘Essas Malditas Mulheres’, em 1982, Dalton torna-se um recluso conveniente. Tinha o vampiro 57 anos e, a essa altura, um faro infalível para o marketing. Pois J.D. Salinger não fizera o mesmo? Fulano de tal foi mais longe (e essa gente não tem limite mesmo): o escritor decidira afastar-se do mundano convívio literário para que pudesse fugir ao confronto direto de pessoas reais das quais servira-se e lambuzara-se ao construir personagens nada agradáveis. Fala do caso da professora mestranda, que lhe surrupiou a correspondência enviada ao amigo, fala de um certo Edu que lhe levou cheque em branco, e até poderia falar da dona que incorporou a Capitu de certo conto. Só não apontou, o tal fulano, o dedo do Judas a si mesmo.

Hiena papuda, hiena papuda. “No teu coração pesteado rondam os lobos da inveja. Na tua alma leprosa uivam os chacais da infâmia”. Vixe!

NOSTÁLGICO INCURÁVEL

Dureza mesmo é que o cara, ó Cara, vê em Dalton um nostálgico incurável, devoto da literatura “leve, lírica, erotizada, fiel aos pequenos nadas da vida”. Dickens não. Hugo não. Salinger não. Ora, ora fulano.

ÍNTIMO DO CAFÉ E DA BROA

Entranhas em fogo, o tal fulano compartilhou do café, da broa, da intimidade e do humor iconoclasta do escritor que é, foi e será o que ele jamais. Nos fundilhos. Leve? Pois não foram os livros de Dalton proibidos em escolas públicas contaminadas por um moralismo que compactua com o do fulano de tal obtuso?

PARA QUEM NÃO MERECE O TRAPO

Lírico? Nada contra o lirismo, mas não há lirismo em Dalton. Não quando o terceiro quirodáctilo rompe a fina proteção da calcinha orvalhada. Tá bom, é lírico. De-lírico. E nem demos pano a quem não merece o trapo. Se a comunidade literária (ei Teatro Paiol) dá voz a essa gente, dez pragas do Egito são pouco. Jornal literário? Rascunho do Inferno.

IAGO INVERTEBRADO

O tal ainda fez mais. Ao mesmo tempo em que aspergia o artigo com as insinuações do Iago invertebrado, fazia publicar um livro que a editora definiu como ‘romance de formação’. O tal, coberto de chaves de leitura, apresentava, suja e porcamente, o personagem Geraldo Trentini, calcado em Dalton – pois o T do sobrenome não é o mesmo?

COVIL DA CONFEITARIA

Aos olhos do safo jacu, o velho de mãos trêmulas e insinuosas amparava-se na fama para atrair a companhia de meninas tenras, broinha de fubá mimoso, ao covil da Confeitaria Schaffer.

ÀS CUSTAS DO REI

Há uma razão para o livro do tal fulano receber, em pouco tempo, a fina camada de poeira da indiferença. Coisa pior não existe para quem se julga homem das letras. Como é que é? Vida em meio aos livros? Que imagem desgastada. O risível no fulano de tal é que a devoção pelo convescote literário e não pelo trabalho dedicado, o tornou protagonista de constrangimentos que são Top Ten em qualquer rodinha dessa gente que põe o dedo indicador no lábio antes de enfiá-lo inteiro no nariz. Em uma dessas ocasiões, ele publicou as cartas que trocou com a sua primeira namorada (depois mulher), em edição às custas do rei. Acreditava, por certo, que um dia elas seriam consideradas os primeiros esforços de um procto-escritor destinado à eternidade. Traças, regozijai-vos!

P.S.: Ei fulano de tal, o roman à clef é por conta da casa.

‘MAIS CIDADE, MENOS ARQUITETURA’

Jaime Lerner, um do mais autênticos porta-vozes do Paraná, aparece cumprimentando Felipe II, Rei de Espanha, durante sessão de abertura do Congresso Mundial Mais Cidade, Menos Arquitetura, que se realiza em Madrid, com o ‘crème de la crème’ dos urbanistas do mundo todo.

Acompanhado da filha Ilana, Lerner está de partida para Tel-Aviv, onde visitará o neto Ben (filho de Ilana e Cláudio Hoffmann), que em Israel vive num kibutz, temporariamente.

NA NOITE DE 25

Lerner é uma das presenças garantidas na noite de diplomação do evento GRANDES PORTA-VOZES DO PARANÁ, dia 25 (segunda-feira), a partir de 19h40 min, na Sociedade Garibaldi, Setor Histórico de Curitiba.

Também na ocasião estarei lançando e autografando o volume 10 do meu livro “Vozes do Paraná, Retratos de Paranaenses”. A renda da noite de lançamento será, em parte, destinada às obras sociais e culturais do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

CANDIDATURAS (I):

OSMAR: “PRÓXIMO GOVERNO TERÁ DE ARRUMAR A CASA”

O pré-candidato ao governo Osmar Dias (PDT) participará de uma série de encontros com lideranças em sete municípios da região Norte Central do Estado, nesta sexta (15) e sábado (16).

Osmar vai a Maringá, onde se reúne com o prefeito Ulisses Maia, Mandaguaçu, Nova Esperança, Paranacity, Colorado, Centenário do Sul e Porecatu.

MUITO IMPOSTO

“A alta carga tributária do país tem prejudicado empresários e trabalhadores. O enfraquecimento da economia também afeta Maringá e municípios próximos, que sofrem com a queda nos níveis de industrialização naquela região. O ajuste fiscal promovido pelo governo do Estado, que na realidade foi um arrocho, contribuiu muito com esta crise, que provoca desemprego e diminui a oferta de vagas no mercado, principalmente para os jovens”, afirma Osmar. “Precisamos discutir e buscar um novo modelo para o Estado. Acredito que as cooperativas e o agronegócio podem contribuir ainda mais no desenvolvimento da região de Maringá e do Paraná.”

ARRUMAR A CASA

Segundo Osmar, o Estado precisa cortar despesas, já que a antecipação de repasses do ICMS, que iriam entrar nos cofres públicos no próximo ano e em 2020, vai deixar o próximo governo com menos dinheiro para investimentos e obras. “O governo atual antecipou repasses do ICMS para fechar as contas. Para isso, concedeu um deságio de 50%. Dos cerca de R$ 3,4 bilhões que o Estado tinha direito, entraram nos cofres públicos aproximadamente R$ 1,7 bilhão. O próximo governador terá de arrumar a casa para o Paraná voltar a crescer”, afirma Osmar.

SELO CELEBRA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA

Atenção filatelistas (acho que ainda existam em bom número no país): os Correios lançaram nesta quinta, 14, a emissão especial “Brasil na Copa do Mundo da FIFA – Rússia 2018”. A arte da peça foi criada por Daniel Effi e é composta por um bloco de dois selos. No da esquerda, há a imagem de um jogador que acabou de executar um chute e a trilha a ser percorrida pela Seleção Brasileira na Rússia para mais uma conquista, desde o ponto inicial, na cidade de Rostov on Don, passando por São Petersburgo e terminando em Moscou, que será o palco da grande final.

BOLA OFICIAL

A bola oficial com os grafismos de identidade da FIFA aparece voando alto no selo. Cinco estrelas verdes e amarelas representam os campeonatos conquistados pela Seleção do Brasil.

CANDIDATURAS (II):

LIDERANÇAS EMPRESARIAIS SE INTEGRAM AO GRUPO DE RATINHO JUNIOR

Na manhã desta quinta-feira, Piana e Campagnolo já participaram da reunião semanal que a equipe de Ratinho faz com os diferentes núcleos da campanha e se integraram em definitivo ao projeto. Os dois estão licenciados das entidades que presidem para se dedicar exclusivamente à pré-campanha de Ratinho Júnior ao governo do Paraná.

Campagnolo, que deixou a FIEP, disse é uma honra fazer parte desse projeto e que aceitou no convite de fazer parte da equipe porque sentou confiança na determinação de Ratinho Júnior e de todo no grupo que apoia o projeto.

O presidente licenciado da Fecomércio também destacou a segurança e a confiança em Ratinho Júnior. “Na minha idade não me permite aventuras. O fato de eu estar aqui hoje é porque minha decisão foi baseada em pessoas e projetos sérios”.

O Conselho reúne outros nomes com grande experiência em gestão pública como o ex-secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, e o economista Reinhold Stephanes, quatro vezes ministro, da Agricultura, do Trabalho e da Previdência.

GOVERNO PARANÁ:

CORONEL VIVIDA RECEBE NOVO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL

Unidade vai atender 14 municípios da região com serviço ambulatorial, acolhimento e observação e internação temporária a pessoas com transtornos mentais e dependência química. A governadora Cida Borghetti participou da inauguração, junto com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Ela ressaltou a importância do atendimento às famílias.

AEN-PR (14/06/2018)

O município de Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná, recebeu nesta quinta-feira (14) o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD III), que atenderá pessoas com transtorno mental e dependência química de 14 municípios da região. A governadora Cida Borghetti participou da solenidade de inauguração, junto com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. O Caps é um investimento de R$ 1,2 milhão, feito com recursos federais. Cida e o ministro enfatizaram o alcance do serviço prestado pela unidade.

“Profissionais experientes atenderão as pessoas que precisam deste tipo de acompanhamento, seja em doenças como a esquizofrenia, a depressão profunda e outras situações que atormentam as famílias, com foco muito grande para a dependência química”, disse a governadora.

A unidade funcionará 24 horas por dia e é bem maior que a outra já existente no município. “O Ministério da Saúde habilitará este Caps e ajudará no custeio”, disse o ministro Gilberto Occhi. “É um serviço para a população de Coronel Vivida e região. Um atendimento importante para que as pessoas possam voltar a uma vida normal, junto à comunidade”, disse ele. Há possibilidade futura de que o CAPS seja transformado em Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM-PR), programa do Governo do Estado, já presente em várias cidades paranaenses. A partir disso, haverá repasse de recursos estaduais para custeio da unidade.

R$ 1,2 BILHÃO

O Paraná já investiu R$ 1,2 bilhão em saúde neste ano. A governadora Cida Borghetti lembrou que só na última semana foram liberados mais de R$ 150 milhões aos municípios para ações na área da saúde. “Estamos atentos às demandas dos municípios, para que possam atender a população em saúde e em diversas áreas”, disse ela.

ISRAEL É SECRETÁRIO DA PREFEITURA

Com a saída do publicitário Marcello Cattani da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura para cuidar do marketing de Beto Richa e Cida Borghetti – Senado e Governo -, a posição será do jornalista Israel Reinstein.

Israel é parte de uma geração de jornalistas que se iniciou ainda estudante, nos dias em que eu comandava a redação do Jornal Indústria & Comércio (anos 1990, neste caso). Do grupo de Israel faziam parte também David Campos, Romeu de Bruns, Eduardo Aguiar, Tomás Barreiros, Silvia Zanello, Oscar Rocker Neto, dentre outros.

O novo secretário foi escolha natural: na prática é quem vinha comandando a Secretaria, já que Cattani concentrava-se mais em outros afazeres, como a Fundação Cultural.

OPINIÃO DE VALOR

A CRUZ DE FERRO NO FUTEBOL

Antenor Demeterco Jr (*)

A nossa Revista Veja em sua capa de 13 de junho do corrente ano expôs dois jogadores da Seleção Brasileira com fardamento russo (possivelmente da 2ª Guerra Mundial), condecorados com a Cruz de Ferro (“Eiserne Kreuz”).

A condecoração é a mais conhecida entre os militares do mundo.

Foi instituída em 10 de março de 1813 pelo rei Friedrich Wilhelm III (1770-1840). E reinstituída pelo Kaiser Wilhelm II (1ª Guerra Mundial), e por decreto de Hitler para a 2ª Guerra.

Em 1945 os veteranos agraciados com ela foram proibidos de usá-la.

O ditador alemão recebeu-a por sua atuação na França como cabo.

Causa surpresa que dois jogadores inocentemente a exponham em seus peitos, o que pode ser considerado uma afronta ao povo russo, vitimado brutalmente pela carnificina patrocinada por Hitler.

Soviéticos pereceram em número aproximado de 27 milhões na aventura alemã.

E matadores nazistas receberam tal condecoração aos milhares.

A ideia de esportistas portarem a Cruz de Ferro não parece ter sido muito boa, pelo menos para visualização em solo russo.

ANTENOR DEMETERCO JUNIOR, advogado; desembargador aposentado; estudioso da História do Século 20