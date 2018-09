Mais oito aulas-shows, entre 20 e 30 de setembro, sempre às 19h, estão previstas no calendário da 2ª Temporada Gourmet do shopping Curitiba, iniciada dia 1º/9, no piso L2 daquele complexo de compras. Nesta quinta-feira, os chefs Felipe Machoski e Vitor Verona, do Officina Restô Bar, apresentam Tapioca suflada com guacamole de uvas verdes e camarão.

Todas as aulas são abertas ao público e gratuitas: para assistir sentado, na plataforma de eventos, e participar da degustação, é necessária uma pulseira, entregue no piso L2 uma hora antes do evento, em número limitado.

As demais aulas: sexta, 21: Léo Moço, do Barista Coffe Bar, Cafés especiais do Paraná, com degustação do café utilizado no Campeonato Brasileiro de preparos manuais 2018); sábado 22: Léo Young, vencedor do MasterChef Amadores 2016, Chateaubriand com purê e redução de mirtilos; domingo 23: Rui Morschel, participantes MasterChef 2017, Risoto de alho poró, queijo brie e aspargos.

Na próxima semana, também de quinta a domingo, são os seguintes os chefs e suas aulas: Gopal Pandaram, do Swadisht, Chicken masala com lemon rice; Maria Lethycia Moreira, do Douce Vie, Macarons; Pablo Oazen, vencedor MasterChef Profissionais 2018, Sobremesa: pão, café com leite e telha feita nas coxas; Délio Canabrava, da Cantina do Délio, Gnocchi ripieni al gorgonzola. Um gnocchi (de funghi seco com espinafre) foi o prato elaborado pelos chefs Canabrava e Rafael Gonçalves na première do evento exclusiva para a imprensa.

Ao longo de setembro, os restaurantes do Largo Curitiba Outback, Baraquias, Ken Taki e Bom Vivant terão preço fixo de R$ 49,90 em menus com entrada, prato principal e sobremesa. E na praça de alimentação, 11 restaurantes terão opções no cardápio a R$ 24,90 e 12 cafeterias, cafés com sobremesas a R$ 12,90.