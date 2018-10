Em outubro, terá mais uma edição do Fashion Bazar PolloShop. A tradicional liquidação que traz produtos da atual estação com até 70% de desconto em diversos itens já faz parte do calendário de compras de Curitiba. A liquidação acontece entre os dias 03 e 07 de outubro, de quarta a domingo, com grandes novidades para os clientes.

Na página oficial do Pollo no Facebook, terá dicas especiais de looks produzidos com peças promocionais da campanha. Além disso, haverá posts mostrando vários looks que estão dentro das principais tendências da moda, vídeos com os itens em preços imperdíveis e muito mais.

Os seguidores do Pollo serão desafiados a montar looks inspirados na primavera, e o cliente que tiver mais curtidas em sua foto irá ganhar um vale-compras para usar no Fashion Bazar.

No Insta do Pollo, as novidades também prometem agitar os seguidores. Haverá dicas de como montar diversas opções de looks com peças curingas, ou seja, a mesma peça para ser usada em várias produções. Promoções exclusivas, como: marcando uma amiga em uma postagem especial, citando em que situação usar o look sugerido pelo post. O comentário mais curtido ganhará o look completo, contendo roupa, calçado e acessório. Fica a dica para também acompanhar os Stories do Pollo, pois lá serão divulgadas ao longo dos dias do Fashion Bazar, muitas dicas de produtos promocionais incríveis.

Espaço Kids

Nos dias do Fashion Bazar, terá um Espaço Kids que estará disponível para gerar mais comodidade aos pais que circulam pelas lojas conferindo as peças promocionais, além de promover diversão aos pequenos com muita segurança.

De acordo com a coordenadora de marketing do PolloShop, Andréa Higashiyama, as ações desta edição do Fashion Bazar terão como objetivo aproximar ainda mais os seguidores e curtidores das redes sociais do Pollo com o shopping. “Nossa ideia é gerar ainda mais interação com os internautas, criando proximidade e proporcionando ótimas experiências de compra para o público”.

Serviço:

Fashion Bazar PolloShop

De 03 a 07 de outubro (de quarta a domingo)

Produtos e itens com até 70% off

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Facebook e Instagram: PolloShop

Foto: Divulgação.